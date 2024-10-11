Nijerya Heyeti Türkiye’ye geldi, Summa’ya havalimanı teklif etti

Son birkaç yıldır Afrika’daki işlerini artıran Summa İnşaat, Nijer, Senegal, Gine-Bisau, Sierra Leone’nin ardından bu kez Nijerya’ya rotasını çevirdi. Summa, uzun süredir planlanan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı projesi için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Türk inşaat şirketleri­nin son yıllarda en faz­la ilgilendiği pazarlar­dan biri de Sahra Altı Afrika. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal et­mesiyle birlikte her iki önemli ülkede azalan projeler, Orta­doğu’da devam eden belirsiz­lik, Kuzey Afrika’da Arap Ba­harı’nın ardından süren siyasi karmaşa Türk müteahhitleri Afrika’nın orta ve alt kesimine yöneltti.

Özellikle Çin ile yarı­şan Türk müteahhitleri ara­sında en fazla dikkat çeken­lerden biri de Summa İnşaat. Son birkaç senede Afrika’da­ki işlerini artıran Summa, Sahra Altı’nda spor alanları, stadyumlar başta olmak üzere önemli projelere imza atıyor. Havalimanları bu işlerden en fazla pay alan olarak göze çar­pıyor. 2000’lerin ilk yılların­da Moldova ve Rusya’da hava­limanı inşa eden Summa İn­şaat, Afrika’da Nijer, Senegal, Gine-Bisau, Sierra Leone’nin ardından bu kez Nijerya’ya ro­tasını çevirdi. Summa, uzun süredir planlanan Lekki-Epe Uluslararası Havalimanı pro­jesi için ilk görüşmesini yaptı.

5 milyon yolcu, 500 milyon dolar yatırım

Nijerya’nın Lekki kentin­de planlanan ve yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli olması bek­lenen proje, ilk adımda yak­laşık 500 milyon dolarlık ya­tırımla hayata geçecekti. 2011 yılında Başkent Lagos Eyalet Hükümeti, 2012’de açılma­sı önerilen havalimanı projesi için Stanbic IBTC Bank’ı ma­li danışman olarak atanmıştı. Ancak o tarihten bu yana ha­valimanı için inşaata başlan­mamıştı. Aradan geçen 13 yı­lın ardından bu kez Lagos Eya­let Valisi Babajide Sanwo-Olu, Türkiye’ye gelerek Summa İn­şaat’ın Yönetim Kurulu Başka­nı Selim Bora ile görüştü.

Tür­kiye’ye gelen Nijeryalı heyet, Murtala Muhammed Ulusla­rarası Havalimanı’ndaki bağ­lantıyı iyileştirmeyi ve yo­ğunluğu hafifletmeyi amaç­layan yeni havalimanı için de Sanwo-Olu, “İstanbul’a yaptı­ğımız çalışma ziyareti sırasın­da, Summa Group ile derinle­mesine bir etkileşim kurduk. Görüşmelerimiz, Lagos Eyale­tindeki seyahat bağlantılarını önemli ölçüde artıracak olan Lekki-Epe Uluslararası Hava­limanı’na odaklandı” dedi.

Bu yılın Ocak ayında, Nijer­ya Devlet Bilgi ve Strateji Ko­miseri Gbenga Omotoso, ha­valimanının inşası için gerek­li ortaklıkları güvence altına almak üzere potansiyel yatı­rımcılarla görüşmelerin sür­düğünü belirtmiş, projenin bir ila iki yıl içinde tamamla­nabileceğini öngördüklerini söylemişti. Omotoso, “Şu an­da yüklenicileri belirliyoruz ve birkaç yatırımcıyla görü­şüyoruz, çünkü bu projenin fi­nansmanı yalnızca eyaletten gelemez” diye konuşmuştu.

Rusya’dan döndü, Afrika’ya yöneldi

2000 yılında Moldova’nın başkentinde Kişinev Ulusla­rarası Havalimanı’nı teslim eden Summa İnşaat, 2001 yı­lında Rusya’nın İnguşetya Cumhuriyeti’ndeki Magas Havalimanı’nı tamamlayarak uçuşa açtı. 2003 yılında Rus­ya’da Vnukova Havalimanı Uluslararası Terminal Bina­sı’na başlayan Summa, Afri­ka’daki ilk havalimanını 2017 yılında Senegal’deki Blaise Diagne projesiyle tamamladı. 2019’da Nijer’deki Diori Ha­mani, 2021’de Diffa Ulusla­rarası Havalimanı’nı, geçen yıl da Sierra Leone’deki Free­town Uluslararası Havalima­nı’nı bitiren Summa İnşaat’ın 2023’te Gine-Bisau’da başla­dığı Osvaldo Vieira Uluslara­rası Havalimanı projesi de de­vam ediyor.