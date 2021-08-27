“Ne terör saldırıları, ne göç akınları Türk milletinin istikbalini karartamayacaktır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt’in, Büyük Taarruzun, Dumlupınar’ın rövanşını almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyeceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci, Büyük Taarruzun 99. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin askeri başarıdan çok muazzam bir gönül seferberliği olduğunu belirterek, “Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir. Bunun aksini düşünenler karşılarında yüz yıllar içinde Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan kökleşmiş ve çelikleşmiş kahramanlık surunu bulacaklardır. Ne terör saldırıları, ne düzensiz göç akınları, ne de küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk milletinin istikbalini karartamayacak, var oluş azmini kıramayacaktır. İrademiz Sultan Alparslan’ın iradesidir. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal davasıdır. Bu irade ve bu dava yaşadıkça hiçbir oyun, hiçbir tezgah, hiçbir tuzak Türk milletini durdurmaya kafi gelemeyecektir” dedi.

“Türk milleti fetihlerle yolunu açmış, engin bir ferasetle engelleri aşmış, gönüller kazanarak Anadolu coğrafyasını yurt edinmiştir” diyen Bahçeli, “Geçmişimizin hiçbir döneminde işgal veya istilaya rastlanmamış, böylesi bir sapma ve yanlışa heves edildiği de pek görülmemiştir. Çünkü Türk milleti fetih kültürüyle yoğrulmuş bir millettir. Malazgirt Zaferi büyük bir millet şuurunun eseridir. Malazgirt Zaferi’nden tam 851 yıl sonra, yani 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz vatanı kurtaran bir meydan okuma, Sultan Alparslan’ın ve kahraman askerlerinin emanetini muhafazaya yeminli bir iradenin tecellisidir” dedi.

"Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecek”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.

Çelik, “Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir” dedi.