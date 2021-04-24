Mustafa Servet Daltaban - Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

TKDK; Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Kırsal kalkınma programlarının uygulanmasını koordine eden kurum. IPARD ise (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA), Avrupa Birliği tarafından üye ve üyelik yolundaki ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşmuş kırsal kalkınma bileşeni, bir destek programıdır. TKDK ile AB arasında yapılan protokol gereği IPARD destekleri ülkemizde kullandırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TKDK, 2011 yılından beri, IPARD desteklerini kullandırmaktır. Destek oranı %50-65 arasında değişmekle birlikte, yatırım destek tutarları 25 milyon TL’ye kadar çıkmakta ve destekler; ÖTV, KDV vergilerinden muaftır. AB ile yapılan mutabakat gereği bu desteklerden sadece 42 il faydalanabiliyor.

Destek ana başlıkları şu şekilde:

- Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar

- Tarımsal ve balıkçılık ürünlerine yönelik yatırımlar

- Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme

Bir de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan başka bir destek programı var: KKYDP(Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı). Bu program bütün illerde uygulanırken, destek oranı %50, yatırım destek tutarları 3 milyon TL ve destekler de KDV muafiyeti bulunmamaktadır.

Anlaşılacağı üzere IPARD destekleri ülkemiz için çok önemli bir finans kaynağıdır. Ancak burada bizim için önemli bir soru vardır: Neden 42 il?

Benin ilim Gümüşhane bu destekten faydalanamazken, komşu iller Trabzon, Giresun, Erzincan bu programdan faydalanabilmektedir. Oysaki bu desteğe en çok ihtiyaç duyan illerin başında Gümüşhane gelmektedir.

Ekonomik kaderi kırsal kalkınmaya bağlı olan Bayburt, Bingöl, Tunceli neden yoktur bu programda? Nevşehir varken Niğde neden yoktur? Yozgat varken Kırşehir neden yoktur? Mardin varken Şırnak neden yoktur?

Neden 42 il? Bu soruyu esasen birçok platformda sorduk. Devlerimizin en üst kademesindeki bürokrat ve siyasetçilerimize talebimizi ilettik. Ancak programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan bir protokol ile belirlendiği ve ancak programın devamı halinde güncelleme yapılabileceği söylendi. Artık 2021’deyiz

IPARD destekleri ülkemize ekonomik anlamda önemli bir değer katmıştır. Kırsal kalkınmayı desteklerken, işletme standartlarını yükseltmiştir. Ancak burada adaletli dağılım ve bütünsel bir yaklaşım önemlidir.

Neden 42 il? Bütün illerimizde KKYDP desteklerimiz var demekle, bu işin içinden çıkılamaz. Olması gereken IPARD destek programının tüm Türkiye’de uygulanmasıdır. Yeni TKDK İl Koordinatörlükleri kurulamıyorsa; Birkaç İl, aynı İl Koordinatörlüğüne bağlanabilir. Eğer bu da sağlanamıyorsa; adaletli bir paylaşım yapılmalıdır. Eğer bu da olmayacaksa; diğer 39 il için verilen KKYDP desteklerinin IPARD standartlarına kavuşturulması gerekmektedir.