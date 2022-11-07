Netflix’in olgunluk dönemi sancıları

3 Kasım’da Netflix’in Türkiye’deki altıncı yılını kutladığı partideydim. Dijitalleşmenin hayatımızı nasıl değiştirdiğini anlamak için bundan iyi fırsat bulunmadığını düşünüyorum. Çok eğlenceli bir geceydi ama ben eğlenceden fazla kafamdaki sorulara yanıt almanın hazzını yaşadım. Bunu da biraz acımasızca yaptım.

Son dönemdeki önemli keşiflerimden biri Cem Dizdar. Son dinlediğimde Liverpool-Napoli maçında VAR kullanımının oyunun canına nasıl okuduğunu çok iyi anlattı. Teknoloji ile gerçek hayat arasında kıyılan nikahta bir şeylerin yanlış gittiğini ben de her dönemde fark ettim ve dile getirdim. Dizdar, bu konuyu çok daha iyi ortaya koydu. Teknolojinin oyunun önüne geçmesinden duyduğu rahatsızlığı, gelecekte sistemin veri ile oynayarak izleyiciyi kandıracağına kadar uzanan bir boyutta dile getirdi. Bu gerçekçi bir değerlendirme olduğu kadar felsefi bir boyuta da sahip. İnsanın, büyürken oynama ve eğlenme duygularından uzaklaşıp kendisini “tutan” bir imaja hapsetmesi, ot gibi yaşama döneminin de başlangıcını oluşturuyor. İnsan o kalıba girdikten sonra öğrenme yetisini tamamen kaybediyor ve sonuç alan davranışlarla devam ediyor.

Örneğin elektronik ticaretin mobil cihazlarda ulaştığı noktada muz resmine tıklayarak evinize muz gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Hayat çok kolaylaştı ama bunu maymun da yapabiliyor. O zaman fark nerede? İnsanların hikayeleri var. Bizim için muz, misafirlikte, “teşekkür edeyim, almayayım” denilen şeydi. Aksi halde, annemiz karşıdan kaş göz ederdi, almayalım diye. 1970’li yıllarda ekonomi kötü giderken ve insanların alım gücü düşerken, maaşlı memur aileleri, birbirine sizin alabildiğiniz her şeyi alabilme gücüne sahibiz mesajı veriyordu. Diğer yandan, ilkokulda beslenme çantanıza muz koyamazdınız çünkü herkesin alamadığı bir şeyi kamuya açık yerlerde tüketmek ayıptı. Bu kalıplar, bizim kuşağı misafirlikte kirazla yetinmeye ve ilkokuldaki beslenme saatlerini haşlanmış yumurta kokusu ile hatırlamaya mahkum etti. Ama yine de bu kendi hikayemiz olarak insan kimliğimizi besledi.

Netflix, oyun oynamayı bırakmış gibi

Bu anıları ve hikayeleri yaratan oyunlaştırma ve beklenmedik şeyler yapma yeteneği, Netflix’in internete erişimi olan yeni orta sınıfı kucaklama çabası içinde kayboluyor gibi. Özellikle bizim coğrafyamızdan çıkan yapımların, aşırı derecede mistik öğelere bulanarak standartlaştığını düşünüyorum.

Büyük medya gruplarında çalışırken bu hastalığı fark etmiştim. Dergicilikte tiraj biraz düştüğünde, yöneticiler, “bunu yapalım; bu tutar” ya da “geçen yıl bunu yapmışız, tutmuş; yine yapalım” derlerdi. Gerçekten de tutardı. Editörlük yaptığım Tempo dergisinde de yöneticiliğini yaptığım PC World’de de böyle oldu. PC World’de ilkbahar ve sonbahardaki, “Bilgisayarınızda bahar temizliği” kapağının getirdiği satışa şaşardım.

