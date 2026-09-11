Ne söylesen ne beklesen
Merakla beklenen Para Politikası Kurulu faiz toplantısı kararı geldi ve banka faizlerde değişikliğe gitmediğini açıkladı. Yakın zamanda gelen “normalleşme” adımı sonrasında bu toplantıya dair beklentilerin de arttığını söylemek gerekiyor.
Öngörüler dahilinde açıklanan kararın ardından gelen açıklama metnine göz attığımızda, yılın kalan son iki toplantısında kademeli faiz indirimlerinin gelebileceğini söyleyebiliriz. Piyasa genelinde hakim olan tahmin, son iki toplantıda da simetrik adımlarla şu an %37 olan politika faizinin %34--%35 düzeyine indirilmesi. Enerjide ve dış finansmanda dışa bağımlılığın yüksek olduğu bir ortamda bu adımları atmak ya da atabilmek tam anlamıyla bizim elimizde değil diğer yandan.
Enerji maliyetlerine dikkat çekildi
Dün açıklanan verilerde ABD tarafından gelen üretici fiyat endeksi enerji fiyatlarındaki yükselişin yarattığı maliyet baskısına bir kez daha dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin petrol üretim hızına da yansıdığını görüyoruz. Suudi Arabistan’ın üretimi 1995 yılından bu yana en düşüğünde. Hürmüz Boğazı’ndan geçiş olarak konuyu okursak, resmi eksik analiz etmiş oluruz. İran’ın ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yaptığı misilleme saldırıları, hasar gören üretim tesisleri ve limanlar konuyu daha da çetrefilli bir hale getirmekte.
Petrol fiyatlarının uzun bir aradan sonra yeniden 100 dolar varil seviyesinin üzerine çıkması düşündürücü. Önceki aylarda fiyatların daha da tırmanmaması adına büyük ölçüde kullanılan stratejik rezervlerde de yavaş yavaş yolun sonuna geliyoruz, buradan sonra sevkiyat ve üretim hızla toparlanmazsa, fiyatların 100 dolar varil seviyesi üzerine yerleşmesi ve yeni zirveler test etmesi olası. Fiyat artışı sadece Brent tarafında olmuyor, üretim ve tüketimin daha dengeli olduğu Amerika’da da fiyatlar 100 dolar varil düzeyinin eşiğinde, bu da piyasa oyuncularının sorunu sadece Ortadoğu kaynaklı bölgesel bir risk olarak değerlendirmediğine işaret etmekte.
ABD’den gelen sinyaller hayra alamet değil
Dünyada kredi piyasasının büyük ölçüde üzerine inşa edildiği ABD tahvil piyasasından da gelen sinyaller maalesef pek hayra alamet değil. Tahvil ihraçlarında dayanak varlık olarak kabul gören 10 yıllık tahvil faizi kriz olarak okuyabileceğimiz %5 düzeyine oldukça yakın. ABD ekonomisi 40 trilyon dolar gibi korkutucu bir noktaya gelmiş borç stok düzeyini nasıl döndürecek sorusu giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Başta ABD mortgage piyasası olmak üzere, yurtdışında dolar cinsi tahvil ihraç eden şirketlerimizi de etkileyecek biçimde borçlanma maliyetleri yukarı geliyor.
Faktör verimliliğinin değişmediği bir ortamda finansman maliyetlerinin yukarı gelmesi daha düşük kar rakamları göreceğimiz anlamına geliyor, dolayısıyla tarihi zirvelerine yakın seyreden MSCI Dünya Endeksine doğru aşağı yönde riskler belirginleşmiş durumda. Yakın zamanların popüler teması yapay zeka ve onun etrafında şekillenen ekosistem olumlu ayrışmaya devam ederken, geri kalan konvansiyonel şirketlerin düşük çarpanlarla işlem görmeyi sürdürmesi beklenebilir. Çip üretimi, veri tabanı güvenliği, yarı iletkenler vb sektörlerin dışında kalan sektörler adına iyimser konuşmak zor.
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