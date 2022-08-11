Nostalji geride kalıyor, gençler kararlarını kendileri vermek istiyor

Sürekli olarak yeni varyantlar gelse de, hastalık rakamları artsa da, görünen o ki, genç nesiller evde kalmaktan, uzaktan yaşamaktan bıkmış durumdalar. Artık, yeni başlangıçlar yapmak ve geleceğe bakmak istiyorlar.

Trend uzmanı Sean Monahan’ın 2022 başlarında öngördüğü gibi pek çok noktada önemli bir dönüşüm gerçekleşiyor. Monahan’ın “vibe-shift” olarak tanımladığı bu kırılmada dünyanın gideceği yönü ve trendleri da gençler belirliyor. WGSN Youth Culture (Gençlik Kültürü) 2022 raporu gençlerin eğilimleri hakkında önemli ipuçları içeriyor.

Raporda, öncelikle genç nesillerdeki “intentionality” kavramına vurgu yapılıyor. Türkçeye “yönelmişlik” olarak çevirebileceğimiz bu kavram, gençlerin tercihlerini geçmişe göre daha bilinçli olarak yapacaklarına dikkat çekiyor. Bu da popüler kültürde yeni bir döneme girildiği anlamına geliyor. Bu dönüşümü “Taze Başlangıç ​​Etkisi” olarak da adlandırmak mümkün. Eva Krockow Psychology Today dergisinde “Taze Başlangıç Etkisi” kavramını "Yeni başlangıçlara işaret eden ve zihniyette büyük değişimlere ilham veren ve önceden imkansız olarak düşünülen yaşam değişikliklerini yapmak için motivasyonel bir itici güç sunan geçici dönüm noktaları" olarak tanımlıyor.

Bilinçli seçimler dönemi

WGSN raporu, pandemi sırasında hakim olan nostalji duygusunun geride kalacağına, gençlerin yeni bir dünyaya adım atarken geriye bakmak istemeyeceklerine dikkat çekiyor. Gençler, hayatları daha yoğun bir hal alsa bile, gelecekte daha bilinçli adımlar atacaklar. Seçimlerini “intentional” olarak, yani kararlı olarak yapacaklar. 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, pandemi öncesinde gençlerin yarısından azı seçimlerini dikkatli bir biçimde yapıyordu. Önümüzdeki dönemde bu oranın yüzde 64 olacağı tahmin ediliyor.

Düşünce yapılarındaki bu değişim, gençlerin satın aldıkları ürünlerden izledikleri şovlara, giyimlerine, güzellik malzemesi seçimlerine ve hatta internetle ilişkilerine kadar hayatlarının her yönünü kapsayan seçimlerini etkileyecek.

İçerik tüketiminde değişim

WGSN Youth Culture2022 Raporuna göre,

- Son dönemde fiziki ortamda yapılan etkinliklere ve festivallere gençler ilgi gösteriyorlar. Ancak, gençler artık “otomatik pilotu kapatmek” ve içeriği bilinçli bir biçimde tüketmek istiyorlar.

- Gençler, zamanı öldürmek için değil, zaman kazanmak için film ve şov izliyor. Yüzde 40'ı, mümkün olan en iyi şekilde zaman harcadıklarından emin olmak istedikleri için içerik konusunda daha bilinçli olacaklarını söylüyor.

- WGSN Sosyal Medya Tahmini 2022'de belirtildiği gibi, konforlu izleme arzusu, sosyal medya ve eğlence tüketimi tercihlerini bilgilendirmeye devam edecek. HBO tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, genç tüketicilerin %57'sinin kendilerini tatmin edici hissettiren içerikleri seçmeye özen gösterdiğini ortaya koydu.

- Nisan 2022'de Netflix, on yıldan uzun bir süredir ilk abone kaybını yaşadığını, 200 bin müşterisini kaybettiğini ve tabanının eğlence iştahında bir değişime işaret ettiğini duyurdu. Küresel gençliğin çevrimiçi alışkanlıkları her zamankinden daha zararlı hale geldikçe, bilinçli eğlence seçimlerinin gelişmeye başladığı görülüyor.

- Z kuşağı için sağlıklı yaşam konusunda destek olma misyonunu üstlenen Birleşik Krallık merkezli yeni medya markası Woo, Nisan 2022'de piyasaya sürüldü. Woo, Z kuşağının en çok önem verdiği moda, sanat, müzik, film, seks ve ilişkiler, ruh sağlığı gibi konulara sağlık ve esenlik merceğinden yaklaşıyor.

Anadolu Efes 2021’de toplumsal kalkınma yatırımlarını %30 artırdı

Anadolu Efes, 5 Ağustos Dünya Bira Günü’nde 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Anadolu Efes’in operasyonlarının olduğu tüm ülkeleri kapsayan raporu; çalışanlar, çevre, toplum ve değer zinciri boyunca yarattığı pozitif etkiyi ve Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkıyı ortaya koyuyor. 17 Küresel Amaç ışığında etki odaklı liderlik anlayışıyla çalışan şirket, 2021 raporunda yer verdiği 49 proje ile 15 hedef ve 36 alt hedefe katkı sunuyor

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka’nın verdiği bilgiye göre grup İklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attı. Yaptığı çalışmalarla 2021'de bira üretim emisyon yoğunluğunu %7 oranında azalttı. Anadolu Efes’in su verimliliğini artırmak ve su risklerini minimize etmek için 61 milyon TL değerini aşan 30 projesi var. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiği 2023 plastik taahhüdünün %63’ünü 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdi. Yeni plastik kullanımını toplamda 504 ton azalttı.

‘Eşit işe eşit ücret’

Operasyonlarını yürüttüğü ülkelerde, toplam 8 bin 500’den fazla çalışanı bulunan Anadolu Efes, fırsat eşitliğini, çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözeten bir anlayış ile çalışıyor. Özellikle dünyada erkek egemen olarak algılanan bira sektöründe kadınların tüm birimlerde yapıcı ve dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını belirten Çaka, “Türkiye operasyonlarımızda FMCG sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk şirket olmuştuk. 2030 hedeflerimiz kapsamında 2023’e kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunduğumuzu belgeleyeceğiz demiştik. 2023 yılına gelmeden 2021 raporlama döneminde ‘Eşit işe eşit ücret’ anlayışımızın bir göstergesi olarak, Türkiye, Moldova, Gürcistan ve Kazakistan'da ücret politikasına göre cinsiyetler arası çalışan ücret oranında fark olmadığını, PricewaterhouseCooper’s’dan (PwC) bağımsız güvence görüşü alarak belgelendirdik” diyor.

“Dayanışma kültürü DNA’nın bir parçası”

Anadolu Efes, kültür-sanattan spora, kadının güçlenmesinden yerel kalkınmaya, tarımdan girişimcilik ekosistemine destek veren projelere yatırım yapmayı sürdürüyor. Değer zincirindeki tüm paydaşları güçlendirme hedefiyle çalışan şirket, 2021 yılında bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını %30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 2022 yılında ise toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.