Nakit para eriyor
Avrupa Birliği’nin (AB) 27 ülkesinin liderleri geçen hafta Brüksel’de yapılan zirvede, Ukrayna’ya 90 milyar euro kredi verme kararı aldı. Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti kararın dışında tutuldu.
Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya tazminat kredisi olarak verilmesinden vazgeçildi. “B planı” olarak nitelendirilen “ortak borç” devreye girdi. AB, önümüzdeki iki yıl boyunca Ukrayna’nın bütçe ve askerî ihtiyaçlarını karşılamak üzere 90 milyar euro toplamak için ortak borçlanmayı kabul etti. Geri dönüşü olmayan kredi anlaşması uyarınca AB, Ukrayna’dan 90 milyar euroyu Rusya’nın saldırılarına son vermesi ve savaş tazminatı ödemeyi kabul etmesinin ardından geri ödemesi istenecek.
Bütün Avrupa’da Noel dönemi yaşanırken, “Noel pazarı” verileri de açıklandı. “Noel pazarı”nda perakende harcamalarının İngiltere’de 103,9 milyar euro, Almanya’da 85,24 milyar euro, Fransa’da 71,65 milyar euro, İtalya’da 43,04 milyar euro, İspanya’da 30,6 milyar euro, Hollanda 15,13 milyar euro ve Belçika 11,18 milyar euro olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla oranla harcamaların yüzde 3,5 artması bekleniyor.
Ukrayna’ya 90 milyar euro kredi vermekte zorlanan AB’nin sadece 6 üye ülkesindeki “Noel Pazarı”nda perakende harcamalarının toplamı 256,84 euro.
“Noel pazarı” hacminin yaklaşık 350 milyar euro olduğu AB genelinde nakit para kullanımı azalmasına rağmen, tüm ödemelerin yarısından fazlası hala nakit parayla yapılıyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 40 bin katılımcıyla yaptığı bir araştırmaya göre, Euro bölgesinde 2024 yılında tüm işlemlerin yarısından fazlası (yüzde 52) nakit olarak gerçekleştiriyor.
Euro bölgesindeki 20 ülkeden 11’ünde nakit en sık kullanılan ödeme yöntemi ve ülkelerin yaklaşık yarısında işlemlerin yüzde 45 ila yüzde 55’ini oluşturmakta. Euro bölgesinde nakit kullanımı Hollanda’da yüzde 22 ile en az Malta’da ise yüzde 67 ile en fazla nakit ödeme yapan ülkeler oldu.
Avrupa Merkez Bankası verilerine göre, Euro bölgesinde nakit ödeme oranları Malta’da yüzde 67, Slovenya’da yüzde 64, Avusturya’da yüzde 62, İtalya’da yüzde 61, İspanya ve Slovakya’da yüzde 57, Hırvatistan’da yüzde 55, Portekiz, Yunanistan ve Litvanya’da yüzde 54, Almanya’da yüzde 53, İrlanda’da yüzde 49, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yüzde 48, Letonya’da yüzde 45, Fransa’da yüzde 43, Belçika ve Estonya’da yüzde 39, Lüksemburg’da yüzde 37, Finlandiya’da yüzde 27 ve Hollanda’da yüzde 22 olduğu açıklandı.
Dijital ödemeler hızla yükseliyor
Avrupa’da nakit ödeme yerine banka kartı veya akıllı telefonlarla temassız ödeme gibi dijital ödeme yöntemlerinin benimsenmeye başlıyor.
Avrupa’da nakit paranın Orta, Doğu ve Güney Avrupa’da hala önemini korurken, Kuzey ve Batı Avrupa’nın dijital ödemelere çok daha fazla güvendiği belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası nakit paranın küçük tutarlı alışverişlerde en sık kullanılan ödeme yöntemi olduğunu, ancak 50 euro üzerindeki ödemelerde dijital ödeme yönteminin benimsendiğini ortaya koydu.
Nakit gizliliği koruyor
Avrupa’da insanların ödemelerde hala nakit para kullanmalarının nedeni olarak “nakit paranın anonim olması ve mahremiyeti koruması” gerekçe olarak kabul ediliyor.
Euro bölgesinde nakit para kullanımının algılanan avantajlarını tüketiciler, yüzde 41 “gizliliğimi koruyor”, yüzde 35 “harcamalarımın bilincinde olmamı sağlıyor”, yüzde 30 “daha hızlı çözüm sağlıyor”, yüzde 28 “daha fazla yerde geçiyor”, yüzde 21 “daha kolay”, yüzde 20 “daha hızlı” ve yüzde 18 “daha güvenli” olarak nitelendiriyor.
Avrupa Merkez Bankası verilerine göre 40 yaş altındaki tüketicilerin işlemlerinin yüzde 50’sinden daha azında nakit kullandığını gösterirken, 65 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 57’si nakit ödeme yöntemini benimsiyor.
Bu arada, AB istatistik kurumu Eurostat’a göre euro bölgesinde yıllık enflasyonun 2025’te yüzde 2,2 olarak tahmin ediliyor.
|Borsa
|11.290,36
|-0,18 %
|Dolar
|42,8469
|0,06 %
|Euro
|50,6677
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1795
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.178,37
|-0,23 %
|Altın (ONS)
|4.484,60
|-0,29 %
|Brent
|62,0100
|0,03 %