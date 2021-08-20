Necati Kurmel: Bıkmaz bir yatırımcı...

Necati Kurmel, hayvancılık, madencilik, gayrimenkul gibi birçok alanda önemli başarılara imza atan bir iş insanı… 1950’li yıllarda çiftçiliğe başladı, ardından madencilikte deneyim kazandı. “Sahada gezineceğine, derinde cevher ara!” ilkesiyle çalıştı.

Necati Kurmel, 1933 yılında Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Ahmet İzzet-Zeliha çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okul yıllarının ardından birkaç yıl çiftçilik yaptı. Sonra bir maden şirketinde çalışmaya başladı. Bu işte belli bir tecrübe kazanınca 27 yaşında amcaoğlu ile ortak Adana’nın Aladağ ilçesinde, daha sonra adı Pınar Madencilik olacak şirketi kurarak krom işine girdi.

1970’te Adana Kozan’da aile şirketi Adana Madencilik ile çinko üretimine uzandı. 2000’li yıllarda jeofizik, jeokimya ve sondaj çalışmaları yapacak kadrolaşmayla madencilik vizyonunu geliştirdi. Aile dışı ortaklarla işbirliğine girdi. Aydın Doğan’la Gümüşhane’deki altın madenciliği için Gümüştaş Madenciliği kurdu. Kanada kökenli Pasinex şirketi ve Horzum Maden Arama ile ortaklıklar oluşturdu. Gümüştaş, Gümüşhane’de altın-gümüş içerikli çinko ve kurşun konsantrasyonu, Niğde Bolkar’da zenginleştirme tesisleri ile külçe altın ve gümüş üretimi başlattı. Kurmel, “Sahada gezineceğine, derinde cevher ara!” ilkesiyle, Bolkar Dağı’nda 2018’de yapılan sondajla deniz seviyesinin altında altın saptayarak bu ilkesini hayata geçiren bir madenci oldu.

Necati Kurmel bu yıllar içinde Saray Halıcılık şirketini Develi’de kurdu. 1988 yılında hayvancılık yatırımlarına yöneldi. Develi ve Adana’da çiftlikler kurdu. 50 bin büyükbaş hayvana ulaştı. Ancak ülke hayvancılığının yaşadığı sıkıntılara paralel olarak, bu alandaki çalışmalarını sınırlandırdı ve azalttı.

2008’de madencilik, tekstil, tarım ve hayvancılık, gayrimenkul, yapı malzemeleri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerini Kurmel Holding çatısı altında topladı. Holdingin 2500 çalışanı var. ‘’Türkiye’nin En Zengin 100 Kişisi’’ listesinde 300-500 milyon dolar serveti olanlar arasında 94’üncü sırada yer aldı.

DÜNYA adına Necati Kurmel’e sağlıklı uzun ömürler dilerim.

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