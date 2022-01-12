NFT dünyası yeni başlıyor

Çok yakından takip ettiğim en önemli gelişmelerden biri NFT dünyası… Bu konuda daha çok şey de yazmak istiyorum. Çünkü NFT daha somut özellikle ‘değer’ yaklaşımı içinde spekülasyona aslında daha kapalı, uzun vadeli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Klasikleşmiş kripto paralardan çok daha farklı bir uygulamaya sahip olan NFT’ler, dijital ortamda ürettiğiniz pek çok eseri ilgilendirebilecek bir kavram. NFT’nin açılımı ‘Non Fungible Token’. Türkçe karşılığı ile “Değiştirilemeyen, takas edilemeyen Token” ya da “Değişmesi mümkün olmayan para” olarak tercüme edilebilir. NFT, aslında bir kripto para birimi. Fakat bu tanımda söz konusu para, temel tanımıyla değişim aracı… Bildiğimiz tanımların dışında değerli olan herhangi bir varlık olabilir. Yani NFT, bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen dijital bir varlık. NFT’nin artık kalıcı olarak hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz.

İlk ajanslar kuruluyor

Türkiye’de de dünyada da NFT dünyası için yeni ajanslar kuruluyor. Capital Block dünyada NFT, kripto para ve blockchain olarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren ilk ajanslardan biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de ofis açması ilginç… Capital Block Kurucu ve CEO’su Tim Mangnall ile geçtiğimiz günlerde biraz sohbet ettim. NFT dünyasında onlar da markalara ve şirketlere özel modeller geliştiriyorlar. Tabii çok yeni bir dünya ve NFT’de kimin doğruyu yaptığını ortaya çıkması için biraz zaman gerekli. Capital Block da aslında diğer şirketleri Capital Sport Media NFT’nin spordaki uygulamalarıyla bu alana girmiş. Galatasaray’ın bu konuda NFT projesiyle de Türkiye’ye adım atmışlar. Türkiye’de de markalar ve spor kulüpleriyle onlara özel belli bir strateji dahilinde çalışmayı hedefl iyorlar.

NFT’nin gelişimi nasıl olacak?

Tim Mangnall ile NFT’nin geleceğine yönelik sohbetimizde işin daha yeni başladığı konusunda hem fikir olduk. Tabii arada bazı olumsuz örnekler, deneyimler, NFT’nin gelişimini olumsuz etkiliyor. Burada herkes deneyimi birlikte yaşıyor diyebiliriz. CEO Tim Mangnall, “İnternetin hayatımıza girdiği ilk zamanları örnek alabiliriz; NFT de bizlere sınırsız fırsatlar sunuyor. Özellikle önümüzdeki iki, üç yıl içerisinde her bir spor kulübünün bir NFT danışmanı ve bir NFT departmanı olacağını, ilgili çalışmalar ve ortaklıklar gerçekleştireceğini öngörüyoruz. NFT’nin, koleksiyonunuzda bulunsun diye topladığınız objeler için kullanılması son derece büyük bir fırsat yaratıyor. Hayran kitlenizle diyaloğunuzu artırıp onu daha anlamlı bir seviyeye taşıyabilmeniz için de keza oldukça etkili. Sektör çok büyük, sanat için de kullanılabiliyor, dolayısıyla hayatımızın her alanına dokunabileceğini söyleyebiliriz. 2020’nin ilk yarısının sonunda NFT’nin toplamda satış hacmi 13,7 milyon dolardı, 2021’in ilk yarısına bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. NFT yeni başlıyor, yüzeyini yeni yeni kazıyoruz, büyümeye de devam edecek”.

Sınırsız etki alanı var

Markalar özellikle dünyanın önemli markaları aslında bu ‘yeni dünya’nın içinde giriyor. Pek çok marka da konuyu araştırıyor. Tim Mangnall şöyle diyor: “Her marka, NFT dünyasının bir parçası olmayı düşünmeli ve düşünecektir. Farklı örnekleri de çok büyük kuruluşlardan görmekteyiz; PepsiCo bunlardan bir tanesi. Her spor kulübü, mutlaka bir kit ya da ürün lansmanında NFT’yi bunun bir parçası haline getirmeyi düşünmeli. NFT’nin bir başka güzel özelliği ise; bağış gerçekleştirebilmek için şirketlerin, kendilerine yakın buldukları amacı/varoluş sebebini destekleyebilmek adına dernek ya da vakıfl ara, kâr amacı gütmeyen STK’lara bağış yapılabilmesini çok şeff af bir şekilde mümkün kılması. Gelecekte NFT’nin büyüme alanlarından en çok öne çıkacak olanı ise ‘gaming’ sektörü, çok ciddi ivme kazandı. NFT için zaten spesifik bir büyüme alanı belirtmek çok zor, sınırsız bir etki alanı var.”

Geleceğe liderlik bırakmak

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlandı. SANKO Holding’in desteğiyle Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde tarih ve sanat dolu bir program gerçekleştirildi. Öncelikle Gaziantep Panorama Müzesi’ne bir atıfta bulunmak gerekiyor. Bu kategorideki en büyük müzelerden biri olmuş. Gerçekten Türkiye’de en iyi örneklerden biri oluşturulmuş. Ayrıntılı görmek isterseniz gününüzün önemli bir bölümünü alabilecek boyutta tasarlanmış. Törende konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep Savunmasında şehadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

Gençler aynı ruhla çalışıyor

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise kurtuluş mücadelesinden bugünkü ekonomik mücadeleye de atıfta bulundu. “Atalarımızın mücadele ruhu gençlerimize işlemiş. İki gündür Gaziantep’de TOBB G3 Forumu var. Binlerce gencimiz üretiyor, projeler yaratıyor, yaratıcı fikirler ortaya koyuyor. Etkilenmemek mümkün değil. Bu ruh ile işlerimizi yapıyoruz. Atalarımızın bıraktığı 100 yılı nasıl sıfırdan buraya getirdiysek, biz de bizden sonra ileriye taşıyacak gençlerimize ülkeye ve dünyaya liderlik eden bir Gaziantep bırakacağız” diyordu. Evet aslında savaş hiç bitmiyor. Ekonomide ve şimdi dijital dünyada aslında büyük bir mücadele var ve buna yetişmek için çok hızlı olmak gerekiyor. Belki en önemli şey artık gerçekten geleceğe bu konularda lider bir ekonomi bırakmak.