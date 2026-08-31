Nitelikli eğitim/pratik ve 30 Ağustos zaferi…

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Yoksulluk, yoksunluk varken: 30 Ağustos zaferi nasıl geldi?

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Niteliksiz eğitim ve so­nucu olan mesleksizlik (meslek sahipleri –orduda ki komutanlar dahil-ge­nellikle yabancı ve/ve­ya yabancı kökenlilerdi) ve mesleksizliğin getirisi olan üretimsizlik:Yoksul­luğu, yoksunluğu artırmıştı…

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Değil araba, silah, cephane;

At arabasına tekerlek;

Ayağa çarık;

Çorbaya buğday tanesi dahi bulu­namıyordu…

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Bu yoksunluk:

1922’nin, 13 milyon nüfuslu Tür­kiye’sinin; Eğitimsizlik (“Yanlış eği­tim ve gençleri yanlış yönlendirme” demek daha doğru), bilgisizlik ve mesleksizlik nedeniyle beşeri ser­mayesini, arazilerini, nehirlerini, doğal potansiyelini kullanamadığını gösteriyordu…

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Güçsüz ekonomi; dış siyasette de, diplomaside de güçsüzlüğü getirmiş­ti… Ve bu nedenle:

Yurdun geneli işgal altındaydı…

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Dönemin Milletvekili Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün hayatını anlattığı “Çankaya” adlı eserinde şöyle diyor:

“(…) Bir merkezde kasabalılar bize gelmişler,

“Arabamızı tamir ettiremiyoruz, giden Hıristiyanlardan, sanat sahibi olanları geri gönderseniz…” demiş­lerdi…

Ticaret ve iyi tarım onların elinde olduğundan, Türkler alışmadıkları bir hayat tarzını yeni baştan kurma­ya mahkûm idiler. (…)”

VELHASIL

Eğitimi nitelikli okullarda almak ve –çok daha önemlisi- alanda (nerede olursa olsun, fabrikada, arazide, savaş alanında…) pratik yapmanın getirisi mi?

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Örneğin:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

12 yaşında Selânik Askerî Rüş­tiyesi’ne yazıldı…

18 yaşında İstanbul Harp Oku­lu’na yazıldı…

21 yaşında Harp Akademisi’ne girdi… Ve 24 yaşında Kurmay Yüz­başı olarak, merkezi Şam’da bulu­nan 5. Ordu’da göreve başladı.

Sonra…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve –alanda pratik yapmış- iyi eğitim­li komuta kademesi önderliğinde verilen mücadele, kazanılan on­larca zafer…

Ve…

Sayı, mühimmat ve psikolo­jik olarak baskı altındayken, 26 Ağustos’ta Afyon’da başlattığı bü­yük taarruz, 30 Ağustos’ta Dum­lupınar’da Meydan Savaşı zaferi, 9 Eylül’de düşmanın İzmir’de de­nize dökülmesiyle taçlandı…