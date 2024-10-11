Nijerya Heyeti Türkiye’ye geldi, Summa’ya havalimanı teklif etti
Son birkaç yıldır Afrika’daki işlerini artıran Summa İnşaat, Nijer, Senegal, Gine-Bisau, Sierra Leone’nin ardından bu kez Nijerya’ya rotasını çevirdi. Summa, uzun süredir planlanan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı projesi için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Türk inşaat şirketlerinin son yıllarda en fazla ilgilendiği pazarlardan biri de Sahra Altı Afrika. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte her iki önemli ülkede azalan projeler, Ortadoğu’da devam eden belirsizlik, Kuzey Afrika’da Arap Baharı’nın ardından süren siyasi karmaşa Türk müteahhitleri Afrika’nın orta ve alt kesimine yöneltti.
Özellikle Çin ile yarışan Türk müteahhitleri arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de Summa İnşaat. Son birkaç senede Afrika’daki işlerini artıran Summa, Sahra Altı’nda spor alanları, stadyumlar başta olmak üzere önemli projelere imza atıyor. Havalimanları bu işlerden en fazla pay alan olarak göze çarpıyor. 2000’lerin ilk yıllarında Moldova ve Rusya’da havalimanı inşa eden Summa İnşaat, Afrika’da Nijer, Senegal, Gine-Bisau, Sierra Leone’nin ardından bu kez Nijerya’ya rotasını çevirdi. Summa, uzun süredir planlanan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı projesi için ilk görüşmesini yaptı.
5 milyon yolcu, 500 milyon dolar yatırım
Nijerya’nın Lekki kentinde planlanan ve yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli olması beklenen proje, ilk adımda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecekti. 2011 yılında Başkent Lagos Eyalet Hükümeti, 2012’de açılması önerilen havalimanı projesi için Stanbic IBTC Bank’ı mali danışman olarak atanmıştı. Ancak o tarihten bu yana havalimanı için inşaata başlanmamıştı. Aradan geçen 13 yılın ardından bu kez Lagos Eyalet Valisi Babajide Sanwo-Olu, Türkiye’ye gelerek Summa İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ile görüştü.
Türkiye’ye gelen Nijeryalı heyet, Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı’ndaki bağlantıyı iyileştirmeyi ve yoğunluğu hafifletmeyi amaçlayan yeni havalimanı için de Sanwo-Olu, “İstanbul’a yaptığımız çalışma ziyareti sırasında, Summa Group ile derinlemesine bir etkileşim kurduk. Görüşmelerimiz, Lagos Eyaletindeki seyahat bağlantılarını önemli ölçüde artıracak olan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı’na odaklandı” dedi.
Bu yılın Ocak ayında, Nijerya Devlet Bilgi ve Strateji Komiseri Gbenga Omotoso, havalimanının inşası için gerekli ortaklıkları güvence altına almak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirtmiş, projenin bir ila iki yıl içinde tamamlanabileceğini öngördüklerini söylemişti. Omotoso, “Şu anda yüklenicileri belirliyoruz ve birkaç yatırımcıyla görüşüyoruz, çünkü bu projenin finansmanı yalnızca eyaletten gelemez” diye konuşmuştu.
Rusya’dan döndü, Afrika’ya yöneldi
2000 yılında Moldova’nın başkentinde Kişinev Uluslararası Havalimanı’nı teslim eden Summa İnşaat, 2001 yılında Rusya’nın İnguşetya Cumhuriyeti’ndeki Magas Havalimanı’nı tamamlayarak uçuşa açtı. 2003 yılında Rusya’da Vnukova Havalimanı Uluslararası Terminal Binası’na başlayan Summa, Afrika’daki ilk havalimanını 2017 yılında Senegal’deki Blaise Diagne projesiyle tamamladı. 2019’da Nijer’deki Diori Hamani, 2021’de Diffa Uluslararası Havalimanı’nı, geçen yıl da Sierra Leone’deki Freetown Uluslararası Havalimanı’nı bitiren Summa İnşaat’ın 2023’te Gine-Bisau’da başladığı Osvaldo Vieira Uluslararası Havalimanı projesi de devam ediyor.