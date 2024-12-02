Norm, 45 milyon euroluk ABD fabrikası için yeni arayışa girdi

Dünyanın en büyük bağlantı elemanla­rı üreticilerinden biri Norm Holding. Üretimde Av­rupa’da ilk 5, dünyada da ilk 12 şirket arasında yer alan Norm Holding, uzun süredir planla­dığı ABD yatırımını tekrar ra­fa kaldırdı. DÜNYA Gazetesi okurları, 2018 yılında hatırla­yacaktır.

O dönem, “Tesla gel­medi, Türk şirket gitti” man­şetiyle yine bu köşeden du­yurduğumuz haberde, Norm Cıvata adıyla bildiğimiz hol­dingin, ABD’de Norm Faste­ner adıyla şirket kurduğunu, Michagan eyaletindeki Lan­sing kentinde lojistik merke­zi kurduğunu, yakın dönem­de de üretime başlanacağını belirtmiştik. Haberimizin ar­dından 2023 yılında ise Norm, resmen ABD’de 45 milyon euroluk yatırımla aynı böl­gede üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Norm Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal’ın geçen yıl verdi­ği bilgilere göre Lansing fab­rikasının 2024 yıl sonunda tamamlanacağını ve üretime başlanacağını belirtmiş, ilk yıl 7 bin 500 ton, 3 yıl sonra ise 20 bin tonluk üretim yapma­yı hedeflediklerini dile getir­mişti. Dünyaca ünlü otomo­tiv markalarına üretim yapan, üretimini 50’den fazla ülkeye ihraç eden Norm Holding’in Liansing fabrikanın ne teme­li atıldı ne de hedeflendiği gibi üretimi başladı. Çünkü Norm Holding’in fabrika planı şim­dilik rafa kalkmış durumda. Hanna üretimin Lansing ken­tinde olmayacağı belirtiliyor.

5 milyon dolarlık yatırım teşviki verildi

Türk şirketinin Lansing kentinin Bath Township böl­gesinde geçen yıl tesis kura­cağı, proje kapsamında 200 kişiye istihdam sağlanaca­ğı ABD basınında yer almıştı. Yerel basın, Türk şirketin üre­tim için seçilen araziden ne­den vazgeçtiği resmen açık­lanmasa da şirketin Genel Müdürü Koray Gürbüz, “Son karar hakkında pek fazla ay­rıntı paylaşmak istemiyoruz ancak şu anda yönetim kuru­lu gerekli özeni göstermeye ve alternatif bölgeler arama­ya karar verdi. Şu anda Michi­gan›daki ve diğer bazı eyalet­lerdeki diğer fırsatları araş­tırıyoruz” demeci üretimin ilerideki bir döneme kaydırıl­dığını vurguluyor.

Norm, yatırıma başlasaydı, Michigan İş Geliştirme Prog­ramı’ndan 1.6 milyon dolarlık hibe alacaktı. Ayrıca Michi­gan Stratejik Fonu aracılığıyla gelişmeyle bağlantılı 3.8 mil­yon dolarlık yardımı da bir an­lamda kaybetmiş oldu.

4 binden fazla çalışanı var

1973 yılında bağlantı ele­manları üretimine başla­yan Norm Holding, Kanada, Amerika Birleşik Devletle­ri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Polonya, Romanya, Türkiye ve Çin’de üretim ve lojistik merkezlerine sahip. 2013’te Almanya’da, 2019’da Polonya’da 2020 yılında da Romanya’da lojistik ve satış birimini hayata geçiren şir­ket, yıllık 180 bin ton civa­rında üretim gerçekleştiri­yor. Üretiminin yüzde 55’ini de yurtdışı pazarlar karşılı­yor. 4 bini aşkın çalışanı olan Norm’un 24 şirketi bulunu­yor. Norm’un toplamda üre­tim tesisi sayısı da 20.