Ne kadar büyüdük?

İkinci çeyrekte ne kadar büyümüş olabiliriz?

✔ Yüzde 15'in altı üzer.

✔ Yüzde 25'in üstü havalara zıplatır.

Başlıktaki soru saat 10.00’a kadar geçerli. Soru o saatten sonra yanıtını bulacak zaten.

TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı ikinci çeyrek büyümesi hangi düzeyde olursa nasıl bir tepki veririz:

- Yüzde 15’ten küçük bir oran hayal kırıklığı yaratır.

- Yüzde 15-20 arası bir oran normal bulunur.

- Yüzde 20-25 arası bir oran çok iyi diye nitelenir.

- Yüzde 25’in üstünde bir oran havalara zıplatır.

★★★

Biz tahminimizi yüzde 25’e daha yakın olmak üzere yüzde 20-25 arası olarak dile getirdik. Bugün de aynı tahmini koruyoruz. Yüzde 20 ile 25 arası ve 25’e daha yakın. Varsayalım büyüme yüzde 23 oldu...

Bardağın önemli bir kısmı dolu ama boş tarafı da yok değil!

Böylesine büyüdük büyümeye ama uluslararası karşılaştırma ölçüsü olan kişi başına gelirde nereye geldik? Takvim yılı verileri ortaya çıkmadan kişi başına gelir hesabı yapmak pek kolay değilse de biliyoruz ki son yıllarda bu gelir belirgin ölçüde azaldı.

Bu boyuta ulaşan büyüme vatandaşa dokundu mu; örneğin işsizlik azaldı mı, örneğin refah arttı mı, örneğin büyüme bir anlamda üretim demek olduğuna göre arz arttı ve fiyat artışları yavaşladı mı? TÜİK adeta biraz daha dişini sıksa işsizliği tek haneye indirecek ama sokakta böylesine bir azalma gözleniyor mu?

★★★

Bu yılki büyüme, kaybettiğimizi yerine koyma büyümesidir. Yani amiyane ifadeyle kaybettiğimiz eşeği bulduk diye sevineceğiz.

Hani dedik ya ikinci çeyrek oranı yüzde 23 olsa diye, bu oran gerçekleştiğinde 2018’e, yani üç yıl önceye göre büyüme yalnızca yüzde 8.4! Üç yılda yüzde 8.4! Yıllık ortalama yüzde 3 bile değil.

İkinci çeyrek oranı yüzde 23 düzeyinde gerçekleştiği takdirde bu yılın ilk yarısındaki büyüme 2020’nin yüzde 14 üstüne çıkacak. Bu durumda 2018’e göre büyüme de yalnızca yüzde 8.7 olacak.

Yani ekonomi tam bir çanak eğrisi çiziyor. Bu üç yıldaki nüfus artışını dikkate alırsak neredeyse yerimizde saydığımız ortada.