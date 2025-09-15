Ne eğitimdeler ne de istihdamda

Ekonomik olduğu kadar toplumsal ve siyasal bir sorun olan işsizliği hem genelde hem de genç kuşakta ve cinsi­yet ayrımında oldukça sık konuşuyoruz. Buna karşılık “ne eğitimde ne istihdam­da” (uluslararası yazında NEETS olarak adlandırılıyor) olan gençleri neredeyse hiç konuşmuyoruz. Oysa tabir caiz ise “boş gezenin boş kalfası” oldukça geniş bir kitle söz konusu ve pek çok soruyu da gündeme getiriyorlar.

TÜİK bu özel gurubu çeyreklik olarak 2021’den beri izliyor. Mevsim etkisin­den arındırma yapılmadığından yıllık değişimlere bakmak doğru olur. 2021’in ikinci çeyreğinde 11 milyon 914 bin olan 15-24 yaş nüfusunun 2 milyon 805 bini (yüzde 25,5) ne eğitimde ne de istihdam­daydı. Takip eden yıllarda hem genç nü­fus hem NEETS az da olsa azaldı. 2024 yılının 2.çeyreğinde NEETS sayısı 2 mil­yon 436 bine oranı da yüzde 20,8’e geri­lemişti. Ancak bu yılın 2. Çeyreğinde NEETS sayısı 2 milyon 550 bine gelir­ken oran da yüzde 22,1’e yükseldi. Ben de ekonomik kalkınmayı frenleyen önemli unsurlardan bir olan bu sorunu günde­me getirmeye karar verdim.

Üçte iki kadınlardan oluşuyor

Bu gençler hakkında bilmemiz gere­ken çok şey var ama ancak cinsiyet ay­rımı ile eğitim seviyeleri hakkında bil­gimiz var. NEETS’in üçte ikisi genç ka­dınlardan oluşuyor. Dolayısıyla erkek ve kadın NEETS oranları arasında yüz­de 15,4’e 29,3 gibi büyük fark var. Ayrı­ca bir yıl öncesine göre her iki oranın da yükseldiğini belirteyim. Yaklaşık 1 mil­yon 640 bin kadın ne eğitimde ne de is­tihdamda. 420 bini iş arıyor görünüyor. Bu kadınları düşersek 1 milyon 220 bin genç kadının ezici çoğunluğu evde anne­lerine ev işlerinde yardımcı olup evlen­meyi bekliyor olmalı. Bu milli gelir açı­sından ciddi bir kayıp.

Genç erkeklere gelince: Güncel NE­ETS sayısı 920 bin. 452 bini iş arıyor. Ka­lan 468 bin neyle meşgul, nasıl geçiniyor, tam bir muamma. Yine tabir caiz ise bu “başıboş” genç erkeklerin son günlerde gündemi işgal eden 18 yaş altı çete men­supları, aslında genelde yasa dışı geçim faaliyetleri için verimli bir zemin yarat­tığına şüphe yok.

Her eğitim seviyesinde fazlasıyla mevcutlar

Ne eğitimde ne istihdamda grubu mensuplarının göreli olarak düşük eğitimli olmalarını beklerdim. Ama öyle değil. Okuryazar olmayan, bu çağda nasıl oluyorsa, 69 binlik ferdi bir yana bırakırsak 2025 2. Çeyrekte 2 milyon 481 NEET içinde eğitim seviyelerine göre dağılım şöyle: Lise altı 1 milyon 11 bin; Lise 716 bin; Meslek ve teknik lise: 420; Yükseköğretim 334 bin. Mutlak sayılar eğitim düzeyi ile NEET’sin zıt yönlü bir ilişkisi var gibi gösteriyor. Ama 11 milyon 522 binlik 15-24 yaş nüfus içinde eğitim seviyesi dağılımı çok farklı olduğundan her eğitim gurubunda NEETS oranlarına ayrı ayrı bakmak gerekiyor.

Genç nüfusun eğitim seviyelerine gö­re dağılımı şöyle: Lise altı 5 milyon 613; Lise 2 milyon 879 bin; Meslek ve Teknik lise 1 milyon 740 bin; Yükseköğretim 1 milyon 191 bin. Yukarıdaki NEETS ra­kamlarını nüfus rakamlarına oranladı­ğımızda karşımıza oldukça şaşırtıcı bir tablo çıkıyor: Lise altı oranı yüzde 18,0; Lise yüzde 24,9; Meslek ve teknik li­se yüzde 24,1; Yükseköğretim yüzde 28. Tüm bu oranlarda kadın oranlarının da­ha yüksek olduğunu belirteyim. Örne­ğin yükseköğretimde yüzde 30,6’ya yüz­de 23,6.

En düşük NEET’s oranının (yüzde 18,0) Lise altı seviyesinde görülmesi pek sürpriz sayılmaz. Tarım kesiminde 15- 24 yaş grubunun çoğunlukla çalışıyor ol­masının oranı düşük tuttuğunu tahmin ediyorum. Her iki lise grubunda oranlar birbirine ve ortalamaya çok yakın. Sürp­riz yüzde 28 ile yükseköğretimde. 334 bin yükseköğretim mezununun bir kıs­mı iş arıyor olabilir ama çoğunluğun iş­gücünde olmaması çok yazık.