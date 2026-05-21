Normalde, tüketim/ fiyat artışı, üretimi de tetikler…

Tüketim eğilimi artarken, sanayi üretimi ye­rinde sayıyor…

Aradaki makas, 4 yıldır “ara vermeden” açı­lıyor…

Oysa: Yükselen tüketim eğilimi de, yüksek fi­yatlar da “üretimin/yatırımların artırılması” için en önemli nedenler arasında başı çekiyor…

Çünkü: “Pazar varsa” yatırım anlam kazanı­yor…

“Talep varsa” sunulan arz para kazandırabi­liyor, yatırımların/istihdamın artmasında rol oynayabiliyor…

Tersi durumda:

Furya şeklinde yapılmış yatırımlar “atıl kalı­yor”…

Ayrıca…

Bir mal veya hizmette:

Fiyatların aşırı yükselmesi ve dolayısıyla kâr oranının artması da, mevcut üreticinin, arzı (üretimi) artırması için neden sayılıyor…

Ve…Yeni yatırımların yapılması zorunlulu­ğunun/gerekliliğinin de habercisi olarak bili­niyor…

Bir mal veya hizmette:

Arzın artması veya artacağı beklentisi ise (normal şartlarda) fiyatların düşmesi için “ne­den” olarak öne çıkıyor…

Dolayısıyla:

Aşırı (fahiş) yüksek fiyatlar, yüksek fiyat so­rununun ilacı olarak da tarif ediliyor…

Bu ortamda üretimin yerinde sayması, yan­lışlarımızı açığa çıkarıyor…

VELHASIL

Yatırımlarda da, üretimde de, desteklerde de, teşviklerde de ayrıntılı/analizli planlama­lar gerekiyor… Tüm sektörlerde doğru envanter bilgilerine sahip olabilmenin ise “zorunluluğu­muz olan bu planlamanın” olmazsa olmazı ol­duğu biliniyor…

Planlama yapılmadan verilen destekler/teş­vikler/krediler ise: Kıt olan kaynaklarımızı da­ha da kıtlaştıracak atıl/verimsiz yatırımları ar­tırdı/artırıyor…

Bir örnek: 1999 yılında, benim de bulundu­ğum toplantıda, dönemin Devlet Bakanı Salih Yıldırım açıklamıştı:

“GAP Projesi yavaşladı…

Finansman sağlamaz ve bu hızla gidersek sulama projelerini 20 yılda bitirebileceğiz…

Oysa, sulama projelerini tamamladığı­mızda bırakın kendine yeterliliği, 40-50 milyar dolarlık ihracatın da önünü açabili­riz… Yaklaşık 4-5 milyon kişiye de iş imkanı sağlayabiliriz…” Sonuç mu?!