Bence, Netflix’in Türkiye’deki yapımları arasında bu yaklaşımdan en açıkça ayrılan dizi Kulüp oldu. Türkiye’nin acılı ve sessiz bir dönemine ışık tutan Kulüp dizisinin yeni sezonu hassasiyet taşıyan sözlerle tanıtılırken ben, insan hikayelerine ağladığım kadar eğlendiğim bu diziyle ilgili farklı hislere sahiptim çünkü, Yeldeğirmeni’ndeki çekimlerin seti bizim evin hemen karşısıydı. Unutulan ekipmanı getirtmek için yapılan telefon görüşmelerinden figürasyonun yeni bir iş fırsatını birbirlerine aktarmalarına kadar gerçeğine de tanığım. İki sokak aşağıda iki otoparkı karavanları ile kapattılar ve herkese çok nazik davrandılar. Bu deneyimle benim gerçeğimin de bir parçası oldukları için Kulüp’ü dinlerken gülümsüyordum. Üstelik onların çekim yaptığı Hemdat Israel Sinagogu’nun, şimdi duvarın arkasında kalan bahçesinde görevli kovalayana kadar çift kale maç yapardık. Ne yaşanmış olursa olsun, geçmişi hatırlamak eğlenceliydi ama gelinen noktada Netflix’te iş ile eğlencenin ayrıldığı anlaşılıyor.

PÜF NOKTASI

Netflix’in medya platformu iş ve eğlence işini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Medya işi, çok başarılı. Platform başarılarının temel kriteri olan müşteriyi elde tutma (retention) konusunda, mistik temalara odaklanan şirketin başarı şansı son derece yüksek. Yapay zeka kullanma gücü ve izlerken tıkladığımız beğendim, beğenmedim, bayıldım butonları ile Netflix’e hem tema seçimi hem de senaryo üretimi konusunda büyük avantaj sağlıyor olmalı.

Bu herkes için iyi. Üstelik şirket kendisini yenilemeyi de biliyor. Geçen sene Türkiye ekonomisine 583 milyon lira ve 3 bin 300’ün üzerinde istihdam katkısı yaratması ile haber olan Netflix’in Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikası Direktörü Pelin Mavili’nin bu sene Türkiye’de altıncı yıl partisinde yaptığı sunumda Türkiye’ye seyahat isteğini 4,6 kat ve Türkçe öğrenme isteğini 2,6 kat artırma şeklinde iki önemli veri bulunuyordu. Bu, kendi kullanıcı kitleleri içinde olmalı

Bunlar çok önemli çünkü yıllar önce keşfettiğim üzere, casus filmlerinin efsane sersi James Bond aslında bir turizm rehberidir. Özellikle zenginlerin hangi ülkede ne tür eğlence bulabileceğinin bilgisini sunar. Dolayısıyla Netflix’in Türkiye ve Türkçe’ye yarattığı uluslararası ilgi, geçen seneki ekonomik verilerden çok daha önemlidir.

Ancak aktör Sean Connery’nin zirveye oturttuğu James Bond’un bu özelliğinden önemli keşif, Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri karakterinin adının Sean Connery’den (Şan Kuneri) geldiğidir. Bizim asıl hikayemiz buradadır; Türk Connery’nin hikayesi Kuneri’dir. Ben Hafta ekinde bunu okuduktan sonra bütün diziyi yeniden izleme ihtiyacı hissettim.

Cem Yılmaz’ın son anda rahatsızlanıp partiye gelememesi nedeniyle sunum sahnesini tek başına yönetmek zorunda kalan Pelin Mavili, Netflix’in önümüzdeki dönemde yapacağı işleri aktarma işini eksiksiz yaptı. Ancak sonrasında kendisi dahil herkesin gidip eğlendiği yer, Kenan Doğulu’nun sahnesi oldu. Netflix’in bu iki sahneyi birleştirmenin bir yolunu bulması gerekiyor çünkü şirketlerin değerini belirleyen, finansallardan çok hikayeleri ve gelecekte yaratacağı değer beklentisidir.