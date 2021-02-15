Ne kadar mutluyuz?

Bu hafta yılın ilk ayına ait veriler açıklanmaya başlıyor. İlk verimiz sabah 10:00’da açıklanacak olan konut satışları. 2020’nin sonlarına doğru faizlerdeki yükseliş ve kredi büyümesindeki yavaşlama ile konut satışlarında benzeri görülmemiş hareketliliğin de sonuna geldik. Aralık ayında toplam satışlar son 7 ayın, yeni konut satışları da son 17 ayın düşüğüne inmişti. Bugün açıklanacak ocak verisinde ve izleyen aylarda da bu durgunluğun devamını göreceğiz.

Perşembe sabahı ekonomik bir veri olmamakla birlikte; ekonomi ile çok ilişkili olan yaşam memnuniyeti araştırmasının 2020 yılı sonuçlarını öğreneceğiz. 2019 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 52,4 ile araştırmanın başladığı 2003 yılından bu yana en düşük seviyesine inmişti. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 13,1 ile 20082009 küresel krizinden sonraki en yüksek düzeyine çıkmıştı. Benzer şekilde “ortadayım” diyenlerin oranı da yüzde 34,6 ile şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı.

2020’de COVID-19’un neden olduğu sosyal kısıtlamalar, salgının özellikle hizmet sektörlerinde getirdiği ekonomik durgunluk ve döviz kurundaki sıçrama nedeniyle mutluluk düzeyinde gerileme görülebilir.

Haftanın en önemli gelişmesi perşembe 14:00’te açıklanacak faiz kararı olacak. Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği ardından, yeni Başkan Naci Ağbal, gerek faiz artışları gerek söylem değişiklikleri ile iç ve dış piyasaların güvenini kazanan ve ciddi bir hareket alanı kazandıran güçlü bir algı oluşturmayı başardı. Giderek daha yaygın ve sağlam bir şekilde para politikasında kontrolün sağlandığını görüyoruz. Bu haftaki toplantıdan yeni bir faiz artışı kararı çıkması beklenmiyor. Risk primlerimiz giderek düşerken, TL’de bir değerlenme eğilimi var. Bunlar kısa vadede işlerin yolunda gittiğinin göstergeleri. Şimdi fiyatlama davranışlarında normalleşme işaretlerini izlemeye başlayacağız. Orta vadede enflasyonda yönün aşağı dönmeye başlaması ile (ki bu da yılın ikinci yarısında mümkün olabilir) faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Zaten açıklamalar da bu yönde. Ancak küresel gıda fiyatlarının son 6 yılın en yüksek düzeyine ulaşması ve bu yükseliş hareketinin devam edecek olması, enflasyon üzerinde bir risk olarak kalmaya devam edecek.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00 Ocak ayı konut satış

Pazartesi 11:00 Ocak ayı bütçe dengesi

Perşembe 10:00 2020 Yaşam memnuniyeti araştırması

Perşembe 10:00 Şubat ayı tüketici güven endeksi

Perşembe 14:00 PPK faiz kararı

Cuma 10:00 Ocak ayı kurulan kapanan şirketler

YURT DIŞI



Salı 13:00 Euro Bölgesi Şubat ZEW Endeksi

Çarşamba 16:30 ABD Ocak ayı perakende satışlar