NATO’da liderlik işimize yarar mı?
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası ülkenin bekasının emanet edildiği Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün önünde ise büyük sınavlar vardı. Bu sınavların en büyüğü de hiç kuşkusuz İkinci Dünya Savaşı’ydı.
İsmet Paşa artık Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel olarak en büyük müttefiki olan Almanların yenildiği için yenilen bir milletin büyük özveri ve fedakarlıkla kurduğu genç Cumhuriyetin kurucu kadrosunda yer alan ikinci devlet başkanıydı. Genç Cumhuriyet, kurucu kadrolarının tecrübesi ve İsmet Paşa’nın öngörüsü ile diplomasi yeteneği birleşince Nazi Almanyası ile karşı karşıya gelmeden başındaki büyük belayı atlatmıştı.
Türkiye artık bir tercih yapmak zorundaydı. Sovyet Rusya’nın başını çektiği doğu bloğu yerine ikinci dünya savaşının diğer muzaffer ülkesi Amerika’nın başını çektiği batı bloğu ile yola devam kararı aldı.
Tam bu süreçte artık iki kutuplu bir dünya düzeni başlıyordu. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü veya en çok kullanılan adıyla NATO bir kolektif güvenlik örgütü olarak 4 Nisan 1949 tarihinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Portekiz tarafından kuruldu. Çok dillendirilmese de Türkiye'nin NATO üyeliği ordumuzun Kore Savaşı’na dahil olmasına bir “hediye” olarak 1952 yılında üstelik Yunanistan ile aynı anda gerçekleşmiş oldu.
İlerleyen yıllarda Amerika ile ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ülkemizin bir çok noktasına kurulan NATO yerleşkeleri ile Türkiye’nin tam entegrasyon süreci tamamlanacaktı. Türkiye disiplinli ordusu, ordusunun en üst seviyedeki gurur duyulası askeri yetenekleri ile bugünde NATO ülkeleri arasında hem bölgesindeki en büyük kara gücü olarak doğal liderliğini pekiştirme aşamasında. NATO ülkelerinin zaman zaman Türkiye’ye karşı iki yüzlü tutumları olsa da konu artık Avrupa’nın güvenliği olunca bu liderlik süreci de hızlandı.
Özellikle Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın Türkiye’ye yaklaşımlarının güvenlik kaygıları nedeniyle bir teslimiyete doğru gittiğini geçtiğimiz gün biten Hollanda’daki NATO zirvesinde net bir şekilde gözlemledik.
İstediklerimizi aldık mı?
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafında oldukça mutlu görünüyordu. Hollanda’da Liberal Gençlik Örgütü JOVD kökenli olan eski Başbakan Rutte, NATO genel sekreterleri uzey ülkelerinden olsun geleneğinin bir parçası olarak düşük profilli kalma görevini yerine getirmeye çalışıyor.
Zirve öncesi Donald Trump, Rutte’nin kendisine gönderdiği telefon mesajlarını yolda ifşa etmişti. Rutte’nin koltuğunu korumak ve olası bir Trump krizine karşı ön alma girişimi olan mesajlardan utanmadığını da kendisi dile getirmişti. Bu ortamda gerçekleşen zirveye katılan tüm liderlerin Trump’a karşı çok daha dikkatli olduğunu gözlemledik.
Zirvenin Türkiye'nin beklentilerini karşılayan bir şekilde sonuçlandığını söyleyebiliriz. Hatta Recep Tayyip Erdoğan, "Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık" diyerek durumu netleştirdi.
Türkiye için en kritik konulardan biri de savunma ticareti bağlantılı bariyerlerin kaldırılmasıydı. Bazı NATO üyelerinin belli dönemlerde Türkiye'ye ihraç ve lisans kısıtlamaları uyguladığına şahit olmuştuk. Türkiye bu konuda NATO'da mümkün olan her fırsatta bu durumun kabul edilemez olduğunu müttefiklere iletiyordu. Bu konuda da Türkiye istediğini almaya çok yaklaştı diyebiliriz. Zirvenin sonuç metninde "Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız ve savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için ortaklıklarımızdan yararlanacağız" ifadeleri kullanıldı.
Savunma harcamaları rekor seviyeye ulaşacak.
Avrupa’da SAFE anlaşmasıyla ve zirvede kabul edilen NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmesiyle önümüzdeki dönemde Türkiye için ciddi bir gelir fırsatı da kapıda.
Ancak sadece en iyi savunma sanayi ürünlerini üretmek yetmeyecek. Türkiye’nin dünyadaki marka değeri ile bu ürünlerin pazarlanabilir hale gelmesi birbiri ile doğru orantılı. Türkiye süreci doğru kamu diplomasisi stratejisiyle planlar ve uygular ise savunma sanayimiz Avrupa ve NATO ülkeleri başta olmak üzere milyarlarca dolarlık bir pazar payına hızla sahip olacak.
Avrupa ve Amerika’nın temel demokratik gereksinimleri, bariyerleri ve standartlarından bahsetmeleri ise hem değişen iktidar politikaları hem de güvenlik kaygıları nedeni ile uzun süre mümkün görünmüyor. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye yerini almak zorunda.