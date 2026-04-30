Nisan itibarıyla dünya ve Türkiye ekonomisi

Ekonomik–Siyasi Riskler, Fırsatlar ve Aksiyon Raporu

28 Nisan 2026 itibarıyla yönetim açısından ana mesele artık yalnızca “faiz ne olacak?” sorusu değildir. Temel mesele; enerji şoku, yüksek faiz, jeopolitik belirsizlik, zayıflayan talep ve finansmana erişim koşullarının aynı anda yönetilmesidir. IMF’nin Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünümü’ne göre küresel büyümenin 2026’da %3,1’e, 2027’de %3,2’ye yavaşlaması bekleniyor; IMF ayrıca Orta Doğu’daki savaşın büyüme ve dezenflasyon sürecini tehdit ettiğini vurguluyor.

Türkiye özelinde tablo daha hassas: Mart 2026 yıllık TÜFE %30,87; TCMB politika faizi %37; USD/TRY yaklaşık 45,05; EUR/TRY yaklaşık 52,76; Türkiye 10 yıllık tahvil faizi %33,59 civarında. Bu tablo yönetim için üç sonucu beraberinde getiriyor: finansman pahalı kalacak, kur riski kontrollü ama devam edecek, işletme sermayesi yönetimi kârlılıktan daha kritik hâle gelecektir.

Ana tavsiye şudur: 2026’nın geri kalanı için şirketler tek bütçe değil, üç senaryolu bütçe; tek fiyat listesi değil, dinamik fiyatlama; tek tedarikçi değil, alternatif kaynak; tek finansman kanalı değil, vade–para birimi–teminat çeşitlendirmesiyle yönetilmelidir.

3. Dünya Ekonomisi: Yönetim için risk ve fırsat haritası

3.1. Ana riskler

A) Enerji ve Hürmüz riski

Orta Doğu’daki savaş, enerji piyasasını 2026’nın ana belirleyicisi hâline getirdi. Reuters’a göre Hürmüz Boğazı üzerinden kritik enerji akışları büyük ölçüde sınırlı kalırken Brent petrol 111 doların üzerine çıktı. IEA ise Nisan raporunda savaşın küresel petrol talebi tahminlerini aşağı çektiğini, arz ve rafineri akışlarında ciddi bozulma yarattığını belirtiyor.

Yönetim aksiyonu:

1- Enerji, plastik, metal, kimya, lojistik ve ambalaj maliyetleri için ayrı stres bütçesi hazırlanmalı.

2- Petrol 100, 120 ve 140 dolar senaryolarına göre brüt kâr marjı yeniden hesaplanmalı.

3- Enerji yoğun üretimde vardiya planı, bakım zamanı ve stok seviyesi maliyet senaryosuna bağlanmalı.

4- Sözleşmelere “enerji maliyeti uyarlama maddesi” eklenmeli.

5- Döviz bazlı hammadde ile TL bazlı satış yapan şirketler için kur–emtia çift yönlü risk matrisi kurulmalı.

B) Küresel faizlerin hızlı düşmeme riski

Fed’in Mart 2026 toplantı tutanaklarında federal fonlama hedef aralığı %3,50–%3,75 olarak korunuyor. Aynı hafta Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası kararları piyasalarca izlenirken ana beklenti faizlerin sabit tutulması; asıl odak enerji kaynaklı enflasyon baskısı.

Yönetim aksiyonu:

1- 2026’nın ikinci yarısında “faizler düşecek” varsayımıyla borçlanma yapılmamalı.

2- Kısa vadeli kredi yerine, mümkünse sabit faizli ve vadeli yapı tercih edilmeli.

3- Net finansman gideri / FAVÖK oranı aylık yönetim kurulu KPI’ı olmalı.

4- Leasing, tedarikçi kredisi, faktoring, Eximbank ve döviz kazandırıcı faaliyet kredileri birlikte değerlendirilmelidir.

5- Şirketin borç portföyü TL / döviz / değişken faiz / sabit faiz olarak ayrıştırılmalı.

