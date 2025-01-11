NASA ve Ay Süpürgesi

Geçtiğimiz günlerde NASA’nın Ay’a bir “elektrik süpürgesi” göndereceğini duyduğumda, yüzümde istemsiz bir gülümseme belirdi. Tabii ki Ay yüzeyini temizleyecek değiller, ama bu cihaz Ay yüzeyinden örnekler toplayarak bilim dünyasına yeni kapılar açacak. Çocukken evde annemin toz aldırma görevini robotik bir uzay göreviymiş gibi hayal ederdim. Galiba NASA bu hayalimi gerçeğe dönüştürüyor.

Uzayın tozunu alıyoruz

Ay Süpürgesi'ni benim için etkileyici kılan en önemli şey, minimal bir teknolojiyle devasa bilimsel görevleri yerine getirecek olması. İnsanlığın Ay’daki geçmişine ışık tutarken gelecekteki görevlerin de yolunu açacak. Belki bu teknoloji, bir gün Mars’a da uzanacak. Ancak itiraf edeyim… Ay’a süpürge gönderme fikri her zaman biraz komik ve bir o kadar da büyüleyici olacak.

Fotoğraf: Joe Byerly - Bing Fotoğraf Oluşturucu

Meta doğruluğun yönünü değiştiriyor

Meta’nın teyit programını sona erdirip kullanıcı yönlendirmeli bir sistem getireceğini duyunca, aklıma hemen X (eski Twitter) geldi. Orada da benzer bir sistem denendi ve açıkçası karmakarışık bir hal aldı. Zuckerberg’in “Bu sistem çok önyargılıydı.” açıklaması, işin aslını gözler önüne seriyor. Peki kullanıcıların doğruluk denetleyicisi olması bir çözüm mü? Emin değilim.



Yıllar önce sosyal medyada bir yanlış bilgiye inandığımı fark edip utançla yüzleşmiştim. Belki bu sistem, daha bilinçli kullanıcılar yaratır. Ama yanlış bilginin yayılma hızına nasıl dur diyeceğiz? Meta, büyük bir risk alıyor. Umarım yeni modelle yapılan bu hamle, doğruluk yerine kaosu ve kafa karışıklığını artırmaz.

Stok görsellerin yeni dünyasında kazanan kim olacak?

Fotoğrafçılık ve tasarım işleriyle uğraşan bir arkadaşım var. Getty Images ve Shutterstock’un birleşeceğini duyduğunda “Artık görsel bulmak daha kolay olur ama fiyatlar da artar.” dedi. Haklı olabilir, çünkü 3,7 milyar dolarlık bu birleşme ile stok görsel dünyası yepyeni bir döneme başlayacak. Ama her birleşmede olduğu gibi, bu da bağımsız üreticiler için zorlu bir rekabet ortamı yaratabilir.

Seçeneklerimiz artacak gibi görünse de her şeyin bir maliyeti var. Görsellerin fiyatları yükselirse küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar yeni ekosistemde nasıl hayatta kalacak? Belki de bu gelişme, sektördeki yenilikçi alternatiflerin önünü açar. Bekleyip göreceğiz…

Süper zekâ Sam Altman’ın vizyonu

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın insan zekasını aşacak bir yapay zeka geliştirme hedefini duyduğumda, istemsizce içim ürperdi. Filmlerde gördüğümüz karanlık senaryolar, bir anda gerçeğe yakınlaştı. Altman, bu teknolojinin insanlık için refah ve bolluk getireceğini söylüyor. Dilerim haklı çıkar.

Ancak bu kadar büyük bir gücün kontrolü kimde olacak? Süper zekâ, sorunları çözmek yerine daha büyük sorunlara mı yol açacak? Yapay zekanın bu hızlı yükselişi, heyecan verici olduğu kadar ürkütücü de. Bazen hız kesmek ve geleceği daha temkinli planlamak gerekebilir.

Geleceğin Kapıları Aralanıyor

NASA’nın Ay süpürgesi, Meta’nın doğruluk programı, Sam Altman’ın süper zekâ vizyonu ve teknoloji dünyasındaki diğer gelişmeler… Her gün yeni bir kapı aralanıyor. Ancak açılan her kapının ardında bizi bekleyen soru işaretleri büyüyor.