“Nebati Bakan GES’ten sonra YES çıkartırsa şaşırmayın”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomik çare olarak sunulan sözde kurtuluş reçetelerinin vatandaştan yandaşa servet aktarımına yol açtığını belirterek, “Gelire Endeksli Senetle Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün, gelirlerini pazarlıyorlar. Bu gelirler, eskiden nereye gidiyordu? Devletin Hazinesine yani millete. Peki şimdi nereye gidecek? Gelire Endeksli Senet’i alan tasarruf sahibine. Yani; parayı vatandaştan kes, tasarruf sahibi bir azınlığa aktar, sonra da, utanmadan sıkılmadan, milletimize, “çözüm” diye pazarlamaya çalış. Nebati Bakan, bu kafayla, “GES’ten” sonra, “öz hakiki kurtuluş reçetesi” olarak, milleti tamamen denklemden çıkartıp, yandaş ekosisteminin, tamamı faydalanabilsin diye, 5’li çetenin gelirine endeksli, “YES”, yani “Yandaş Endeksli Senet” çıkartırsa şaşırmayın. Nitekim, Gelire Endeksli Senet’ten önceki, sözüm ona kurtuluş reçetesi, Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak. Bu para, bir çivi bile çakmadan, Hazine’nin kasasından çıkacak. Yani milletimizin cebinden çıkacak” diye konuştu.

İYİ Parti Grup toplantısında sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, bugün, Türkiye’de yaşanan göç sorununun bizzat iktidar eliyle tasarlanan, bilinçli bir şekilde kurgulanarak, uygulanan, kasıtlı bir politikasızlık sonucu oluştuğunu belirterek, “Düzensiz göç sorunun muhatabı da, sorumlusu da, suçlusu da, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’dır. Esas mesele, sığınmacıların kendisi değil, para karşılığı, Türkiye’yi hendek ülke yapmayı kabul eden, bu iktidarın ta kendisidir. Esas mesele, koltuklarını korumak adına sığınmacılardan seçmen devşirmeye çalışan bu kirli zihniyettir. Sığınmacıları ülkelerine geri göndermenin yegâne yolu da, öncelikle bu iktidarı ve Bay Kriz’i evine göndermektir. Şunu bilin ki; sığınmacıları geri göndermek uluslararası hukuktan doğan, en doğal hakkımız. Beşar Esad, kapsamlı bir af çıkartıp sığınmacılara, “ülkenize dönün” diyor. Ama Sayın Erdoğan, “Durun daha karpuz kesecektik, durun daha vatandaşlık verecektik” diyerek, buna engel oluyor. Yani şu anda, sığınmacıların dönmesini istemeyen ve bunu engelleyen, tek bir kişi var; O da bizzat Sayın Erdoğan” dedi.

“Senin yerine özgürlük, demokrasi, adalet gelecek”

“Sayın Erdoğan da, artık kendisine ayrılan sürenin, sonuna geldiğini görüyor. O nedenle, artık tek bir derdi var. Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı. İşi gücü bıraktı, her fırsatta, “Adayınız kim?” diye soruyor” diyen Akşener, “Acaba benim yerime kim gelecek” diye, büyük bir merak içinde. Hatta bunun için, sandığa gömüleceğini bile bile, adaylığını bile açıkladı. Sayın Erdoğan; sen hiç merak etme. Senin yerine, özgürlük gelecek, senin yerine, adalet gelecek, senin yerine, demokrasi gelecek, senin yerine, liyakat, huzur, bereket gelecek. Sen gideceksin; hürriyet gelecek, sen gideceksin; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek“ diye konuştu.