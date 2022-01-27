Nöronlar ve yeni nesil e-ticaret pazaryeri depoları

Oruç KAYA

O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık Eğitmen

İnsan vücudunun ihtiyaç duyulan her noktasına ulaşacak şekilde yayılmış, yüz milyarca nöron (sinir hücresi) vardır ve bunlar, birbirine örümcek ağı (neurons web) gibi bağlıdır.

Örneğin parmağımızın ucundaki nöronlar olmasaydı parmağımızın yandığını hissedemez ve parmağımızı çekmezdik. Parmak ucu, sobaya değdiğinde sobaya dokunan bölgedeki reseptörler, bu fiziksel teması sinir hücrelerinde elektriksel sinyallere dönüştürdükten sonra bu sinyaller, beyne taşınır ve beyinden gelen uyarı ile parmak ucu, sobadan çekilir. Bütün bunlar, neredeyse anlık olur.

Günümüzün e-ticaretin iyice yerleştiği dijital tüketim ortamında depolar, parmak ucundaki nöronlar gibi “tüketicinin” ihtiyaç duyduğu her yerde bulunarak parmağımızı dokunur dokunmaz çektiğimiz gibi anında hizmet verebilecek şekilde nöron ağları misali yapılanmalıdır.

Nöronlar gibi ihtiyaç duyulan her yerde yani “tüketiciye” en yakın bölgede konuşlandırılan bu depolar, nöronlar gibi küçük olmalı (500-750 metre kare ve azami 2-2,5 metre yükseklik) ama parmak ucunun yanmasına verilen reaksiyon gibi müşterinin taleplerine (sipariş, iade, ilave sipariş vb.) hızlı ve doğru reaksiyon vermeli ve parmağını dokundur-parmağını çek gibi karmaşık olmayan yalın ve kolay süreçlerle ve devasa ekipmanlar & malzemeler (forklifler, konveyörler, sorterler, sipariş arabaları, sipariş toplayıcılar, raf sistemleri vs.) veya yüksek insan yoğunluğu (azami 5-9 kişi) olmadan ve nöronlar gibi birbirine dijital olarak bağlı (fiziksel internet) çalışmalıdır.

Müşteriye en yakın olan bu depolardan birine düşen sipariş için zorunlu bütün depo operasyonları ve gerekirse bütün katma değerli hizmetler, bu depoda verilebilmeli ve daha sonra bu sipariş, belki anında değil ama siparişin verilmesini takiben azami 60 dakika (şimdilik) içinde “tüketiciye” teslim edilebilmelidir.

“Son Kilometre Depolar” yazımda belirttiğim depolar, işte bu “nöron” depolardır.

Özetle nöronlar gibi küçük ama tüketicilerin her tarafında, yüzde 100 işlevsel, hızlı ve doğru reaksiyon veren, yalın ve kolay yönetilebilen ve hatta vücudu koruyan nöronlar gibi dünyayı koruyacak şekilde yüzde 100 çevreci “Son Kilometre Depolar” …