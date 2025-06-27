NATO’da liderlik işimize yarar mı?

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası ülkenin bekası­nın emanet edildiği Lozan kahramanı İsmet İnö­nü’nün önünde ise büyük sınavlar vardı. Bu sı­navların en büyüğü de hiç kuşkusuz İkinci Dün­ya Savaşı’ydı.

İsmet Paşa artık Birinci Dünya Savaşı'nda Os­manlı İmparatorluğu’nun tarihsel olarak en bü­yük müttefiki olan Almanların yenildiği için ye­nilen bir milletin büyük özveri ve fedakarlıkla kurduğu genç Cumhuriyetin kurucu kadrosunda yer alan ikinci devlet başkanıydı. Genç Cumhu­riyet, kurucu kadrolarının tecrübesi ve İsmet Pa­şa’nın öngörüsü ile diplomasi yeteneği birleşin­ce Nazi Almanyası ile karşı karşıya gelmeden ba­şındaki büyük belayı atlatmıştı.

Türkiye artık bir tercih yapmak zorundaydı. Sovyet Rusya’nın başını çektiği doğu bloğu yeri­ne ikinci dünya savaşının diğer muzaffer ülkesi Amerika’nın başını çektiği batı bloğu ile yola de­vam kararı aldı.

Tam bu süreçte artık iki kutuplu bir dünya dü­zeni başlıyordu. Kuzey Atlantik Antlaşması Ör­gütü veya en çok kullanılan adıyla NATO bir ko­lektif güvenlik örgütü olarak 4 Nisan 1949 ta­rihinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Dani­marka, İzlanda ve Portekiz tarafından kuruldu. Çok dillendirilmese de Türkiye'nin NATO üyeli­ği ordumuzun Kore Savaşı’na dahil olmasına bir “hediye” olarak 1952 yılında üstelik Yunanistan ile aynı anda gerçekleşmiş oldu.

İlerleyen yıllarda Amerika ile ilişkilerin geliş­mesine paralel olarak ülkemizin bir çok nokta­sına kurulan NATO yerleşkeleri ile Türkiye’nin tam entegrasyon süreci tamamlanacaktı. Türki­ye disiplinli ordusu, ordusunun en üst seviyede­ki gurur duyulası askeri yetenekleri ile bugünde NATO ülkeleri arasında hem bölgesindeki en bü­yük kara gücü olarak doğal liderliğini pekiştir­me aşamasında. NATO ülkelerinin zaman zaman Türkiye’ye karşı iki yüzlü tutumları olsa da konu artık Avrupa’nın güvenliği olunca bu liderlik sü­reci de hızlandı.

Özellikle Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın Türkiye’ye yaklaşımlarının güvenlik kaygıları nedeniyle bir teslimiyete doğru gittiğini geçti­ğimiz gün biten Hollanda’daki NATO zirvesinde net bir şekilde gözlemledik.

İstediklerimizi aldık mı?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Baş­kanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan aile fotoğrafında oldukça mutlu görünüyor­du. Hollanda’da Liberal Gençlik Örgütü JOVD kökenli olan eski Başbakan Rutte, NATO genel sekreterleri uzey ülkelerinden olsun geleneğinin bir parçası olarak düşük profilli kalma görevini yerine getirmeye çalışıyor.

Zirve öncesi Donald Trump, Rutte’nin kendi­sine gönderdiği telefon mesajlarını yolda ifşa et­mişti. Rutte’nin koltuğunu korumak ve olası bir Trump krizine karşı ön alma girişimi olan me­sajlardan utanmadığını da kendisi dile getirmiş­ti. Bu ortamda gerçekleşen zirveye katılan tüm liderlerin Trump’a karşı çok daha dikkatli oldu­ğunu gözlemledik.

Zirvenin Türkiye'nin beklentilerini karşıla­yan bir şekilde sonuçlandığını söyleyebiliriz. Hatta Recep Tayyip Erdoğan, "Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi daya­nışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık" diyerek durumu netleştirdi.

Türkiye için en kritik konulardan biri de sa­vunma ticareti bağlantılı bariyerlerin kaldırıl­masıydı. Bazı NATO üyelerinin belli dönemlerde Türkiye'ye ihraç ve lisans kısıtlamaları uygula­dığına şahit olmuştuk. Türkiye bu konuda NA­TO'da mümkün olan her fırsatta bu durumun ka­bul edilemez olduğunu müttefiklere iletiyordu. Bu konuda da Türkiye istediğini almaya çok yak­laştı diyebiliriz. Zirvenin sonuç metninde "Müt­tefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız ve savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için ortaklıkları­mızdan yararlanacağız" ifadeleri kullanıldı.

Savunma harcamaları rekor seviyeye ulaşacak.

Avrupa’da SAFE anlaşmasıyla ve zirvede ka­bul edilen NATO ülkelerinin savunma harcama­larına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri­safi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çı­karmayı kabul etmesiyle önümüzdeki dönemde Türkiye için ciddi bir gelir fırsatı da kapıda.

Ancak sadece en iyi savunma sanayi ürünleri­ni üretmek yetmeyecek. Türkiye’nin dünyadaki marka değeri ile bu ürünlerin pazarlanabilir hale gelmesi birbiri ile doğru orantılı. Türkiye süreci doğru kamu diplomasisi stratejisiyle planlar ve uygular ise savunma sanayimiz Avrupa ve NATO ülkeleri başta olmak üzere milyarlarca dolarlık bir pazar payına hızla sahip olacak.

Avrupa ve Amerika’nın temel demokratik ge­reksinimleri, bariyerleri ve standartlarından bahsetmeleri ise hem değişen iktidar politikala­rı hem de güvenlik kaygıları nedeni ile uzun süre mümkün görünmüyor. Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye yerini almak zorunda.