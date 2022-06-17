Ne ürettiğini bilmeme hastalığı ile “üretici tüketiyoruz”…
400 dönüm arazide badem üretenin kaydı yok…
Diğer ilimizde, 110 dönüm arazide tütün üretimi yapanın da kaydı yok; ürünü kimin aldığı da bilinmiyor!
Bir diğerinde 60’ar dönümde nohut üreten iki kardeşin de kaydı yok…
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Bazen de tersi:
Arazi var…
Ekim/dikim/hasat yok…
Ama…
Yurtdışından kaçak getirilip, o arazide üretilmiş gibi “yerli ürün” olarak tescillenen; ceviz, pirinç gibi son ürünler var!
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Bu arada…
Tarım ve Orman Bakanlığı…
Merkez ve taşra teşkilatı…
Toplam 142.000 kişi çalışıyor…
(Kaba hesapla şehir başına, 1750’şer kişi düşüyor!)
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(Sanayi, Ticaret, Çevre gibi ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, odalarda çalışanları saymıyorum)
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(Bu arada binlerce çalışandan bahsetmişken, Çin’de 930 kişinin çalıştığı Nantong’daki kablo fabrikası, yıllık 12 milyar dolarlık üretim yapıyor!)
VELHASIL
Ne ürettiğimizi/tükettiğimizi bilmiyoruz!
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Bu yıl 1 TL olan ürünün seneye 10 TL; bu yıl 10 TL olan ürünün seneye 2 TL olmasına seyirci kalıyoruz…
Bu yapı ile “üretici” tükettik/tüketiyoruz…
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Ne ürettiğimizi bilmeme hastalığımıza binlerce örnekten diğeri:
Öğretmen ataması bekleyen yüzbinler varken, hala niteliksiz/donanımsız fakülteler açıyoruz…
Bu yapı ile de “gençleri” tükettik/tüketiyoruz…