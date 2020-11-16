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Normale dönüş haftası

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Geçen hafta yaşanan üç gelişme, piyasa algısının olumlu yönde değişmesine neden oldu.

Bunlar, Merkez Bankası’nda görev değişimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev değişimi ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın çarşamba günü öğleden sonra yaptığı konuşma.

İki kurumdaki görev değişimi, politika değişiminin ön işaretleriydi. Asıl sinyali ise Çarşamba günkü konuşmada net olarak almaya başladık.

Büyük olasılıkla bu Perşembe PPK’dan tatminkar bir faiz artışı adımı göreceğiz. Ardından da; aktif rasyosu başta olmak üzere para ve kredi politikalarında bir dizi değişim ihtiyacı bizi bekliyor. Haftanın en önemli gelişmesi faiz kararı. Ancak iki önemli veri daha var. Birincisi bu sabah açıklanacak olan ekim ayı konut satışları. İkincisi ise kasım ayı tüketici güven endeksi.

Nisan ve mayıs aylarında hem COVID-19 nedenli kısıtlamalar, hem de belirsizliğin getirdiği durgunluk ile Türkiye genelinde konut satışları ciddi biçimde yavaşlamıştı. Ardından sosyal tedbirlerin esnetilmesi, piyasada hareketin yeniden başlaması ve en önemlisi de düşük faizlerin desteğiyle konut satışlarında patlama yaşandı. 2020 yazı, Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde konut satıldı. Haziran-Temmuz- Ağustos döneminde Türkiye genelinde 590 bin konut el değiştirdi. Bunların 410 binden fazlası ikinci el konutlardı.

Faizlerin yeniden yükselmeye ve kredi imkanlarının kısıtlanmaya başlaması ile eylül ayında satışlardaki değişimin yeniden negatife döndüğünü gördük. Hem ipotekli satışlar, hem ilk el hem de ikinci el konut satışları eylülde azaldı.

Bu hafta Ekim ayında satışlardaki son durumu göreceğiz. İlk 9 ayda geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1 milyon 160 bin konut satışı yapılan piyasa, yeniden normal seyrine dönüyor. Bu nedenle bu hafta satış rakamlarında gelecek olası bir gerilemeyi negatif değil, pozitif algılamak gerekir.

Haftanın son günü kasım ayı tüketici güven endeksi ve ekim ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı açıklanacak. Yurt dışında önemli bir veri beklemediğimiz bu hafta piyasaları, faiz kararı öncesi beklentiler ve faiz kararının nasıl algılandığı yönlendirecek.

YURT İÇİ
Pazartesi 10:00 Ekim ayı konut satış istatistikleri
Perşembe 14:00 PPK faiz kararı
Cuma 10:00 Kasım ayı tüketici güven endeksi
Cuma 10:00 Ekim ayında kurulan/kapanan şirketler

YURT DIŞI
Salı 16:30: ABD Ekim ayı perakende satışları

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