Nobel İktisat Ödülü 2022 - Saçmalığı

Bu yıl verilen Nobel Ekonomi Ödülü, bu işin laçkasının çıktığını anlatıyor.

Nobel İktisat Ödülleri, bu yıl 3 iktisatçıya verildi. Bunlar arasında yer alan Ben Bernanke’yi kamuoyu ABD Fed başkanlığından biliyor. Diğer 2 iktisatçı Diamond ve Pybug ise teorik iktisatçılar. Açıkçası onları ben de ilk kez duydum.

Nobel İktisat Ödül Komitesi, gerekçe olarak bu üçlünün bankalar ve finansal krizler bağlantısını araştırmaları nedeniyle değer bulduğunu açıkladı. Jüriye göre toplumun finansal krizlerle nasıl ilintili olduğunu onlar “keşfetmişler”. Ödül gerekçesinde bu araştırmalarının banka kapanmalarının önlenmesinin ne denli “hayati” olduğunu vurgulanmış.

Ödül Komitesine göre bu üçlünün ödülü almalarındaki sebep de şu: Bu analizle, finansal krizlere karşı finansal kurumların düzenlenmesi yolunda çok büyük nedenler öğrenilmiş oldu.

Komite, Prof. Ben Bernake için özel bir paragraf açmayı unutmamış ve şöyle demiş:

- Ben Bernake 1930’ların Büyük Depresyonu’nu analiz ederek bize bankacılığın krizde ne kadar anlamlı olduğunu ve bankalar paralize olduğunda ekonominin sıkışacağını ortaya koydu.

Komite bu sınırlı gerekçeyle komik duruma düşeceğini anlamış olmalı ki, gerekçeyi şöyle uzatmış:

- Tasarrufçu, banka ve yatırımcı üçlüsünün sağlıklı varlığı ancak bankacılığın işleyişiyle mümkün oluyor. Sağlıklı bankacılık bu üçlünün yaşamasında optimal çözümler üretebiliyor.

Nobel Ödülü 1739’da kondu. Bu iş için İsveç Kraliyet Bilim Akademisi kuruldu. Akademi’nin hedefi bilimin gelişmesi ve toplumsal etki yaratacak çalışmaların desteklenmesiydi. Ödül konuları arasında “ekonomi” yoktu. 1969 yılında yine fon sahibi Alfred Nobel anısına bir “Sveriges Riksbank Prize” konuldu. Aslında konu “Nobel” değildi. Bir banka ödül veriyordu. Ayıp olmasın diye bir sosyal bilim olan ekonomi sıkıştırılıverdi. O tarihten bu yana 50’den fazla Nobel Ekonomi Ödülü verildi.

Bankacılık insanlık tarihinin yaklaşık 600 yıllık bir gerçeği. Merkez Bankacılığı o kadar değil, sadece 300 yıllık. Merkez Bankacılığı zaten bankaların bankası olarak, iktisadi hayatı ve doğaldır ki krizleri yönetmek için “başvurulan” son kurum.

Bu kadar bildik olgu ve yöneten kurumlar varken, buna işaret edenlere Nobel Ödülü vermek ödülün sadece laçkalaştığını bize anlatmıyor mu?

GÜNÜN SÖZÜ:

AB ve Almanya, Ukrayna için bir Marşal Planı oluşturulması konusunda oydaştı. Zaruret esas olunca tarih de tekerrür ediyor.