Nakliyecilerin yarışı kızıştı. Denenmişler mi, değişimciler mi?

Pandemiydi, ekonomiydi, aşıydı, kısıtlamalardı, G7 idi, G20 idi, ithalat-ihracat idi, gümrük vergileriydi, vergi barışıydı; gündemde başlık bol, konuş konuş bitmiyor. Ben biraz konuyu değiştireyim, ticarete konu olan eşyaları ülkeler arası taşıyan uluslararası taşımacılara ve onların seçim mücadelesine değineyim dedim.

Bilmeyenler için, sektörde iki önemli dernek olduğunu belirtmek isterim. Bunlardan bir tanesi karayolu taşımacılardan oluşan UND, yani Uluslararası Nakliyeciler Derneği, diğeri ise taşıma ve lojistik hizmet üreten firmalardan oluşan UTİKAD. Her iki derneğimiz de ülke için değerli ve önemli. Ancak ilginçtir ki, her iki dernekte de kıran kırana geçecek iki seçim yaklaşıyor. İki derneğin de mevcut yönetimleri koltuğu kaptırmamanın hesabını yaparken, benzer bir zorlu koltuk çekişmesinin de konumuzla ilgili değil ama Galatasaray Spor Kulübü’nde de olduğunu söylemeden edemeyeceğim.

Koltuklar kıymetli, koltuklar değerli, gelen vazgeçmeyi ve bırakmayı sevmiyor. UND’deki seçim önümüzdeki perşembe günü olduğu için ağırlıklı ona değineceğim, ancak UTİKAD’a dair duyumlarıma da kısa bir değinmeden geçmeyeyim. Söylentilere göre mevcut yönetim pandemi nedeniyle ertelenen Genel Kurul’ları fırsat bilerek muhalefetin elini zayıflatıyor imiş. Mevcut yönetimde de, adaylar arasında da sevdiğimiz dostlarımız var, hepsi de çok değerli. Rekabetin nedenini ise, bir değişim hareketi olarak yorumlayanlar ve değişim isteyenler oluşturmakta. Yine söyleme göre bunu destekleyenler bir hayli fazla. Son aldığım bilgiye göre seçim Eylül ayında.

UND’de seçimin kıran kırana geçeceğinin sinyallerini, seçim öncesi başlayan “UND Birlikte Güçlüyüz” hareketi zaten belli etmişti. Fevzi Çakmak bu grubun adayı. Mevcut Başkan Çetin Nuhoğlu, her seçim öncesi herhalde artık bırakacak spekülasyonlarına bu kez çok fırsat vermeden adaylığını erken açıkladı. Başkan propagandalarını çok yüksek tondan yaparken, rakiplerinin de oldukça hazırlıklı olduklarını söylemeliyim. Bir seçim manifestosu ile söylemlerini dile getirmeleri ve önemli bir kollektif çalışmayla ortaya çıkmış olmaları, kısaca organize davranmaları bir hayli değerli. Ülke için dış ticaret, dış ticaret için hizmet sektörlerinin çok önemli olduğunu her daim dile getiririm. Taşımacılığın da, benim de içerisinde yer aldığım gümrük müşavirliği sektörünün de, antrepo depo hizmetleri veren tüm oyuncularının da dış ticaretimizin gelişmesinde çok büyük yeri ve önemi var. O yüzden STK’larımızın gücü ve sürdürülebilirliği, üyelerini kucaklayan nitelikte olması da son derece kıymetli.

Peki, fark yaratacağını ve herkesi kucaklayacağını iddia eden UND’nin birlikte güçlüyüz hareketi, namı diğer muhalefet acaba neler diyor manifestosunda diye şöyle bir baktığımda, kurumsallığı kalıcı kılmak için başkanlık süresini iki dönem ile sınırlandıracağız söylemleri dikkat çekici. Mevcut başkanın en çok eleştirilen yönü üzerine özel bir madde geliştirmişler. Yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu’nu geliştirecekleri, geniş katılımlı Ortak Akıl Çalıştayı projeleri, bugüne kadar UND’ye hiç üye olmamış meslektaşları için özel bir kampanya ile yapıyı genişletecekleri, şeffaflığı ön plana çıkartmaya dair söylemleri de çok değerli. Sürücü ihtiyacına yönelik projeler, Karayolu İş Kanunu için gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar, müşteri memnuniyet anketleri, yurtdışı irtibat ofisleri ve ülke lojistik performans endeksini yükseltmek için kurulması öngörülen teknik komite fikirleri 32 maddelik manifestoda öne çıkan maddeler. Birçok nakliye firmasının ortak hareketiyle oluşturulan Yönetim Kurulu aday listesi de görebildiğim kadarı ile oldukça deneyimli isimlerden oluşturulmuş durumda.

47 yıllık mazi ve 1000’e yakın üye sayısı ile Türkiye için çok önemli olan uluslararası karayolu taşımacılığını temsil eden UND’de ve yine ülkemiz taşımacılık ve lojistik sektörü için önemli bir STK olan UTİKAD’da seçimler ne olur bilinmez; bekleyip göreceğiz. Kazanan denenmişler mi olacak, değişim isteyenler mi hep birlikte göreceğiz. Bize de sonuçlar ne olursa olsun, kazanan Türkiye olsun demek kalıyor.