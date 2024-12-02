Norm, 45 milyon euroluk ABD fabrikası için yeni arayışa girdi
Dünyanın en büyük bağlantı elemanları üreticilerinden biri Norm Holding. Üretimde Avrupa’da ilk 5, dünyada da ilk 12 şirket arasında yer alan Norm Holding, uzun süredir planladığı ABD yatırımını tekrar rafa kaldırdı. DÜNYA Gazetesi okurları, 2018 yılında hatırlayacaktır.
O dönem, “Tesla gelmedi, Türk şirket gitti” manşetiyle yine bu köşeden duyurduğumuz haberde, Norm Cıvata adıyla bildiğimiz holdingin, ABD’de Norm Fastener adıyla şirket kurduğunu, Michagan eyaletindeki Lansing kentinde lojistik merkezi kurduğunu, yakın dönemde de üretime başlanacağını belirtmiştik. Haberimizin ardından 2023 yılında ise Norm, resmen ABD’de 45 milyon euroluk yatırımla aynı bölgede üretim tesisi kuracağını açıkladı.
Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal’ın geçen yıl verdiği bilgilere göre Lansing fabrikasının 2024 yıl sonunda tamamlanacağını ve üretime başlanacağını belirtmiş, ilk yıl 7 bin 500 ton, 3 yıl sonra ise 20 bin tonluk üretim yapmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Dünyaca ünlü otomotiv markalarına üretim yapan, üretimini 50’den fazla ülkeye ihraç eden Norm Holding’in Liansing fabrikanın ne temeli atıldı ne de hedeflendiği gibi üretimi başladı. Çünkü Norm Holding’in fabrika planı şimdilik rafa kalkmış durumda. Hanna üretimin Lansing kentinde olmayacağı belirtiliyor.
5 milyon dolarlık yatırım teşviki verildi
Türk şirketinin Lansing kentinin Bath Township bölgesinde geçen yıl tesis kuracağı, proje kapsamında 200 kişiye istihdam sağlanacağı ABD basınında yer almıştı. Yerel basın, Türk şirketin üretim için seçilen araziden neden vazgeçtiği resmen açıklanmasa da şirketin Genel Müdürü Koray Gürbüz, “Son karar hakkında pek fazla ayrıntı paylaşmak istemiyoruz ancak şu anda yönetim kurulu gerekli özeni göstermeye ve alternatif bölgeler aramaya karar verdi. Şu anda Michigan›daki ve diğer bazı eyaletlerdeki diğer fırsatları araştırıyoruz” demeci üretimin ilerideki bir döneme kaydırıldığını vurguluyor.
Norm, yatırıma başlasaydı, Michigan İş Geliştirme Programı’ndan 1.6 milyon dolarlık hibe alacaktı. Ayrıca Michigan Stratejik Fonu aracılığıyla gelişmeyle bağlantılı 3.8 milyon dolarlık yardımı da bir anlamda kaybetmiş oldu.
4 binden fazla çalışanı var
1973 yılında bağlantı elemanları üretimine başlayan Norm Holding, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Polonya, Romanya, Türkiye ve Çin’de üretim ve lojistik merkezlerine sahip. 2013’te Almanya’da, 2019’da Polonya’da 2020 yılında da Romanya’da lojistik ve satış birimini hayata geçiren şirket, yıllık 180 bin ton civarında üretim gerçekleştiriyor. Üretiminin yüzde 55’ini de yurtdışı pazarlar karşılıyor. 4 bini aşkın çalışanı olan Norm’un 24 şirketi bulunuyor. Norm’un toplamda üretim tesisi sayısı da 20.