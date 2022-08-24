Ne Suudiler ne de İngilizler destek veriyor

Küresel piyasaların son dönemdeki karışık ortamında, Türkiye ekonomisi için olumlu gelişmeler, brent petrol fiyatının düşmesi ve EUR/USD paritesindeki toparlanma emareleriydi. Petrol ithalatçısı olduğumuz için fiyatın düşmesi her daim avantajdır. İhracat gelirlerimiz ağırlıklı olarak euro cinsinden, girdi maliyetlerimiz ağırlıklı olarak dolar cinsinden olduğundan, paritenin yükselmesi pozitiftir.

İki tarafta da rüzgârın yönü değişti. Brent petrol fiyatındaki gerileme durdu. EUR/USD bir seviyesinin altına tekrar indi. Petrol için dünya ekonomisindeki resesyon riski hâlâ başat faktördür. Ekonomik aktivitedeki zayıflığın fiyatı baskılaması beklenebilir. Ancak Avrupa’daki enerji krizi denklemi zorlaştırıyor. Doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür fiyatlarının son günlerde rekor kırması, brent petrol fiyatını da tutuyor. Elektrik üretiminde, doğal gazın çılgın fiyatı nedeniyle, petrol tercih edilebilir. Suudi Arabistan’dan bu hafta gelen açıklama da, fiyatın daha fazla düşmesinin istenmediğini gösteriyor.

Euro bölgesi ekonomisi zayıflıyor. Resesyon bağıra çağıra geliyor. Avrupa Merkez Bankası, faiz artışları açısından, Fed’in çok gerisinde kaldı. Piyasa göstergeleri de destekleyici değildir. EUR/USD paritesi için öncü göstergelerden birisi olan İngiliz Sterlini/USD paritesi 2022’nin en düşük seviyelerinde bulunuyor. İsviçre Merkez Bankası, para biriminin güçlenmesini engellemek için yüklü euro alımları yapıyordu. Bu işlemleri bitirdi. Euro kaderiyle baş başa kaldı.