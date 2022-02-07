Nick Cave & The Bad Seeds bir kez daha İstanbul’da

- Kale Tasarım ve Sanat Merkezi bir kez daha ‘İyi Bak Dünyana’ diyor

‘İyi Bak Dünyana’ diyerek dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulamayı hedefleyen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), tasarımı, üretimi ve hayatı keşfederek kendi iç yolculuğuna çıkan Özlem Tuna’nın ‘Geriye Dönüp Baktığımda’ kitap sergisine, 8 Şubat- 11 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Özlem Tuna’nın tasarımı, üretimi ve hayatı keşfederek kendi yolculuğuna çıktığı ve beş duyumuzla deneyimleyeceğimiz ‘Geriye Dönüp Baktığımda’; dokun, dinle, seyret, ye, iç, hayal kur diyor.

Tasarım yolculuğunun baş aktörleri hamur, çamur ve metal ekseninde şekillenen Geriye Dönüp Baktığımda’, ziyaretçileri içe bakmaya, kendilerini sorgulayarak ilham almaya ve sınırlarını zorlayarak dönüştürücü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

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- Elgiz Müzesi’nde açık alanda ilk kez bir kış sergisi

İstanbul ağır kışının geçtiği Ayazağa Maslak'taki Elgiz Müzesi’nde gelenekselleşmiş yaz teras

sergilerinden farklı olarak ilk defa bir kış seçkisi açıldı. Kış Seçkisindeki heykelleri müze girişindeki heykel üçgeninden başlayarak görmek mümkün. Müzenin iç mekânını gezerken, resimlerin arasında Stephan Balkenhol, Liam Gillick ve Erwin Wurm gibi sanatçılar ile karşılaşıyorsunuz. Terasta Kış Seçkisine vardığınızda ise koleksiyona farklı dönemlerde eklenen Caner Şengünalp, Levent Ayata ve Marianne Vitale gibi sanatçılardan heykeller bulunuyor.

- “Yıldız Kenter” belgeseli çekimleri ENKA Sanat sponsorluğunda başladı

Her ânı tiyatroyla dolu 91 yılsonunda 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselin çekimleri Selçuk Metin’in yönetmenliğinde başladı. Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin senaryosu ise Zeynep Miraç tarafından kaleme alındı. Belgeselin, Temmuz ayında ENKA Sanat’ta gerçekleştirilecek bir prömiyer gösterimle izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Belgeselin senaryosunu yazarken Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün "Tiyatro Benim Dünyam" kitabının izinden giden senarist Zeynep Miraç; tiyatrocu, eğitmen, anne, yurttaş, insan Yıldız Kenter’i anlatmak için birlikte oynadığı oyuncuların, aile fertlerinin, öğrencilerinin ve yakın dostlarının tanıklıklarına başvuruyor. Yönetmenliğini Selçuk Metin’in, görüntü yönetmenliğini ise Doğan Sarıgüzel’in üstlendiği belgesele oyun programları, afişler, fotoğraflar, gazete kupürleri ve görüntüler de eşlik edecek.

- Nick Cave & The Bad Seeds 21 Ağustos’ta İstanbul’da

İKSV, 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, müziğin dev ismi Nick Cave & The Bad Seeds’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Ağustos’ta Parkorman’da gerçekleşecek konserin biletleri, 7 Şubat’ta Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, 14 Şubat Pazartesi genel satışa açılıyor.

- İş Sanat’ta Karadeniz rüzgârı

Yudum, Damla ve Tamara Şahin tarafından kurulan Samida, Yayla Trio ile birlikte 8 Şubat Salı, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalına konuk olacak. Gürcü dilinde üç kız kardeş anlamına gelen Samida 2016 yılında kuruldu. Topluluk, Karadeniz müziğini polifonik ögelerle zenginleştirerek geleneksel halk müziğine yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

- “Vişne Bahçesi” 7 Şubat’ta Trump Sahne’de

Rus Yazar Anton Çehov’un Çarllık Rusya’sında geçen oyunu ‘Vişne Bahçesi’, 7 Şubat Pazartesi günü saat 20:30’da Trump Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.

- Netkent’te “Online Gastronomi Eğitimi Kayıtları” sürüyor

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği ile ilk online Türk Üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları’nın ikincisi olan “Restaurant İşletmeciliği ve Mutfak Kültürü Sertifika Programı” 12 Şubat’ta başlıyor.