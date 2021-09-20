New York’taki Türk Evi’nin değeri 1.5 milyar dolar

2019 yılı eylül ayının ikinci yarısı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için gerçekleştirdiği New York (ABD) gezisini izleyenler arasındayım.

Seyahat sırasında CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen’le haberleştim, BM’nin tam karşısındaki Türk Evi inşaatındaki son durumu sordum. O günlerde New York’ta bulunan Çeçen, şantiyeye davet etti:

-İnşaatın tamamlanma oranı yüzde 70’i buldu. Gelin, birlikte gezelim.

Meslektaşım Hakan Çelik’le birlikte Türk Evi şantiyesine gittik. Murat Çeçen, IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi Burak Vardan, şirketin ABD Direktörü-Proje Sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş’la buluştuk.

Çeçen, Türk Evi projesinin yapımını İC İçtaş İnşaat’ın ABD’li Tishman’la birlikte üstlendiğini anımsattı:

- Temeli Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan attı.

Erdoğan’ın bir gün önce Türk Evi’nin inşaat süresiyle ilgili öne çektiği tarihe işaret etti:

-Cumhurbaşkanımız inşaatın bize düşen tarafının bitiş tarihini Ekim 2020’ye çekti.

Burak Vardan, New York’ta inşaat yapmanın zorluğuna dikkat çekti:

-Türk Evi’nin bulunduğu yer, New York’ta inşaat yapmak açısından en zor bölge. BM’nin tam karşısındayız. BM’de toplantılar olunca bizim iş duruyor. Ancak, inşaatı Cumhurbaşkanımızın verdiği sürede tamamlarız.

Türk Evi’nin 1110 metrekarelik zeminde yükseldiğini vurguladı:

- Toplam kapalı alan 20 bin 200 metrekare olacak. 35 katlı binanın yüksekliği 171 metreyi bulacak. BM binasından 4 metre yüksek olacak.

İnşaat maliyetini sordum, Murat Çeçen, Burak Vardan’la hesap yaptı:

- İhalenin gerçekleştiği günlere göre inşaat maliyetinde artış söz konusu 250-300 milyon doları bulacak gibi görünüyor.

Binanın dış cephesini gösterdi:

- Dış cephe camlarını Alman Guardian’dan “kaplamalı cam” olarak alıp, Türkiye’de temper ve lamine işlemini yaptırıyoruz. Bu işlemi İstanbul’da Kutaş firması yapıyor. Kurşun geçirmez camları ise ABD’den tedarik ediyoruz.

Dış cephenin maliyetini merak ettim, paylaştı:

- Dış cephenin anahtar teslimi bedeli 50 milyon dolar dolayında.

Projenin İÇ İçtaş için simge işler arasında yer aldığını kaydetti:

- Proje, dünya müteahhitler listesi hazırlayan Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle değer görüldü.

İki blok yandaki Trump World Tower’a döndü:

- Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde yer alıyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır.

New York’ta inşaat yapma zorluklarına COVID-19 süreci eklense de Türk Evi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor.

Türk Evi’nde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, BM’deki Daimi Temsilci Büyükelçimiz rezidansları dahil yer alacak.

Türk Evi kapıları, KKTC ve Azerbaycan ile Türki cumhuriyetlere de açık olacak.

170 KİLOMETRELİK RÜZGARDA DENGEYİ 400 TONLUK DAMPER SAĞLAYACAK

İC İçtaş İnşaat İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş, yüksekliği 171 metreyi bulan Türk Evi’nin çatı katına 400 tonluk damper yerleştirildiğini bildirdi:

- New York’un bu bölgesinde rüzgarın hızı zaman zaman 170- 180 kilometreyi buluyor. Söz konusu şiddette rüzgar binanın üst katlarını 50 santim kadar sallayabilir. Çatı katına yerleştirilen damperin rüzgarın ters yönünde hareket edeceğini belirtti:

- Böylece binada denge sağlanacak. Binada bulunanlar 170-180 kilometre şiddetle esen rüzgarda bile sarsıntı hissetmeyecek.

ÇAĞLAYANGİL ALDIRDI, BABACAN BİNAYI BÜYÜTEN ADIMI ATTI

TÜRKİYE’nin New York Başkonsolosluğu ile BM’deki Daimi Temsilcisi Büyükelçiliğe ev sahipliği yapan Türk Evi, 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in girişimleriyle IBM’den 3 milyon dolara alındı.

Ağustos 2007-Mayıs 2009 arasındaki Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Ali Babacan, Türk Evi’nin büyütülmesini sağlayacak adımı, yanı başındaki restoranın 20 milyon dolara satın alınmasıyla attı.

Türk Evi’nin yapım maliyetini karşılaması konusunda bir ara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin devreye girmesi gündeme geldi. Zafer Çağlayan’ın TOBB Başkanvekili olduğu dönemde bu yönde imzalar da atıldı.

Babacan, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı iken Ekim 2011’de benim de izlediğim bir Hamburg seyahatinde Türk Evi’nin yapımıyla ilgili şu mesajı vermişti:

- TOBB’la imzalanan anlaşmanın süresi zaten bitti. Türk Evi’nin devletimiz kendi imkanları ile yapacak.

ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 70’İ AŞIYOR

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Sezgin Uludağ’ın hayatını Ceylan Çakmak’la birleştirdiği nikah töreni için Tuna Grubu’na ait Taksim’deki Sofitel’deyiz. Konuklar arasında Şahin Nalbant, İmam Altınbaş, İbrahim Nalbant, Turan Tuna, Nuri Tuna, Nurkan Nalbant, Abdullah Bingöl, Mustafa Tecdelioğlu, Cem Şirolu, Serdar Kemal, Gökhan Şahin, Rasim Tükek, Ekrem Açıkel var.

Tuna Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna’ya 100 milyon dolarlık yatırımla Kasım 2019’da kapılarını açtıkları Sofitel’deki mevcut doluluk durumunu sordum, yanıtladı:

- Şu anda doluluk oranı ortalama yüzde 70’in üzerinde gidiyor. Girişte Arap turist yoğunluğu gördüğümü belirttim, onayladı:

- Misafirlerimizin çoğu Kuveyt, Katar gibi körfez ülkelerinden. Şehir otelleri COVID-19 krizinden daha fazla etkileniyor, olumsuzluklar yaşıyor. Taksim’in göbeğinde yüzde 70 doluluğa ulaşmak, bu dönem için “iyi tempo” sayılıyor.