C) Küresel ticarette parçalanma

UNCTAD, 2025’te küresel ticaretin 35 trilyon dolara ulaştığını; ancak 2026’da ticaret gerilimleri, tarife riskleri, Hürmüz aksaklıkları ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle büyümenin kırılganlaştığını belirtiyor. Aynı raporda AI, ICT ve yeşil sanayi ürünlerinin ticarette destekleyici alanlar olmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Yönetim aksiyonu:

1- İhracat pazarları sadece satış potansiyeline göre değil, politik risk, lojistik süre, ödeme güvenliği ve enerji etkisine göre puanlanmalı.

2- Orta Doğu pazarı savaş nedeniyle otomatik fırsat olarak görülmemeli; kısa vadede tahsilat ve sevkiyat riski yüksek olabilir.

3- AB, Kuzey Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve yakın Avrupa pazarları için ayrı risk/fırsat matrisi kurulmalı.

4- Eximbank alacak sigortası ve akreditif kullanımı artırılmalı.

5- Kritik müşteriler için “ödeme vadeleri + ülke riski + kârlılık” bazlı limit sistemi kurulmalı.

D) Çin–Avrupa rekabeti ve sanayi baskısı

Çin’in Q1 2026 büyümesi %5 seviyesinde gerçekleşti; güçlü ihracat ve sanayi üretimi büyümeyi destekledi. Ancak Çin’in özellikle elektrikli araçlar, elektronik ve ara malı ihracatındaki gücü Avrupa sanayisi üzerinde rekabet baskısı yaratıyor.

Yönetim aksiyonu:

1- Çin’den gelen ucuz ürün rekabeti, fiyatlama ve marj modellerinde ayrı risk olarak hesaplanmalı.

2- Avrupa’ya ihracat yapan Türk şirketleri için “Çin alternatifi mi, yakın tedarik avantajı mı?” sorusu ürün bazında yanıtlanmalı.

3- Yüksek hacimli ama düşük marjlı ürünlerde fiyat kırma yerine teslim süresi, kalite, esneklik ve teknik servis avantajı öne çıkarılmalı.

4- Çin tedarikine aşırı bağımlı firmalar alternatif kaynak geliştirmeli.

3.2. Küresel fırsatlar

1- AI ve dijitalleşme talebi: Yazılım, veri merkezi ekipmanları, elektronik, otomasyon, siber güvenlik ve verimlilik teknolojileri 2026’da görece güçlü kalabilir.

2- Nearshoring: Avrupa şirketleri Çin’e tam bağımlılığı azaltmak isterse Türkiye, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika arasında rekabet doğar.

3- Enerji verimliliği yatırımları: Yüksek enerji fiyatları; güneş enerjisi, atık ısı, otomasyon ve verimli makine yatırımlarının geri dönüş süresini kısaltabilir.

4- Savunma ve güvenlik harcamaları: Jeopolitik gerilim; savunma, havacılık, güvenlik teknolojileri ve stratejik üretim alanlarında talep yaratabilir.

5- Lojistik merkez fırsatı: Hürmüz ve Süveyş riskleri, güvenli kara ve yakın deniz rotalarının önemini artırır; Türkiye burada fırsat yakalayabilir.

4. Türkiye’de risk ve fırsat haritası

4.1. Türkiye’de ana riskler

A) Enflasyonun kalıcı kalması

Mart 2026’da yıllık TÜFE %30,87’ye gerilese de ulaştırma fiyatlarında hızlanma, enerji maliyetleri ve beklenti kanalı hâlâ risk yaratıyor. TCMB de 22 Nisan kararında enerji fiyatlarının yüksek ve oynak olduğunu, Nisan ayında ana eğilimde hafif artış sinyali bulunduğunu belirtti.

Yönetim aksiyonu:

-Aylık fiyat güncelleme komitesi kurulmalı.

-Ürün bazlı katkı payı tablosu her ay yenilenmeli.

-Yıllık sabit satış fiyatı yerine maliyet endeksli fiyatlama tercih edilmeli.

