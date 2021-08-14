Napolyon’un çantacısı Louis Vuitton

Teknoloji şirketlerinin giderek hakim güç olduğu küresel zenginler listesinde uzun zaman sonra bir ilk yaşandı ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun zamandır koruduğu “dünyanın en zengini” unvanını dünyaca ünlü giyim devi LVMH’nin patronu Bernard Arnault aldı. Ağustos 2021 rakamlarına göre Arnault’un serveti 196 milyar dolara, şirketi LVMH’nin piyasa değeri 416 milyar dolara ulaştı.

Aralarında Christian Dior, Bulgari, Tag Heuer, Sephora ve Hennessy gibi ileri gelen markaları kontrol eden, amiral gemisi ise Louis Vuitton olan firmanın bu hızlı yükselişi aslında tarihsel bir başarının da göstergesi. Her ne kadar 2000’li yılların başında kendini göstermeye başlasa da, hazır giyim, ayakkabı, aksesuarın lüksteki adresi olarak bilinse de Louis Vuitton’ın hikayesi bir çanta ile başlıyor. 4 Ağustos 1821 yılında, marangozlukla uğraşan bir ailenin çocuğu olan Vuitton’un annesi ise bir şapkacı.

Annesini 10 yaşında kaybeden genç Vuitton, üvey annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 yıl sonra yani 13 yaşındayken evini terk etmek zorunda kaldı. Paris’e yaptığı 470 kilometrelik yolculuk boyunca farklı işlerde çalışan genç Louis, gerçek anlamda iş hayatına sandık ustası Monsieur Marechal’ın yanında çırak olarak başladı.

19’uncu yüzyılda seyahat devrimi başladı

Marechal’ın yanındaki çıraklık -bir diğer anlamda eğitim döneminin ardından kendine Paris’te bir atölye açan Vuitton, sadece dört sene sonra, 1858’de ilk sandığını tanıttı. Dünyada ilk seyahat acentesinin kurulduğu o dönemde Trianon Trunk adlı bu gri ve tepeden tırnağa düz sandık, dönemi için bir devrim niteliği taşıyordu. İlginç tasarımı sayesinde daha kolay taşınan ve yerleştirilen sandık, hızla popüler hale geldi.

Fransız Sarayı’na ilk adımını atan Vuitton, Fransız İmparatoru 3’üncü Napolyon ve eşi Eugenie’nin kişisel bagaj üreticisi ve paketleyicisi oldu. İmparatoriçenin yaptığı seyahatler, Vuitton’un ününü artırdı. Bu çanta ve valizlerde kilit sistemini uyguladı. Dünyanın ilk açılmaya dayanıklı kilidini yapan Vuitton, üretimlerini markalaştıran adımını 1888’de attı. 2 asırdır bir dogma haline gelen kahverengi üzerinde kareli deseni ‘Damier'i yarattıktan sonra Louis Vuitton, 1892 yılında vefat etti ve şirketin başına oğlu Georges Vuitton geçti.

Oğlu ise iç içe geçmiş L ve M harflerini ikonik hale getirdi ve markanın logosunu günümüzdeki haliyle tanıştırdı. 1893 senesinde Chicago Dünya Fuarı ile yeni bir uluslararası arenada görücüye çıkan marka valizleri, ihracatının da başlamasını sağladı. Aradan geçen bir asrın sonunda Louis Vuitton markası, küresel anlamda hızlı bir döneme girdi.

200’üncü yaş günü

Fransız iş adamı Bernard Arnault 1987’de Louis Vuitton ve birçok markayı altında barındıran Moët Hennessy firmalarını birleştirdi ve günümüzdeki adıyla LVMH doğmuş oldu. LVMH, şimdilerde dünyanın en önemli şirketlerinden biri. Yıllık cirosu 40 milyar Euro’yu aşıyor ve 150 bine yakın kişiyi istihdam ediyor. Kısa bir not daha. İşte bu markanın yaratıcısı olan Louis Vuitton, geçtiğimiz hafta 200’üncü yaş gününü kutladı.

Fransız Sarayı’na ilk adımını atan Vuitton, Fransız İmparatoru 3’üncü Napolyon ve eşi Eugenie’nin kişisel bagaj üreticisi ve paketleyicisi oldu.