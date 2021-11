Nerede kalmıştık?

Esra Sultan Azizoğlu

Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba!

2002 yılında Bandırma’da acar bir muhabir olarak başlayan DÜNYA gazetesi serüvenime Balıkesir ve Çanakkale temsilciliği görevi ile devam etmiştim. Mola öncesi yolculuğumun son durağı İç Anadolumuzun gözde sanayi kentlerinden biri olan Kayseri olmuştu. Tüm çalışma arkadaşlarım gibi aidiyet duygusu ile birlikte yaş aldığım DÜNYA’daki görevime geri döndüm.

En uzun görev yerim olan Balıkesir ve Çanakkale illerimizdeki güzel çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Coğrafi konumları gereği hem Ege hem de Marmara denizlerine kıyısı olan, buram buram tarih ve turizm kokan muhteşem iki kent. Doğduğunuz ve yetiştiğiniz kentler kaderiniz oluyor bir bakıma.

Gelin kelimelere sığmayacak bu iki güzide kentimize özet olarak birlikte bakalım.

Türkiye’yi doyuran il Balıkesir

Yıllardır ‘Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’ unvanımızı elimizden bırakmadık. Başta zeytin-zeytinyağı, beyaz et sektöründeki öncülüğü, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve tarım alanındaki verimli toprakları ile liderliği elimizde tutuyoruz. Gıda sektörünün yanı sıra; bor madeni başta olmak üzere, mermeri, antik kentleri, turizmi ile de göz alıcılığını koruyor.

Konumu gereği, Marmara ve Ege’nin bağlantı noktası olan Balıkesir yatırımlarda ise her geçen gün büyüyor. Sanayi yatırımlarında da tam bir cazibe merkezi olan Balıkesir pandemi sürecinde de yatırımlarına hız verdi. Geçtiğimiz ay Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BASİAD) Başkan Yardımcısı Selçuk Savaş’ın yaptığı, 2021 yılının ilk 8 ayının yatırım değerlendirmesinde, 74 çeşit yatırım ile toplam 1 milyar 349 milyon 167 bin 227 liralık yatırım yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, hızla büyüyen Organize Sanayi Bölgesi ise, taleplere yetişebilmek için yeni etap çalışmalarını hızla sürdürüyor. İl genelinde Balıkesir ve Bandırma OSB, Burhaniye Zeytin İhtisas OSB ve Gönen Deri OSB bulunuyor.

Kurtuluş destanımızı yazan Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmış bir kent. Binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış olması, mimarisinde ve günlük yaşamda oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini gösteriyor. Kurtuluş destanımızın yazıldığı 18 Mart 1915 tarihinden bu yana her yıl kentte çeşitli etkinlik ve gösterimler ile zafer kutlamaları ve şehitlerimizi anma etkinlikleri muhteşem bir şekilde sergileniyor.

Tarih ve turizmin yanı sıra il genelindeki OSB’ler de giderek büyüyor. Çanakkale yatırımcıların gözde kentleri arasında yer alıyor.