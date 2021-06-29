Nişantaşı şantiyeleri sanat galerisi olacak

İstanbul’un ticari ve kültürel merkezlerinden olan Nişantaşı’nda eski binaların yıkılıp yeniden yapılanmasının yarattığı şantiye görüntüleri dikkat çekiyor. Kimilerine göre kirlilik yaratan bu şantiyeler, yeni bir sosyal projeyle sanata ev sahipliği yapacak. Bölgede iş yapan az sayıdaki inşaat şirketinden biri olan Atapol, Nişantaşı’nın kent kültürü ve sosyal yaşam mirasını canlandıracak yeni bir projeye imza atıyor.

Aslında bir “Nişantaşı kültür iletişimi” olarak kabul edilen proje, Şişli Belediyesi tarafından da destekleniyor. Projeyi konuşmak üzere Atapol markasıyla son dönemde öne çıkan Ergün Polat ile Nişantaşı’nda bir araya geldik. Ailenin genlerinde şantiye tozu var. Nişantaşı ve bölgesinde eski binaları yenileme işi yapan dört-beş firma olduğunu anlatıyor Ergün Polat. Bu da şantiye panolarıyla sokaklara taşan bir görüntü oluşturuyor elbette. İşte bu noktada hem eski Nişantaşı kültürünü hatırlatmak, hem de pandemide sanatçılara destek vermek için şık bir işe destek vermek üzere sıkı bir çalışma başlatmış Atapol.

Bu kültürün sanatçılarına destek

“Nişantaşılı Kadın Ressamlar” projesi ile tüm şantiye panoları bir sergi alanına dönüşecek. Ergun Polat, “Tüm şantiyeleri galeriye dönüştüreceğiz. İlk etapta sekiz kadın sanatçının eserleri bir ay boyunca sergilenecek. Projeyi daha sonra heykel, müzik gibi farklı sanat dallarıyla devam ettireceğiz” diyor.

Aslında hayalinde tüm inşaat şirketlerinin benzer uygulamalarla farklı sanat dallarına desteklemek var Ergün Polat’ın. “İyi her zaman model olur” mantrasıyla Atapol’un bu hamlesinin takip edileceğine inanıyor. Diyor ki, “Nişantaşı da son dönemde İstanbul’un tüm tarihi semtleri gibi değişimden geçiyor. Buradaki kent kültürünü yeniden hatırlatalım dedik. Bir yanda 1940’larda yapılan ve mutlaka yenilenmesi gereken çok sayıda bina var. Bir yandan da Anıtlar Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Biz hem binalara hem bu kültüre hem de sanata sahip çıkmak için bu projeye destek veriyoruz.”

Nişantaşılı Kadın Ressamlar projesinde, sanatın sokaklara taşınması planlanıyor. Sanatçıların tablolarının grafitleri şantiye panolarında Nişantaşılılarla buluşacak. “Bu panolar aynı zamanda birçok mesaj da veriyor. Biz burada farkındalık yaratmayı da hedefledik. Nişantaşı’nın tamamı Abdi İpekçi caddesi gibi olsun istiyoruz” derken bir taşla birkaç kuş vurma niyetini ortaya koyuyor Polat.

Hangi sanatçılar var?