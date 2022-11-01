Nitelikli eğitim Vanlı çocuklarla buluştu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir!” inancı ile 1995’ten bu yana ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, nitelikli eğitimle güçlenmesi için çalışıyor…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile olan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye genelinde, 24 ilde 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle çocuklara çağdaş bir misyon ve vizyonla eğitim desteği veriyor…

Gönüllüleri ile birlikte, ulaşabildiği her yerde, kapsayabildiği her çocuğun hayatında olumlu bir iz bırakmayı hedefliyor...

Eğitimcilerin ‘öğretim’ bakış açısı yerine ‘öğrenme’ bakış açısını benimsemeleri ve öğreten rolünün yerine ‘öğrenme yolculuğuna destek olan’ rolünü üstlenmesi gerektiğine inanıyor…

Ve yaşanabilir bir çevre, teknoloji ve bilim ile üreten yaratıcı bireyler, kapsayıcı ve iyilik peşinde koşan bir toplum yaratmak olarak tanımlıyor misyonunu…

TEGV, bu misyon doğrultusunda sekizinci Eğitim Parkı’nı Van’da açtı.

2008’de hayatını kaybeden TEGV miras bağışçısı merhum Nirun Şahingiray’ın adını yaşıyan Eğitim Parkı’nın temeli 27 Mayıs’ta atıldı. 28 Ekim’de düzenlenen açılış töreni ise, gerçek anlamda umut dolu bir festival gibiydi.

Düşünen, sorgulayan, bilimsel düşünen bireyler

TEGV bu sene 27’nci yılını geride bırakıyor. TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “Bugüne kadar Türkiye çapında 90 binin üzerinde gönüllü ile 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği verdik. Amacımız devletin verdiği eğitime katkı sağlamak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama çalışmalarına yardımcı olmak. Eğitim uzmanlarının deyimiyle çocuklarımız 21’inci yüzyılın becerilerine sahip olmalılar. Biz de amaca yönelik hazırlanmış programlar ile TEGV çocuklarının düşünebilen, sorgulayan, bilimsel düşünen, özgüvene sahip ve ayrımcılık yapmayan bireyler olabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin nitelikli eğitim almış, donanımlı bireylere sahip olabilmesi ülkemiz için yaşamsal öneme sahip bir önceliktir.”

Sürdürülebilir yeşil bir kampüs

Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nın yatırım maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş.

Bin 850 m2’lik kapalı ve 12 bin 900 m2 açık alana sahip olan eğitim parkında, 120 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, 2 Tasarım ve Beceri Atölyesi, Bilgi ve Teknoloji Odası ile 7 etkinlik odasının yanı sıra futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası yer alıyor.

Çocukların tarım deneyimini yaşayabilecekleri tarım alanı da bulunan eğitim parkı, tasarım süreci boyunca ilgili diğer disiplinlerle birlikte çalışılarak sürdürülebilir bir ‘yeşil’ kampüs elde etme hedefiyle geliştirilmiş. Programda yer alan açık alan fonksiyonları; söğüt, akasya, çam ve çeşitli meyve ağaçlarından oluşan zengin ve bakımlı ağaç dokusu gözetilerek kalan boşluklara yerleştirilmiş durumda.

Sürdürülebilir ‘yeşil’ bir kampüs elde etme hedefi kapsamında ise, yapının çatısında toplanan tüm yağmur suyu depolanarak bahçe sulamasında tekrar kullanılıyor, gri su arıtma sistemiyle atık sular ıslak hacimlerde tekrar değerlendiriliyor, yıllık elektrik tüketiminin neredeyse tamamı güneş panellerden sağlanıyor.

“Gönüllü okulu”

Tüm öğrenme ortamlarını, eğitim programlarını ve izleme değerlendirme sistemini, çocukları merkeze alarak tasarlayan TEGV’in bir eğitim yılı bütçesi 5 milyon dolara ulaşıyor. Vakıf, gönüllüleri ve bağışçıları ile nitelikli eğitimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturuyor. Van Eğitim Parkı’na adını veren, Nirun Şahingiray, 80 yıllık ömrü süresince birçok başarıya imza atmış önemli bir iş insanı. Kurduğu şirketler yıllar boyunca otomotiv yan sanayisini şekillendiren Şahingiray, 2008 yılında aramızdan ayrıldığında mirasını TEGV’e bağışladı. TEGV’in çocukların aydınlık geleceği adına üstlendiği rol, başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ve gönüllülerin desteği ile senelerdir güçlenerek devam ediyor. 15 yaş üstü herkes, TEGV’de gönüllü olabiliyor. Temel gönüllü eğitiminin ardından, gönüllüler farklı alanlarda çalışmalarına başlıyor. Gönüllülerin yüzde 65’ini ise üniversite öğrencileri oluşturuyor.