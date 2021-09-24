Nermin Abadan-Unat: 100 yaşındaki kutup yıldızı...

Özgürlükçü görüşleriyle tanıdığımız siyasal bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat 100 yaşında... Onun en önemli yönü, farklı fi kirlere hep hoşgörüyle bakması oldu. SBF‘deki kürsüsü, aykırı fi kirlerin adeta bir çiçek bahçesi gibiydi.

Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, 1921’de Türk baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi, küçük yaşta Almanca, İngilizce, Fransızca öğrendi. 14 yaşındayken Türkiye Konsolosluğuna giderek, babasının öldüğünü söyledi, yardım istedi, Türkiye’ye gönderildi. İzmir (Kız) Lisesinde okudu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi, Ankara’da Ulus gazetesinde radyodan savaş haberlerini çevirerek gazeteciliğe başladı. Gazeteciliğin yanı sıra avukatlık stajı yaptı. 1951‘de de “Kamuoyu ve Etki Alanı” konulu doktorasını verdi. ’’Kamuoyu‘’ kavramı bu tezle siyaset literatürüne girdi. SBF’de asistan olarak göreve başladı. 1955 yılında Fullbright bursunu kazanarak ABD’ye gitti.

Yurda dönüşünde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı. 1958’de siyaset bilimi dalında doçent oldu, 1966’da profesörlüğe yükseldi. SBF’de Siyasal Davranışlar Kürsüsü’nü kurdu, başkanlığını üslendi. Yurt dışında Münih, New York, Denver, Georgetown, California ve Los Angeles Üniversitelerinde konuk profesör oldu. Uluslararası Siyasal Bilimler Derneği (İPSA) Başkan Yardımcılığını üslendi.

‘’Batı Almanya’daki Türk İşçileri ve Sorunları’’ çalışması, göç çalışmalarında bir ilk oldu. İçinde Deniz Baykal’ın da yer aldığı geniş akademik ekip, sosyal bilimler için örnek çalışmaya imza attı. Kadını sosyolojik mercekten irdeleyen ve bununla bir ilk olan ‘’Türk Toplumunda Kadın’’ adlı editörü olduğu çalışma, İngilizce ve Almanca’ya çevrildi. 1978’de kontenjan senatörü olarak seçildi. 12 Eylül darbesiyle bu görevi sonlandı, 1989 yılına dek ders verdi. Emekliliği sonrası İstanbul‘ a göç etti ve Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye başladı ve bunu 100 yaşına dek sürdürdü. Nermin hocanın 2 akademisyenle (Yavuz Abadan ve İlhan Unat) evliliği oldu.

“Kum Saatini İzlerken” isimli anı kitabı, onun birebir yaşam öyküsüdür. Nermin hocanın en önemli yönü, farklı fikirlere hep hoşgörüyle bakmasıdır. SBF‘deki kürsüsü, farklı fikirlerin adeta bir çiçek bahçesiydi. Yanısıra, bilimsel çalışmalarda hep yaşayan olaya dönük oldu, bununla çok anılır.

‘’Hocaların Hocası’’ Nermin Abadan-Unat’a sağlıklı nice yıllar diliyorum...

GÜNÜN NOTU:

BM Genel Kurulu’nda Çin Lideri Xi‘nin ‘’Demokrasi gelişmiş ülkelere verilmiş bir hak değildir!‘’ sözleri, Çin’in hegemonya atağının süreceğini kanıtlıyor.