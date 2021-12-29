Ne oldu da faiz kura çapalandı?

Manzara da netleşmeye başladı... Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki Para Politikası Kurulu’nda politika faizini, hükümetin talebi doğrultusunda bir kez daha aşağı çekeceği tahmin ediliyordu. Ancak, 6 Aralık’ta bir yabancı bankanın yatırımcı notunda yer alan ifadeler, ikinci bir olasılığı da fiyatladı. Bankanın notunda, yabancı ekonomistlerle yapılan toplantıda TCMB Başkanı Kavcıoğlu’na atfen “Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” ifadesi yer alıyordu.

İşte bu not, “acaba” sorusuna ve beraberinde de döviz kurunda göreli bir sakinliğe yol açtı. TCMB bu bilgiyi yalanlamadı ancak doğrulamadı da. İzleyen bir hafta boyunca döviz kurları yatay seyretti. 16 Aralık’ta 100 baz puan daha indirime gidilmesinin ardından kurlarda yeniden atak yaşandı. İki gün öncesine kadar 13,7 civarında seyreden dolar/ TL, toplantı öncesinde 14’ü aştı. Kararın ardından izleyen 3 iş gününde 18,70’e kadar çıktı.

Negatif reel faizin katmerli hale geleceğini gören yatırımcı, TL mevduattan kaçışa yöneldi. 26 Kasım haftasında 1,95 trilyon lirayla zirve seviyesini gören bankalardaki TL mevduatta, esasen bu tarihten sonra yavaş da olsa bir azalma yaşanıyordu. Ancak, TCMB’nin faiz kararının ardından çıkış hızlandı. Haftanın son işlem günü 17 Aralık’ta 41,8 milyar, 20 Aralık Pazartesi günü 30,4 milyar liralık çıkış yaşandı. TL mevduattaki çözülme üç günde 95 milyar liraya ulaşırken, Aralık ayı başından itibaren de 111 milyar lirayı aştı.

Bu sırada döviz mevduatında ise ciddi bir yükseliş yaşanıyordu. Faizde indirim kararını izleyen üç günde döviz mevduatı 3,7 milyar dolar arttı. Ve 20 Mart Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan “döviz kuru korumalı TL mevduat” uygulamasına geçildiğini duyurdu. Uygulamanın sonuçlarını ilerleyen günlerde görebileceğiz.

Ancak, ilk günler itibariyle döviz mevduatının yükselişini sürdürdüğü, TL mevduatta ise sınırlı bir artışın yaşandığı görülüyor. Bu arada TL mevduat çıkışına paralel olarak bankaların artan likidite açığı TCMB’nin fonlama miktarını da rekor seviyelere taşıdı. TCMB’nin günlük net fonlamasında 17 Aralık’tan başlayarak ardı ardına yeni rekorlar dikkat çekiyor.