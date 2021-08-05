Neden yeşil lojistik?

Seyhan GÜLHAN - KONUK YAZAR

Lojistik Danışmanı

Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan yangınlarda yitirilen canlılar için hepimiz çok üzgünüz. Yoğunlukta Akdeniz ve Ege bölgelerimizdeki yangınlarda ülke insanlarımızın canlarını ortaya koyarak mücadele ettiklerine şahit oluyoruz. Yangın söndürme ilgili yapılan bu çabaların bize nasıl bir anlam ifade etmeyeli hep birlikte değerlendirmeliyiz. Bu çabaların bizde oluşturduğu hisler; takdir etmek, bağışta bulunmak ve destek olmak.

Bu zorlu süreçten geçerken kamu ve özel kurumların, toplumun önde gelen isimlerinin doğa ve çevrenin korunması ile ilgili hassasiyetinin yüksek olduğunu göstermiştir. Buradaki yüksek hassasiyetin çözüm getirip getirmediği, yangın söndürme uçakları, alınması gereken tedbirler vb. konularına girmeyeceğim. Bu konuların uzmanları gerekli açıklamaları yapıyor. Uzmanlık alanım lojistik olması nedeniyle çevre ve doğa konusunun lojistik ile temas eden kısmıyla ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Lojistik çok genel bir kavram olması nedeniyle her alanı ile ilgili yorumda bulunma imkanına sahip değilim. Bu nedenle afet lojistiği ile ilgili değerlendirmelerimde olamayacak. Sadece Afet Lojistiği konusunda mevcut lojistik bölümlerinde tercihli alan oluşturulup burada uzman yetiştirilmesini temenni edebilirim. Doğa ve çevreye zarar veren durumlar sistematik olanlar ve sistematik olmayanlar diye ikiye ayırabiliriz. Sistematik olmayanlar yangınlar, doğal afetler vb. ifade edebiliriz. Sistematik olarak çevreye zarar veren durumları saymaya çalışırsak sanırım çok ciddi uzunlukta bir yazı yazmamız gerekecek.

Doğa ve çevreye sistematik olarak verilen zararın son yıllarda artan ürün ve hizmet çeşitliliği, üretim kabiliyetlerinin artması ile ciddi boyutlara ulaştığını global düzeyde hazırlanan raporlarda görmekteyiz. Ürün çeşitliliğinin artmasının yansımasını tüketimin eskiye oranla daha fazla artması ile görebiliriz. Örneğin kendi çocukluğunuzda sahip olduklarınız ile şimdi çocuklarınızın sahip olduklarını karşılaştırarak tüketimin boyutunu anlama imkanına sahibiz.

Neden yeşil lojistiğin yanıtı olarak ticaretin gelişmesi ve tüketimin artmasıyla doğal olarak lojistik Faaliyetlerinde artmasını ve hızlanmasını belirtebiliriz. Lojistiğin doğasında taşıma ve hareket vardır. Artarak devam eden taşıma ve hareket faaliyetlerinin doğaya ve çevreye zarar vermeden yürütülmesi gittikçe önem kazanacaktır. Avrupa’nın doğaya ve çevre koruma konusunda öncülük yaptığını AB en son yayınlanan ve 2030 a kadar karbon ayak izini %55 indirmeyi hedefleyen ‘’ Fit to 55 ‘’ deklarasyonunda görebiliriz. Uzun yıllar lojistik alanında görev yapmış meslektaşlarımla birlikte doğayı ve çevreyi koruyan çözümler konusunda daha fazla eğilmemizin topluma ve doğaya olan sorumluluğumuz olarak görmekteyim. Maliyetleri de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir yeşil lojistik çözümleri için daha fazla çaba harcamalıyız. Lojistik sorunları olduğu kadar çözümleri de çok olan bir alandır. Standart uygulamalar lojistik süreçlerinde önemli. Fakat ondan daha önemlisi değişen koşullara ayak uydurulması yeteneğidir. Doğayı ve çevreyi koruyan yeni çalışma modelleri , startupları ve projeleri operasyonlarımıza nasıl entegre edebilirsiniz çözümlerini bulma zorunluluğumuz var. Sistematik olarak doğayı ve çevreye zarar veren durumların farkındalığına varmamız yangınlar kadar önemli bir durumdur. Farkındalık diye belirtirken plastik kullanıma karşı olalım şeklinde kastetmiyorum. Bu konu da Pagev Başkanı Yavuz Eroğlu Bey in belirttiği “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” ifadesini çok yerinde buluyorum. Burada geri dönüşümün önemi vurgulanmaktadır.

Lojistik faaliyetlerinde hedef sıfır atık ve karbon ayak izi oluşturmayacak çözümlerin oluşturulması ve yasal altyapı ile bu çözümlerin desteklenmesidir. PTT’nin ve özel sektörün kargo teslimatlarında elektrikli araç kullanımını önemsiyorum. Kamu ve özel kurumların bu tür uygulamaları artırarak ve yaygınlaştırarak doğayı koruyan çevreci gelişmeleri destekleyici tavır alması çok önemlidir. Bu yönde gösterilen irade ile sistematik olarak çevre zarar verilmesinin ve doğanın yok edilmesinin önüne geçilecektir.

Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın.