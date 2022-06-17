Ne ürettiğini bilmeme hastalığı ile “üretici tüketiyoruz”…

400 dönüm arazide badem üretenin kaydı yok…

Diğer ilimizde, 110 dönüm arazide tütün üretimi yapanın da kaydı yok; ürünü kimin aldığı da bilinmiyor!

Bir diğerinde 60’ar dönümde nohut üreten iki kardeşin de kaydı yok…

***

Bazen de tersi:

Arazi var…

Ekim/dikim/hasat yok…

Ama…

Yurtdışından kaçak getirilip, o arazide üretilmiş gibi “yerli ürün” olarak tescillenen; ceviz, pirinç gibi son ürünler var!

***

Bu arada…

Tarım ve Orman Bakanlığı…

Merkez ve taşra teşkilatı…

Toplam 142.000 kişi çalışıyor…

(Kaba hesapla şehir başına, 1750’şer kişi düşüyor!)

***

(Sanayi, Ticaret, Çevre gibi ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, odalarda çalışanları saymıyorum)

***

(Bu arada binlerce çalışandan bahsetmişken, Çin’de 930 kişinin çalıştığı Nantong’daki kablo fabrikası, yıllık 12 milyar dolarlık üretim yapıyor!)

VELHASIL

Ne ürettiğimizi/tükettiğimizi bilmiyoruz!

***

Bu yıl 1 TL olan ürünün seneye 10 TL; bu yıl 10 TL olan ürünün seneye 2 TL olmasına seyirci kalıyoruz…

Bu yapı ile “üretici” tükettik/tüketiyoruz…

***

Ne ürettiğimizi bilmeme hastalığımıza binlerce örnekten diğeri:

Öğretmen ataması bekleyen yüzbinler varken, hala niteliksiz/donanımsız fakülteler açıyoruz…

Bu yapı ile de “gençleri” tükettik/tüketiyoruz…