-Brüt kâr marjı değil, net nakit marj izlenmeli.

-Satış ekibinin prim sistemi ciroya değil, tahsil edilmiş brüt kâr ve vade disiplinine bağlanmalı.

B) Yüksek faiz ve finansman maliyeti

TCMB politika faizi %37; gecelik borç verme faizi %40. Bu seviye, şirketler için “ucuz krediyle büyüme” döneminin kapalı olduğunu gösteriyor.

Yönetim aksiyonu:

-Stok devir hızı, alacak devir hızı ve borç ödeme süresi günlük izlenmeli.

-Gereksiz stok, yüksek faiz ortamında gizli finansman maliyetidir.

-Net işletme sermayesi finansmanı için ürün ve müşteri bazlı kârlılık kontrolü yapılmalı.

-Kredi kullanımı sadece satış büyümesini değil, nakit dönüş süresini finanse ediyorsa kabul edilmeli.

-Dönen varlıkların kalitesi, bilanço büyüklüğünden daha önemli hâle gelmiştir.

C) Cari açık ve döviz riski

Şubat 2026 cari açık 7,5 milyar dolar; ilk iki ayda toplam açık 14,54 milyar dolar. Bu durum, enerji fiyatı artışının ve ithalat bağımlılığının dış denge üzerindeki baskısını artırıyor.

Yönetim aksiyonu:

-Döviz açık pozisyonu günlük değilse en az haftalık izlenmeli.

-Doğal hedge yapılmalı: döviz geliri olmayan şirket, döviz borcunu sınırlamalı.

-İthal girdi kullanan şirketler satış fiyatına kur geçiş maddesi eklemeli.

-Kritik ithalatlarda vade, kur ve stok seviyesi birlikte optimize edilmeli.

-Kur riski sadece finans departmanının değil, satış ve satın alma departmanlarının da sorumluluğu olmalı.

D) İç talep ve sanayi aktivitesinde seçici zayıflama

Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık %2,2 toparlansa da İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mart’ta 47,9’a gerileyerek daralma bölgesinde kaldı. Kapasite kullanım oranı Nisan’da %73,8’e çıksa da bu, güçlü talep anlamına gelmek zorunda değil.

Yönetim aksiyonu:

-Satış bütçeleri “adet”, “fiyat”, “kanal”, “vade” ve “tahsilat riski” olarak ayrıştırılmalı.

-Düşük marjlı büyüme hedefleri askıya alınmalı.

-Kapasite artışı yerine kapasite verimliliği, fire azaltımı ve OEE takibi öncelik olmalı.

-Sipariş bazlı üretim ile stok bazlı üretim arasındaki denge yeniden kurulmalı.

-Zayıf talep döneminde kampanya yapılacaksa kâr marjı değil, nakit etkisi esas alınmalı.

E) Risk primi ve dış finansmana erişim

Fitch’in Türkiye görünümünü durağana çekmesi, rezerv tamponu, yüksek enflasyon ve dış finansman ihtiyacının hâlâ yatırımcı algısında kırılganlık yarattığını gösteriyor.

Yönetim aksiyonu:

-Yurtdışı kredi, leasing ve tedarikçi finansmanında erken yenileme görüşmeleri yapılmalı.

-Banka limitleri tek bankada yoğunlaştırılmamalı.

-Teminat kompozisyonu yönetilmeli; gereksiz ipotek ve kefalet yükü azaltılmalı.

-Nakit akış tablosu bankalara aylık, standart formatta sunulmalı.

-Finansal şeffaflık, kredi maliyetini doğrudan etkiler.

-4.2. Türkiye’de fırsatlar

A) Yeni vergi ve yatırım teşvikleri

Türkiye, hizmet ihracatında vergi istisnasını %100’e çıkaran, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisini %9’a düşüren ve İstanbul Finans Merkezi’nde transit ticaret için sıfır kurumlar vergisi öngören bir paket açıkladı.

