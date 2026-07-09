“NATO’ya ihracatı artırmak” için avantajlar da var, engeller de…

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Yatırım iklimi…

Makro iktisat kitaplarında teorisi de var…

Basit anlatımıyla:

Bir ülkenin ekonomik büyüme performan­sını ve doğrudan yabancı yatırımları çekme kapasitesini belirleyen sosyoekonomik, hu­kuki ve politik ortamı ayrıntılandırıyor…

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Yatırım iklimi için ne gerekiyor?

Mülkiyet haklarının korunması, sözleşme yükümlülüklerinin güvence altında olması, evrensel hukuk uygulamaları, dış ilişkilerde/ diplomaside uyum ve piyasa regülasyonları­nın şeffaflığı ilk sıraya konuyor…

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Ama…

Bu parametrelerin, ilk sırada olmadığını sa­vunanlar da bulunuyor…

Bu kanadın, yatırım iklimi için öne çıkardı­ğı parametreler ise:

Düşük enflasyon oranları, döviz kuru istik­rarı ve sürdürülebilir faiz düzeyleri ve ulaşım, enerji, lojistik, eğitim, sağlık ve telekomüni­kasyon ağlarının gelişmişlik düzeyi diye sıra­lanıyor…

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(Çin, Hindistan gibi örnekler, pratikte, bu kanadın savlarının daha güçlü olduğu­nu ortaya koyuyor…)

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Yatırım iklimi sayesinde ne oluyor?

Sermayenin ülkeye girişi kolaylaşıyor…

Teknoloji transferini hızlandırıyor…

Yerel şirketlerin rekabet gücünü, dolayısıy­la verimliliği, geliştirmeyi, üretimi, istihdamı artırıyor; borçlanmayı azaltırken, borçlanma maliyetini de düşürüyor…

VELHASIL

NATO Zirvesi’nde konuşulan, ‘hızlı üre­tim/inovasyon”, “hızlı teslimat”, “yeni sa­vaş araçlarını kullanabilen operatör, tek­nik eleman” gibi argümanlar da;

Caatsa (ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası) yaptırımlarının kal­dırılma ihtimali de;

Türkiye’yi savunma sanayi ürünleri üretimi ve ihracatında öne çıkarıyor…

Ve…

Geriden gelen Ar-Ge çalışmalarının da sonuçlanmaya başlaması ile 2 yılda 2 kat artırarak 11 milyar dolara çıkardığı savun­ma sanayi ihracatını, geometrik olarak (birkaç kat) artırabileceğine dikkat çeki­liyor…

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Ancak…

Yatırım için gereken sermayenin borç­lanma maliyeti, yüksek teknolojili ve/ve­ya üretimi maliyetli bazı parçaların yaptı­rım kapsamında olması, bazı pazarlardan talep edilen ürünlerin yaptırım kapsamın­da bulunması gibi ciddi engeller de bulu­nuyor…

Caatsa yaptırımlarının kaldırılması, bu en­gellerin birçoğuna ilaç olacak ama, asıl ilacın, eğitimden hukuk sistemine “yapılması zorun­lu reformlar” olduğu biliniyor…