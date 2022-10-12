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Nobelist Bernanke bile kurtaramaz

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Dünyanın her tarafından olumsuz haberler geliyor. Savaşının yedinci ayında tempo düşmüyor. Her tarafa bomba yağıyor. Kuzey Kore son iki haftadaki yedi nükleer füze denemesinin amacının, ‘‘Güney’deki düşmanı yok etmek’’ olduğunu söylüyor. Çip savaşlarında, Başkan Biden, Çin’e teknoloji ihracatını kısıtlayan yasayı imzalıyor. Dünyada enflasyonun çok yüksek olduğu, faizlerin arttığı, rezerv para doların güçlü olduğu bir ortamda bunlar yaşanıyor.

Finansal piyasalar son 15 yılda ne zaman sallansa, merkez bankaları kurtarmaya geldiler. Tabii o dönemlerde enflasyon olmadığından, merkez bankaları süreci yönetebildiler. Bugün olayları kontrol edemiyorlar. Medyada sıkça geçen ‘‘Fed pivot’’ ifadesi, Fed’in bir noktada faiz artırım hızını düşürerek ekonomide yumuşak inişi sağlayacağı anlamına geliyor. Basketbolda pivot ettiğinizde, topun kontrolü sizde olduğu için sayı üretebilirsiniz. Ama Fed topu kaybetti. Artık savunma yapmak zorunda. Geçen hafta da yazdım. Amerikan ekonomisinin merkezindeki konut piyasasında, kritik 30-yıllık mortgage faizi yüzde 7 oldu. Bu piyasa bitti. ABD’de borçlanarak ev alınamaz. Ama konut piyasasında, ama kredi piyasasında, ama finans sektöründe, bir yerlerde net bir düzeltmenin olması gerekiyor.    

Fed topu kaybettiğini fark ettiğinde çark edecek. Bilanço genişlemesinin, varlık alımlarının mimarlarından, Fed eski başkanı Bernanke, bu yılki Nobel ekonomi ödülünü aldı. O bile Fed’i kurtaramaz.

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