Yönetim fırsat aksiyonu:

-Yazılım, oyun, sağlık turizmi, danışmanlık, mühendislik ve yüksek katma değerli hizmet ihracatı yapan şirketler yeni vergi avantajlarını modellemeli.

-İmalatçı ihracatçılar “vergi sonrası net kâr” üzerinden yeni yatırım fizibilitesi yapmalı.

-İstanbul Finans Merkezi avantajları; holding, dış ticaret, treasury center ve bölgesel yönetim merkezi yapıları için incelenmeli.

-Vergi avantajı tek başına yatırım kararı değildir; kur, talep, finansman ve ülke riskiyle birlikte değerlendirilmelidir.

B) Türkiye’nin yakın tedarik avantajı

Türkiye; Avrupa’ya yakınlık, üretim çeşitliliği, lojistik altyapı, genç iş gücü ve kur esnekliği nedeniyle nearshoring sürecinden pay alabilir. Ancak bu fırsat kendiliğinden gelmez; kalite, teslim süresi, finansal güvenilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla desteklenmelidir.

Yönetim aksiyonu:

-Avrupa müşterileri için 30–60–90 günlük teslimat avantajı hesaplanmalı.

-Karbon ayak izi, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik raporlaması ihracat dosyasına eklenmeli.

-Döviz bazlı gelir yaratan projeler önceliklendirilmeli.

-Düşük kârlı hacim yerine yüksek katma değerli müşteri portföyü hedeflenmeli.

5. 2026 ikinci yarı senaryoları

Senaryo 1 — Baz senaryo: Kontrollü gerilim, yavaş dezenflasyon

Varsayım: İran savaşı yayılmaz ama enerji fiyatları yüksek kalır; Brent 85–95 dolar bandında dalgalanır. TCMB yaz aylarında faizi sabit tutar, yılın son çeyreğinde sınırlı indirim alanı oluşur.

Beklenen sonuçlar:

-Türkiye büyümesi %3–3,5 bandında kalabilir.

-Enflasyon yıl sonunda %27–30 bandına yakın seyredebilir.

-Kurda kontrollü fakat yukarı yönlü eğilim devam edebilir.

-Kredi maliyetleri yüksek kalır.

-İç talepte seçici yavaşlama sürer.

Yönetim stratejisi:

Nakit koruma, seçici büyüme, fiyatlama disiplini, stok azaltımı, tahsilat sıkılaştırma.

Senaryo 2 — Stres senaryosu: Enerji şoku derinleşir

Varsayım: Hürmüz akışları daha uzun süre aksar, petrol 120 dolar üzerini test eder, finansal piyasalarda riskten kaçış artar.

Beklenen sonuçlar:

-Türkiye’de enerji ve ulaştırma üzerinden enflasyon yeniden hızlanır.

-TCMB ilave sıkılaşma veya likidite önlemlerine başvurabilir.

-Kur ve tahvil faizlerinde oynaklık artabilir.

-Cari açık ve dış finansman baskısı yükselir.

-İç talep, özellikle dayanıklı tüketim ve yatırım mallarında zayıflar.

Yönetim stratejisi:

Acil nakit planı, yatırım erteleme, tedarik güvenliği, maliyet geçiş mekanizması, yüksek riskli müşterilerde limit azaltımı.

Senaryo 3 — Pozitif senaryo: Kalıcı ateşkes ve enerji rahatlaması

Varsayım:

Savaş diplomatik olarak kontrol altına alınır, enerji akışları normalleşir, petrol 80–90 dolar bandına gevşer.

Beklenen sonuçlar: Risk primi düşebilir.

-TCMB’nin faiz indirimi alanı genişleyebilir.

-İç talep ve yatırım iştahı yılın son çeyreğinde toparlanabilir.

-BIST ve TL varlıklara yabancı ilgisi artabilir.

-İhracatçı için maliyet baskısı azalır.

Yönetim stratejisi:

Ertelenmiş yatırımları yeniden değerlendirme, finansman yenileme, ihracat kapasitesi artırma, vergi teşviklerinden yararlanma.