Ne eğitimdeler ne de istihdamda
Ekonomik olduğu kadar toplumsal ve siyasal bir sorun olan işsizliği hem genelde hem de genç kuşakta ve cinsiyet ayrımında oldukça sık konuşuyoruz. Buna karşılık “ne eğitimde ne istihdamda” (uluslararası yazında NEETS olarak adlandırılıyor) olan gençleri neredeyse hiç konuşmuyoruz. Oysa tabir caiz ise “boş gezenin boş kalfası” oldukça geniş bir kitle söz konusu ve pek çok soruyu da gündeme getiriyorlar.
TÜİK bu özel gurubu çeyreklik olarak 2021’den beri izliyor. Mevsim etkisinden arındırma yapılmadığından yıllık değişimlere bakmak doğru olur. 2021’in ikinci çeyreğinde 11 milyon 914 bin olan 15-24 yaş nüfusunun 2 milyon 805 bini (yüzde 25,5) ne eğitimde ne de istihdamdaydı. Takip eden yıllarda hem genç nüfus hem NEETS az da olsa azaldı. 2024 yılının 2.çeyreğinde NEETS sayısı 2 milyon 436 bine oranı da yüzde 20,8’e gerilemişti. Ancak bu yılın 2. Çeyreğinde NEETS sayısı 2 milyon 550 bine gelirken oran da yüzde 22,1’e yükseldi. Ben de ekonomik kalkınmayı frenleyen önemli unsurlardan bir olan bu sorunu gündeme getirmeye karar verdim.
Üçte iki kadınlardan oluşuyor
Bu gençler hakkında bilmemiz gereken çok şey var ama ancak cinsiyet ayrımı ile eğitim seviyeleri hakkında bilgimiz var. NEETS’in üçte ikisi genç kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla erkek ve kadın NEETS oranları arasında yüzde 15,4’e 29,3 gibi büyük fark var. Ayrıca bir yıl öncesine göre her iki oranın da yükseldiğini belirteyim. Yaklaşık 1 milyon 640 bin kadın ne eğitimde ne de istihdamda. 420 bini iş arıyor görünüyor. Bu kadınları düşersek 1 milyon 220 bin genç kadının ezici çoğunluğu evde annelerine ev işlerinde yardımcı olup evlenmeyi bekliyor olmalı. Bu milli gelir açısından ciddi bir kayıp.
Genç erkeklere gelince: Güncel NEETS sayısı 920 bin. 452 bini iş arıyor. Kalan 468 bin neyle meşgul, nasıl geçiniyor, tam bir muamma. Yine tabir caiz ise bu “başıboş” genç erkeklerin son günlerde gündemi işgal eden 18 yaş altı çete mensupları, aslında genelde yasa dışı geçim faaliyetleri için verimli bir zemin yarattığına şüphe yok.
Her eğitim seviyesinde fazlasıyla mevcutlar
Ne eğitimde ne istihdamda grubu mensuplarının göreli olarak düşük eğitimli olmalarını beklerdim. Ama öyle değil. Okuryazar olmayan, bu çağda nasıl oluyorsa, 69 binlik ferdi bir yana bırakırsak 2025 2. Çeyrekte 2 milyon 481 NEET içinde eğitim seviyelerine göre dağılım şöyle: Lise altı 1 milyon 11 bin; Lise 716 bin; Meslek ve teknik lise: 420; Yükseköğretim 334 bin. Mutlak sayılar eğitim düzeyi ile NEET’sin zıt yönlü bir ilişkisi var gibi gösteriyor. Ama 11 milyon 522 binlik 15-24 yaş nüfus içinde eğitim seviyesi dağılımı çok farklı olduğundan her eğitim gurubunda NEETS oranlarına ayrı ayrı bakmak gerekiyor.
Genç nüfusun eğitim seviyelerine göre dağılımı şöyle: Lise altı 5 milyon 613; Lise 2 milyon 879 bin; Meslek ve Teknik lise 1 milyon 740 bin; Yükseköğretim 1 milyon 191 bin. Yukarıdaki NEETS rakamlarını nüfus rakamlarına oranladığımızda karşımıza oldukça şaşırtıcı bir tablo çıkıyor: Lise altı oranı yüzde 18,0; Lise yüzde 24,9; Meslek ve teknik lise yüzde 24,1; Yükseköğretim yüzde 28. Tüm bu oranlarda kadın oranlarının daha yüksek olduğunu belirteyim. Örneğin yükseköğretimde yüzde 30,6’ya yüzde 23,6.
En düşük NEET’s oranının (yüzde 18,0) Lise altı seviyesinde görülmesi pek sürpriz sayılmaz. Tarım kesiminde 15- 24 yaş grubunun çoğunlukla çalışıyor olmasının oranı düşük tuttuğunu tahmin ediyorum. Her iki lise grubunda oranlar birbirine ve ortalamaya çok yakın. Sürpriz yüzde 28 ile yükseköğretimde. 334 bin yükseköğretim mezununun bir kısmı iş arıyor olabilir ama çoğunluğun işgücünde olmaması çok yazık.
|Borsa
|10.372,04
|-0,10 %
|Dolar
|41,3505
|-0,02 %
|Euro
|48,5779
|-0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1734
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.845,64
|0,36 %
|Altın (ONS)
|3.643,73
|0,28 %
|Brent
|66,6200
|0,80 %