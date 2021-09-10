Turizm için yüksek sezon olan dönem dahil yılın sekiz ayı geride kaldı. Son çeyreğe girilirken, çıkan tabloya bakıldığında nereden nereye mi demeli, kötünün iyisi mi demeli? Bunun için şu birkaç örneğe bakalım. Yılın Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı ayda gelen ziyaretçi sayısı 2019’da 18 milyondu.

2021’in aynı döneminde bu sayı 7.5 milyonda kaldı. Turizm geliri 12.6 milyar dolardan 5.4 milyar dolara düştü. Benzer biçimde bankaların sektöre kullandırdığı kredi, 2019’da 88.2 milyar TL iken 2021’de 139.8 milyara yükseldi. Bu dönemde takipteki kredi oranı yüzde 9.4’ten 4.8’e geriledi.

Bankalar talimat ile de olsa takip başlatmak yerine firmalarla anlaşıp borç yapılandırmasına gittiği için böyle oldu. Bundan dolayı sektöre 13 milyar TL ek faiz yüklendi. 2019 yılında icradan satışa çıkarılan otel sayısı 90 iken 2021’de 235’e yükseldi. Başka bir örnek. Bırakalım 2019’u 2014 yılının ilk altı aylık döneminde komple yeni otel yatırımı öngörülen 170 proje teşvik belgesine bağlanmıştı.

2021’in aynı döneminde komple yeni otel yatırımı öngören 53 proje teşvik belgesine bağlandı. Şu birkaç örneğe bakarak turizmde durum için ‘Nereden nereye’ mi ‘kötünün iyisi’ mi demeli? Tablo bu iken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy gazetecilerin sorusu üzerine ‘Sezona girdiğimizdeki açıkladığımız 25 milyon turist 20 milyar dolar gelir hedefine sadığız hâlâ’ dedi.

Sayın bakan bunu söylerken yılın yedi ayında gelen ziyaretçi sayısı 10 milyondu. Turizmin yüksek sezonu geride kaldı. Yılın son çeyreğinde gelmesi beklenen ziyaretçi sayısı da eklendiğinde sayın bakanın hâla sadık olduğunu söylediği 25 milyona ulaşması söz konusu değil. Veriler ortada, sayın bakan neye dayanarak hâlâ 25 milyondan söz ediyor?

Türkiye bu yılı ziyaretçi sayısı yönünden 20 milyonun altında kapatır. Bunu 2019’daki toplam 51.7 milyon ile karşılaştırıp ‘nereden nereye’ mi demeli yoksa Türkiye 2021 yılını ‘kötünün iyisi’ olarak yaşadı mı demeli. Zira ziyaretçi sayısı itibariyle 2021 yılı, 2019’un yarısı bile olmayacak.

Bunun için nereden nereye demek yanlış değil. Ama Türkiye bu sayı ile İspanya’nın önüne geçti. Bu da kötünün iyisidir. Aynı şekilde işletmelerin bankalara borçlarını yeniden yapılandırırken 13 milyar TL ek faiz yükünün altına girmesi kötü ama bu dönemde bankaların icra işlemi yapmaması kötünün iyisidir. Gerçek olan niyet değil; veri, bilgi ve olgulardır.