Nişantaşı’nın Japon ortaklı uçan otomobili Silikon Vadisi yolcusu

Bir ilkokul hayaliyle yola çıktı Nişantaşı Üniversitesi. Kurucusu Levent Uysal’ın babası Doç. Dr. Cevdet Uysal’ın adını taşıyacaktı bu okul. Bir vakıf kuruldu önce. İlkokul çalışmaları bürokrasiye takılınca “Bir üniversitede kütüphaneye verilsin bu isim” dediler. O da olmadı. Bir meslek yüksekokuluna daha çok ihtiyaç olduğu belirtilince; “Sosyal bir amaçla yola devam edilsin” denildi ve Nişantaşı’ndaki apartman görevlilerine meslek eğitimi verilmesine odaklanıldı. Nişantaşı Üniversitesi’nin ilk öğrencilerinin büyük bölümü, burslu olarak eğitim alan bölge gençlerinden oluştu. İlk mezunların yüzde 100’ü istihdam edilince “Hadi yola devam” dedi Uysal ailesi.

Bugün Maslak’ta bir teknoloji şirketine aitmiş gibi görünen NeoTech Kampüs’te 44 bin öğrencisine eğitim veren Nişantaşı Üniversitesi’nin hikayesini kurucu Levent Uysal’dan dinledik. Gelinen noktada 300 milyon doları aşkın yatırımla üniversitenin 152 laboratuvar, 24 amfi ile hizmet verdiğini anlatıyor Uysal.

“Kurulurken neyi hayal ettiniz, bugün neredesiniz” diye sordum Levent Uysal’a. “İş dünyasının aradığı insan kaynağını mezun etmeyi hayal ediyorduk, bunu başardık” dedi. Bunun için bin 800’ün üzerinde şirketle anlaşma yapmışlar. Uysal, “Bu şirketlerle laf olsun diye anlaşmadık. En büyük 500 şirketin tamamıyla işbirliğimiz var. Bu şirketlerin tepe yöneticileriyle bizim eğitim kadromuz bir araya geliyor. Şirketin 10 yıllık stratejisi ve ona uygun nasıl bir insan kaynağına ihtiyaç olduğu konuşuluyor. Buna göre bir müfredat yapılıyor. Burada açık söyleyeyim, hocasının anlattığı dersi öğrencilere aktaran akademisyeni işten kovarım” diye anlattı bu konudaki çalışma sistemlerini.

Teknomer şirketlerle ortak araştırma yapıyor

İnsan kaynağı çok önemli bir konu. Bunun bir de iş dünyasının işine yarayacak bilimsel araştırmalar tarafı var. Nişantaşı Üniversitesi’nin konuyla ilgili planları var. Şu anda Teknomer ile akademisyenler, öğrenciler ve şirketlerle birlikte araştırmalara imza attıklarını anlattı Levent Uysal. SMA hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere bir tanı kiti geliştirilmiş. Aynı şekilde çağımızın yayılan hastalıklarından Alzheimer için de bir tanı kiti geliştirilerek bilim ve iş dünyasına tanıtımı yapılmış.

Yakında Teknopark’ı da devreye almayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu, süreci şöyle anlattı: “Teknoparkımızı da yine Maslak’ta konumlandırdık. Başvurumuzu yaptık. 2023-24 akademik yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yazılım ve yapay zekâ odaklı bir teknopark olacak. 50 milyon doların üzerinde yatırım planlıyoruz. Gençlerin yurtdışına gitmemesi için iyi alternatifler yaratmak istiyoruz” dedi.

Uçan otomobil projesi ilerliyor

Levent Uysal’ın özellikle üzerinde durduğu proje ise beş yıl önce başlayan uçan otomobil çalışmaları. Uysal şöyle anlattı projeyi: “Proje hocalarımızdan Prof. Dr. İlhami Çolak ve Nagasaki Üniversitesi’nden bir profesör tarafından geliştirildi. Beş yıl önce bunun için Japonya’ya gittik. Tokyo ve Nagasaki Üniversiteleri ile sözleşme yaptık. Projeye Japon Hükümeti de destek verdi. Onlarla da anlaşma imzaladık. Nişantaşı Üniversitesi olarak 5 milyon dolarlık kaynak aktardık. Japon Hükümeti 20 milyon dolarlık destek verdi. Toplam 35 milyon dolarlık bütçe ile çalıştık. 25 kilogramlık bir aracı yukarı kaldırma aşamasına geldik. Bu, Japonya’da yükselen araçlar için konulan limit. Şimdi proje Silikon Vadisi’nde sunulacak. Sonrasında 125 kilograma çıkarmak için izinler alınacak. Arkasından ortak bir platformda markamız oluşturulacak.”

Başarılı fikirlere 500 bin TL destek

Girişimci öğrenciler mezun etmek de Levent Uysal’ın altını çizdiği konulardan biri. Bunun için kurulan kuluçka merkezinde 30’dan fazla akademisyen, 30’a yakın da öğrenci iş fikirleri üzerinde çalışıyormuş. Uysal, bu yeni fikirleri destekleyerek şirketleşme yolculuklarında karşılaştıkları her türlü maddi desteği verdiklerini vurguladı. Buna kira desteği de dahil. Bunun dışında vakfın bir de fonlama programı var. Uysal, “Her yıl vakıf olarak 10 proje seçiyoruz. Bu projelerin yollarına devam etmeleri için 500 bin TL’ye kadar fon sağlayarak onlara ortak oluyoruz” diye anlattı süreci.

Çikolataya zeytin yaprağı koyduk!

Nişantaşı Üniversitesi’nde fonksiyonel ürünler geliştirilmesi de destekleniyor. Levent Uysal’ın röportaj sırasında ikram ettiği çikolata da bunlardan biriydi. Adı; NeoHealth Fonksiyonel Çikolata. İçeriğinde biberiye, zeytin yaprağı ve antosiyaninler var. Uysal, “Sağlıklı çikolata tüketimi için bu yıla çıktık. Sonuçta sağlık için birçok fonksiyonu olan bir ürün ortaya çıktı” dedi.