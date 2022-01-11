Nargilenin aroması 30 içecek aroması 6 dolar

HATAY Genç İş İnsanları Derneği (HAGİ- AD) Başkanı Serhan Rende, Hakan Güldağ ile beni havalimanında karşıladıktan sonra direksiyona geçti.

Bir yandan kentte gezeceğimiz fabrikalara doğru yol alırken, diğer taraftan kendi işini anlatmaya koyuldu:

- Anaroma’yı 2011 yılında memleketim Antakya’da (Hatay’ın merkez ilçesi) kurdum. Gıda, içecek, tütün, nargile aroması üretiyorum.

Bu işe nasıl girdiğini daha iyi anlatmak için öğrencilik yıllarına döndü:

-Ankara Üniversitesi Gıda bölümünden mezun olduktan sonra lisans üstü eğitim için ABD’ye gittim. 2002 yılında ABD’de bir firmada staj yaparken gıda aroması işi dikkatimi çekti. Gıda aroması işine yoğunlaştım.

2004 yılında ABD’de bir başka firma ile yolu kesişti:

-Şirket aroma üreticisiydi. Aroma işini bilen kimyager arıyorlardı. Türk olmamı, Amerika’yı iyi bilmemi avantaj olarak görüp beni transfer ettiler.

Söz konusu şirkette “tobacco fl avorist” olma yolunda ilerlediğini kaydetti: -ABD’deki farklı şirketlerde gıda, içecek, tütün aromaları üzerine çalışarak, yöneticilik yaparak uzmanlaştım. ABD ve İngiltere’den sertifikalı “aroma kimyageri” oldum. Bu birikimime “tobacco fl avorist”liği (tütün aromacısı) de ekledim. 2010 yılında çalıştığı ABD’li şirketin patronunu yatırıma ikna etmek için Türkiye’ye getirdiğini bildirdi: - Patron Türkiye’ye hayran kaldı. Ancak, ülkemizdeki aroma pazarını, potansiyeli küçük gördü. Bunun üzerine 1 yıl sonra istifa edip memlekete döndüm ve Anaroma’yı kurdum.

Yolda anlattıklarına, tamamı Ar-Ge Merkezi gibi olan fabrikasında devam etti. Aromalardan örnek verdi:

- Diyelimki peynir aromalı patates cipsi üretilecek. 10 ton cipse 1 kilo peynir aroması yeterli geliyor.

Şirketin üretim temposuna işaret etti:

-Biz şu anda günde 1 ton üretim yapıyoruz. Yani, günlük üretimimiz bir başka deyişle bir palet düzeyinde.

Fiyat örnekleri paylaştı:

- Örneğin içecek aroması 6 dolar. 1 ton içeceğe 1 kilo aroma yetiyor.

Esansın 5 dolar olduğunu vurgulayıp, nargile aromasına dikkat çekti:

-Türün aroması işine 2015’te girdik. Nargile aromasının fiyatı 30 dolar dolayında seyrediyor.

Serhan Rende ile sohbet ederken Ağustos 2020’de Selimpaşa’daki fabrikasına gittiğim Seluz’u anımsadım:

- Seluz, esans ve aroma konusunda önemli bir üretici. Ben fabrikayı gezerken gıda aroması bölümü açılışa hazırlanıyordu.

Rende, Seluz’u iyi bildiğini aktardı:

- Seluz’un kurucusu Murat Öztürk, sektörümüzde gerçekten muhteşem iş yapıyor.

Ardından sektörün geleceğine değindi:

-Esans, aroma sektörü dünyada da ülkemizde de büyüyor. Biz Antakya’da çok küçük ölçekli üretim yapıyoruz. En küçük rakibimizin cirosu 100 milyon Euro’yu buluyor.

Hammaddeyi ithal ettiklerini belirtip ekledi:

- Bizim elimizde 1500 dolayında hammadde bulunuyor. Hammaddeyi ithal ediyoruz ama formüllerimizle geliştirdiğimiz aromaları katma değerli hale getiriyoruz.

Seluz’u gezerken dünyada ilk 15’e girme hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini düşünmüştüm.

Anaroma da Antakya’dan güzel bir büyüme öyküsü yazacak gibi görünüyor…

Antalya Expo’nun golf arabalarını Hatay Expo için istedik, vermediler

HATAY Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Serhan Rende rehberliğinde Hakan Güldağ ve Hatay Temsilcimiz Selçuk Altun’la birlikte Nisan 2022’de açılması planlanan “Hatay Expo” alanına gittik.

Hatay Expo Genel Hizmetler Direktörü SerkanDaştandır, 200 artı 100 olmak üzere 300 dönüme yayılan alanla ilgili öncelikle şu mesajı verdi:

- Bu alan Hatay için kalıcı olacak. Yani, sadece Botanik Expo’su için geçici düşünülerek planlanmış değil.

Alanın kalıcı planlanmasına en önemli kanıt olarak “amfitiyatro”yu gösterdi:

- 3 bin 500 kişilik amfitiyatro Botanik Expo’sunun bitiminden sonra da kentimize hizmet vermeyi sürdürecek. Orada etkinlikler olacak.

Gastronomi binasını işaret ettikten sonra bitki müzesine döndü:

Ülkelerin pavilyonlarını sordum,

- Hatay’ın 200 endemik bitkisi var. Yani, endemik bitki varlığı açısından zenginiz. Botanik Expo’su alanında bir de bitki müzesi planladık. Ayrıca bir de Medeniyetler Bahçesi oluşturuyoruz.

Ülkelerin pavilyonlarını sordum, yanıtladı:

- Ülkelerin pavilyonları İskenderun’daki alanda olacak. Hatay Botanik Expo’su için yapılan yatırımın parasal boyutunu merak ettim, paylaştı:

- 1 milyar lirayı bulacak… Serkan Daştandır’ı dinlerken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’in gazetemizi ziyareti sırasındaki sözlerini anımsadım:

- 1.8 milyar lira harcanan Antalya Expo alanı bomboş duruyor. Tarım İl Müdürlüğü yazın sulama yapıyor.

Çetin, Antalya Expo sahasının 6 yıldır boş durduğunu belirtip, önerisini ortaya koymuştu:

- Antalya Expo sahasını “Tarım Teknoloji Merkezi” yapalım. Ben Davut Çetin’in sözlerini aktarınca Daştandır da dert yandı:

- Antalya Expo’sunda kullanılan 20 golf arabası orada boş duruyor. Hatay Botanik Expo’sunda değerlendirmek üzere yetkililerden talep ettik. Ancak vermeye yanaşmadılar. Antalya Expo’sunun golf arabalarını geçici olarak istediklerini kaydetti:

-Botanik Expo’su süresince kullanıp yeniden Antalya’ya iade edecektik. Olumlu yanıt gelmeyince kendimiz 7 adet golf arabası satın aldık. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botanik Expo’su için 1 milyar liralık yatırım yapıyor, 6 ayda 2 milyon ziyaretçi bekliyor…