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“Ne işimize yarayacak ki?” sorusuyla büyüdük ya…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi derslerin geneli için…

Öğrencilik yıllarında sormaya başlarız:

“Bu bilgiler ne işimize yarayacak ki?!”

*          *          *

Bu repliği…

Ebeveynlerimizden, çevremizdeki büyüklerimizden;

Hatta üreticilerimizden, sanatçılarımızdan;

Hatta ve maalesef ki ihracatçılarımızdan, eğitimcilerimizden de duyarız...

*          *          *

Graham Bell kendisine,

“Telefon kimsede yok…

Bende olsa ne işime yarayacak ki?” sorusunu sorsaydı…

İcadı gerçekleştiremezdi…

*          *          *

Buharlı otomobili yapan Nicholas Cugnot kendisine,

“Yol yok, iz yok…

Otomobil yapsam ne işime yaracak ki?!” sorusunu sorabilir, kendini engelleyebilirdi…

*          *          *

Tabi ki dünya ihtiyacına göre üretmek/geliştirmek çok önemli…

Ama…

3, 5, 15 yıl sonraki dünyanın ihtiyaç duyacağı şeyleri tahmin etmek, icat etmek, geliştirmek ve sunmak çok daha önemli…

*          *          *

Z neslinin sahip olacağı mesleklerin yüzde 65’inin, henüz dünya üzerinde olmayan meslekler olacağına yönelik tahminler…

Bilimi kullanma zorunluluğumuzu gösteren diğer veri…

*          *          *

“Hayatın içinde ne işimize yarayacak ki?” dediğimiz “bilimler”, “gerçek hayat” için gerekli…

Sorun çözmek için gerekli…

Sorun oluşmaması için gerekli…

Doğru karar alabilmek için de gerekli…

VELHASIL…

Bugün “enerjiden tarıma kimyaya” birçok ürünü başkasının geliştirdiği pille/tribünle/makineyle/bilgiyle/hammaddeyle üretiyorsak…

Yapılanı/başkasının icat ettiğini yapmaya çalışıyorsak…

Yabancı malını “aşkla” tüketiyorsak…

Her alanda bilimsel ve evrensel uygulamalardan uzaklaşmaktır tek nedeni…

Sonuç mu: “30 sent maliyetli bir kağıt parçasına (500 euro), zorlanarak 1 kamyon domates satmak...”

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