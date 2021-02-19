Nestlé’de onarıcı tarım ve temiz enerji dönemi

Dünyanın 187 ülkesinde faaliyet gösteren Nestlé, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 10 yıllık bir eylem planı hazırladı. Bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegenimiz için Ortak Değer Yaratan projelere öncelik veren şirket, böylece gıdanın geleceğinde büyük bir risk oluşturan iklim değişikliğine karşı çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin 10 yıllık eylem planını, Nestlé EMENA Bölgesi Sürdürülebilirlik Direktörü Katja Seidenschnur ve EMENA Bölgesi CEO'su Marco Settembri'nin katılımı ile gerçekleşen online toplantıda dinledik.

2050 yılına kadar “net sıfır” emisyona ulaşmayı taahhüt eden Nestlé, önümüzdeki 10 yıl içinde onarıcı tarımın yaygınlaştırılması için çiftçilerin ve tedarikçilerin desteklenmesini hedefliyor. Şirket ayrıca, her yıl 20 milyon ağaç dikmeyi ve yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişinin 2025 yılına kadar tamamlanması hedeflerini de önceliklendiriyor.

Çiftçilerle iş birliği içinde çalışıyor

Onarıcı tarım kapsamında kahve ve kakao gibi birçok ülkede kullanılan temel bileşenlerinin üretim süreçlerinde de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen şirket, bu bileşenlerin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasını taahhüt ediyor. Şirket, onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek için 500 bin çiftçi ve 30 bin tedarikçisiyle iş birliği içinde çalışıyor. 2030 hedefi ise, 14 milyon tondan fazla hammaddeyi onarıcı tarım yoluyla tedarik etmek ve bu ürünlere olan talebi artırmak. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 3.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) değerinde yatırım yapmayı hedefleyen Nestlé, onarıcı tarım çalışmalarına ise 1.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) ayıracak.

10 yılda 200 milyon ağaç dikecek

Nestlé aynı zamanda, hammadde tedarik ettiği alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl 20 milyon ağaç dikecek. Böylece, 2030 yılına kadar küresel düzeyde 200 milyonu aşkın ağacın dikilmesine öncülük edecek. Ayrıca 2022 yılına kadar temel tedarik zincirlerinde daha fazla ormanı koruyacak. Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla yenilenebilir elektrik enerjisine geçişi de önceliklendiren Nestlé, faaliyet gösterdiği 187 ülkedeki 800 tesisinin yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişini 2025 yılına kadar tamamlayacak.

“Türkiye’de sürdürülebilir tarım yöntemlerimizi güçlendireceğiz”

Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann’ın yeni eylem planına yönelik görüşleri şöyle: “Türkiye’de bugüne kadar karbon ayak izimizi yüzde 18 oranında azalttık, 130 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımını önledik. 2020’de, Bursa Karacabey’deki gıda fabrikamız ve Kestel’deki su dolum tesislerimiz için ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Çevreci bir sosyal teknoloji girişimi olan Fazla Gıda ile bütüncül atık yönetimi projemiz kapsamında, bin 248 ton karbon emisyonunu engelledik. Yeni eylem planı kapsamında, Türkiye’de 2011 yılından beri yürüttüğümüz Fıstığımız Bol Olsun projesinde kullandığımız sürdürülebilir tarım yöntemlerimizi güçlendireceğiz.”