Ne söylesen ne beklesen

Merakla beklenen Para Politikası Kuru­lu faiz toplantısı kararı geldi ve ban­ka faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı. Yakın zamanda gelen “normalleşme” adımı sonrasında bu toplantıya dair beklentilerin de arttığını söylemek gerekiyor.

Öngörüler dahilinde açıklanan kararın ardından gelen açıklama metnine göz attığımızda, yılın ka­lan son iki toplantısında kademeli faiz indi­rimlerinin gelebileceğini söyleyebiliriz. Pi­yasa genelinde hakim olan tahmin, son iki toplantıda da simetrik adımlarla şu an %37 olan politika faizinin %34--%35 düzeyine indirilmesi. Enerjide ve dış finansmanda dı­şa bağımlılığın yüksek olduğu bir ortamda bu adımları atmak ya da atabilmek tam an­lamıyla bizim elimizde değil diğer yandan.

Enerji maliyetlerine dikkat çekildi

Dün açıklanan verilerde ABD tarafından gelen üretici fiyat endeksi enerji fiyatların­daki yükselişin yarattığı maliyet baskısına bir kez daha dikkat çekti. Jeopolitik gerili­min petrol üretim hızına da yansıdığını gö­rüyoruz. Suudi Arabistan’ın üretimi 1995 yılından bu yana en düşüğünde. Hürmüz Boğazı’ndan geçiş olarak konuyu okursak, resmi eksik analiz etmiş oluruz. İran’ın ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yaptı­ğı misilleme saldırıları, hasar gören üre­tim tesisleri ve limanlar konuyu daha da çetrefilli bir hale getirmekte.

Petrol fiyat­larının uzun bir aradan sonra yeniden 100 dolar varil seviyesinin üzerine çıkması dü­şündürücü. Önceki aylarda fiyatların daha da tırmanmaması adına büyük ölçüde kul­lanılan stratejik rezervlerde de yavaş ya­vaş yolun sonuna geliyoruz, buradan son­ra sevkiyat ve üretim hızla toparlanmazsa, fiyatların 100 dolar varil seviyesi üzerine yerleşmesi ve yeni zirveler test etmesi ola­sı. Fiyat artışı sadece Brent tarafında ol­muyor, üretim ve tüketimin daha dengeli olduğu Amerika’da da fiyatlar 100 dolar va­ril düzeyinin eşiğinde, bu da piyasa oyun­cularının sorunu sadece Ortadoğu kaynak­lı bölgesel bir risk olarak değerlendirmedi­ğine işaret etmekte.

ABD’den gelen sinyaller hayra alamet değil

Dünyada kredi piyasasının büyük ölçü­de üzerine inşa edildiği ABD tahvil piyasa­sından da gelen sinyaller maalesef pek hay­ra alamet değil. Tahvil ihraçlarında dayanak varlık olarak kabul gören 10 yıllık tahvil fa­izi kriz olarak okuyabileceğimiz %5 düzeyi­ne oldukça yakın. ABD ekonomisi 40 trilyon dolar gibi korkutucu bir noktaya gelmiş borç stok düzeyini nasıl döndürecek sorusu gide­rek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Başta ABD mortgage piyasası olmak üzere, yurt­dışında dolar cinsi tahvil ihraç eden şirket­lerimizi de etkileyecek biçimde borçlanma maliyetleri yukarı geliyor.

Faktör verimli­liğinin değişmediği bir ortamda finansman maliyetlerinin yukarı gelmesi daha düşük kar rakamları göreceğimiz anlamına geliyor, dolayısıyla tarihi zirvelerine yakın seyreden MSCI Dünya Endeksine doğru aşağı yönde riskler belirginleşmiş durumda. Yakın za­manların popüler teması yapay zeka ve onun etrafında şekillenen ekosistem olumlu ay­rışmaya devam ederken, geri kalan konvan­siyonel şirketlerin düşük çarpanlarla işlem görmeyi sürdürmesi beklenebilir. Çip üre­timi, veri tabanı güvenliği, yarı iletkenler vb sektörlerin dışında kalan sektörler adına iyimser konuşmak zor.