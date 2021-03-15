Normalleşme sonrası illerin renk haritası bu hafta güncellenecek

Mart ayı başında geçilen ‘Yerinde Karar' dönemiyle birlikte oluşturulan koronavirüs haritası bu hafta kabine toplantısında güncellenecek. Yerinde Karar dönemiyle birlikte koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmış ve çok yüksek riskli iller kırmızı, yüksek riskli iller turuncu, orta riskli iller sarı, düşük riskli iller mavi olarak belirlenmişti. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan vaka artışı illerin renk haritasını değiştirecek. Bugün toplanacak kabine sonrası yeni kısıtlamalar olup olmayacağı, illerin renk haritası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhur İttifakında kongre zamanı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP bu ay büyük kongrelerini toplayacak. MHP 13’üncü Olağan Büyük Kurultayını 18 Mart Perşembe günü Ankara Arena Spor Salonu’nda yapacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tek aday olduğu Kurultay’da parti yönetimi yeniden şekillenecek. AK Parti’de 7’nci Olağan Büyük Kongre ise 24 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Kongreler nedeniyle Meclis bu hafta ve gelecek hafta düşük tempoda çalışacak. Meclis Genel Kurulu’nda Uluslararası Anlaşmalar ele alınacak. 15 Mart Salı günü CHP ve HDP, 16 Mart Çarşamba günü İYİ Parti grupları toplanacak.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosya geçtiğimiz hafta Meclise geldi. Kesin hüküm kararının, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda okunması halinde Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’na “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını geçtiğimiz günlerde onamıştı.

19 ÜYELİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI YAPACAK

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Mecliste tüm siyasi partilerin ortak kararıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun da üyelerini belirlenmesi bekleniyor. 19 üyeden oluşacak araştırma komisyonu için siyasi partiler üyelerini bildirecekler. Üyelerin bildirilmesi ve Genel Kurul’da isimlerin okunmasının ardından komisyonun toplanıp görev dağılımı gerçekleştirilecek. Komisyon 3 ay görev yapacak.