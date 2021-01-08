Neden ‘Seyahat Endüstrisi’?

Fehmi KÖFTEOĞLU

“Sen sektörü tanıyor, biliyorsun, buna bir sayfa açalım. Adı Seyahat endüstrisi olsun.”

‘Seyahat endüstrisi mi?”

“Evet. Çünkü turizm artık boynunda fotoğraf makinesi, ayağında şortu ile gezen birkaç kişi olmaktan çıkmış, başka sektörlerle en çok ilişkisi olan etkileyen bir endüstri haline gelmiştir”

Bu sözlerin sahibi Dünya Gazetesi’nin kurucusu Nezih Demirkent’tir.

Saygıyla anıyorum.

1997 yılının son aylarıydı, bir cumartesi günü Nezih Bey aradı, ‘Ne yapıyorsun’ dedi, ‘Oturuyorum’ deyince ‘Çık gel’ dedi. Seyahat Endüstrisi sayfası o gün kararlaştırıldı ve bir hafta sonra yayın başladı.

Adını koyan Nezih Demirkent’in isim babası olduğu ‘Seyahat Endüstrisi’ sayfası ilk yayınlandığından 23 yıl sonra bu kez de Hakan Güldağ liderliğinde basında farklı bir model oluşturmak üzere çıkılan yoldaki Dünya Gazetesi’nin yeni döneminde yine, yeniden sizlerle birlikteyiz.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in girdi-çıktı(Output-input) araştırmasına göre seyahat endüstrisi 54 sektör ile mal ve hizmet alanında ilişki içindedir.

Bu gerçekten hareketle endüstriye dönüşen böyle bir sektöre sayfa açmayı bu alandaki gelişmeleri yansıtmayı görev bildik.

Bu sayfada turizmin hangi sektöre nasıl girdi sağladığı, seyahat eylemi gerçekleşirken ve bu eyleme yönelik yatırımlar yapılırken bundan hangi kesimlerin nasıl etkilendiği sergilenecek.

Bu sayfa “Dar tanımıyla bir turizm sayfası” değil “Seyahat ve turizm endüstrisini oluşturan bütün kesimleri içeren" bir sayfa olacak.

Seyahat Endüstrisi sayfası sektörde yer alan bütün kesimler ile sektörün ilişkili olduğu diğer kesimler arasında bir köprü, bir buluşma platformu olacak.

Seyahat Endüstrisi sayfasının bu amacına ulaşması elbette sizlerin de katkısı ile mümkün olacaktır.

Haber, görüş, öneri, eleştiri ve uyarılarınız, maddi manevi desteğinizle her hafta cuma günü ‘Seyahat Endüstrisi’ sayfasında buluşalım.