Neler oluyor, kim neyle uğraşıyor

Kötü haberler peş peşe geliyor.

Haberlerin en kötüsü Türkiye’nin turizmde geçen yılı rakiplere göre daha az zararla kapatmasında başrol oynayan, bu ortamda akmasa da damlayan konumdaki Rusya’nın Türkiye’yi tarifeli ve charter uçuşlara 1 Haziran’a kadar kapatma kararı oldu.

Koronavirüs salgını ortamında Antalya’ya gelen turistlerin yüzde 87’sini Ruslar oluşturuyor.

Buna bir de Türkiye’nin turizmde diğer kaynak pazarları Almanya ve İngiltere’deki gelişmelerin Türkiye’ye yansıması eklendiğinde ortaya çıkan tablo 2021 yılının şimdiden kaybedildiğini gösteriyor

Rusya’nın aldığı kararın artan vaka sayısından çok Türkiye’nin izlediği Ukrayna politikasından kaynaklandığı biliniyor.

Almanya ve İngiltere’nin aldığı kararlarda ise Türkiye için özel bir şey yok, ama Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor.

Bunlardan bizden bağımsız olarak alınanları bir yana bırakalım

Peki elde olan, kamu yönetiminin kendi eliyle yaptıklarını kim nasıl açıklayabilir.

Birkaç örnek:

Bütçeye yükü olmayan, ödemeleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanan ve Fon’da bunu karşılayacak para da varken Kısa Çalışma Ödeneği kesildi.

Turizmde; yatırımcı, işletmeci, yönetici, çalışanlar ve ilişkili 54 sektörün canı burnundayken önlem alması gereken kamu yönetimi turizm ile ilgili 2634 sayılı yasada değişiklik ile uğraşıyor.

Türkiye’nin turizmde bugün içinde bulunulan ortamda sorun otellerin iskeleleri mi?

Belediye belgeli otellerin bakanlık belgeli olması mı?

Lüks çadır turizmi ile ilgili mevzuat oluşturmak mı?

Bunların hangisi bugünkü ortamda sektörün hangi sorununa çözüm getirecek niteliktedir, bunların hangisi ne kadar ivedidir?

Bunlar ivedilik gerektiren, değişmesi ile sektörün güncel sorunlarına çözüm olacak konular değil.

Almanya ve İngiltere’den sonra Rusya’nın aldığı karar ile turizmde ikinci Rus uçağının düşürülmesi olayı yaşanabileceğinin konuşulduğu ortamda sorumluluk mevkiinde olanların açıklamaları ve yaptıklarını anlamak, anlatmak zor.

Onun için bu ortamda bu anlayıştaki kamu yönetimine soruyoruz:

Siz nerde yaşıyorsunuz, ne yapılmak isteniyor?

Yoksa bizim bilmediğimiz bir şey mi var?

Örneğin Türkiye’nin haklı olarak övündüğü turizmde gelinen noktada sektör yasada yapılan değişiklikteki ‘Lüks kampingler'le mi kurtarılacak?

Sektör bu durumdayken kamu yönetiminin tavrı, yaklaşımı ve yaptıklarını kim nasıl açıklayabilir.