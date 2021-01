“Not tutmak” hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıran önemli bir unsurdur

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Bir kelime kararını, bir duygu

hayatını, bir insan seni değiştirebilir.”

Konfüçyüs

Not deyip geçmemek gerek! Ya almadığımız o not; tekrar etmediğimiz o söz, hayatımızı değiştirebilecek bir güce sahipse… Evet, bilgi yaşamımızda önemli bir güçtür. Bazen bir söz, bir kitap veya bir insan, bireyin yaşamını önemli ölçüde değiştirebiliyor. Bu perspektiften baktığımız zaman yaşamda karşımıza çıkan bilgileri analiz etmek, faydaları olanları depolamak ve tekrar onları içselleştirme yolcuğuna çıkmak -yeni bir şey öğrenmenin hazzı veya yaşamdaki hedeflerimize ulaşmamız bakımından- son derece önemli bir yaklaşımdır. Bildiğimiz üzere okuduklarımızın veya duyduklarımızın -onları tekrarlamazsak eğer- büyük kısmını unutuyoruz. Bu sebepten bilgi içselleştirme konusunda dikkatli olmanın, faydalı bilgiye ulaştığımızda altın bulmuş gibi sevinmenin ve onun peşine düşmenin, iş yaşamı veya özel yaşam olsun hedeflerimize ulaşmamız konusunda bizlere önemli ölçüde fayda sağladığına inanıyorum.

Not tutmak, aynı zamanda başarılı insanların da ortak noktalarından biridir. İş dünyasında zirve yapmış birçok insanın iyi bir not tutucu oldukları biliniyor. (Richard Branson, Bill Gates vb.) Buna ek olarak, yıllardır kurumsal firmalarda ve KOBİ’lerde eğitim veren biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilir ki, firma ziyaretlerinde karşılaştığım -sürdürülebilir başarı elde etmiş- iş insanlarında da bu alışkanlığın olduğuna çoğu zaman şahit oldum.

Günümüzde bilgi, bizi geliştirecek en önemli hazinelerimizden biriyse, iyi bir not avcısı olarak pusuya yatabiliriz. Günlük ajandamızın dışında, -her an elimizin altında olabilecek- bir küçük bir de -temize çekmek için- büyük defter edinerek başlayabiliriz. Ayrıca akıllı telefonların uygulamalarından da yararlanabiliyoruz tabii ki. (Ben çoğu zaman el yazısını tercih ediyorum.) Hedeflerimizi yazarken, faydalı bulduğumuz bir programı izlerken, kitap özeti çıkarırken, ders dinlerken, eğitimdeyken veya toplantı esnasında, aklımıza yeni bir fikir/proje geldiğinde, sosyal medyada gezinirken vb. durumlarda not tutma alışkanlığı edinmek, geleceğimiz ve hedeflerimiz için bizlere, çok ama çok büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca küçük defterimizdeki veya telefonumuzdaki notları, sonrasında asıl defterimize geçirdiğimizde ilgili bilgiyi de içselleştirmek için önemli bir adım atmış oluyoruz.

Not tutmanın belki de yeterince görünmeyen önemli faydaları

- İlgimizi çeken bir konuyu içselleştirmemizi, -etkili öğrenmemizi- sağlar

“Yaşamak savaşmaktır” diyor Seneca. İçselleştirdiğimiz bilgiyi özel yaşamımızda veya işimizde bir kalkan olarak kullanmamız mümkündür, fakat tek seferde karşımıza çıkan bilgiyi tekrar etmediğimiz zaman içselleştirmemiz neredeyse imkânsız. Yıllar önce bu konu hakkında okuduğum bir bilimsel çalışmada, -bilginin tekrar edilmesinde- “bir gün, bir hafta ve bir ay” kuralı vardı. Ben de elimden geldiğince bu kuralı uygulamaya çalışıyorum.

- Yeni fikirler/projeler üretmemizi veya geliştirmemizi sağlar

Malum, beynimiz sürekli teyakkuz halinde. Biz başka bir şeyle uğraşsak dahi, o bir önceki konu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Ben de üzerinde çalıştığım projeyle ilgili aklıma bir fikir geldiğinde, elime hangisi yakınsa, telefon/defter anında yazmaya çalışıyorum. Çünkü bir anda aklıma gelen o fikri, bir daha hatırlayamayacak olmak düşüncesi beni endişelendiriyor.

- Zihnimizi daha berrak hale getirir

Her gün sürekli bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Aralarından faydalı olanları seçmek ve not almak, bizde zihin berraklığı da oluşturabiliyor. Sürekli bazı şeyleri hafızada tutmaya çalışmak ise beynimizi gereksiz yere yorabiliyor.

- Hedeflerimize daha kolay ulaşırız

Araştırmalar hedeflerini yazanların, yazmayanlara göre çok daha fazla başarılı olduğunu gösteriyor. Yazmanın sihirli bir gücü var.

- Büyük resmimize daha çok yaklaşırız

Hayata dair büyük resmimizi gerçekleştirmek için de not almanın vermiş olduğu gücün çok yüksek olduğuna inanıyorum.

- Düşünmeye sevk eder

Not aldığımız konuyu tekrar incelemek, bizi düşünmeye sevk eder. Düşünmek, yaratıcılığımızı artırır, kendimizi daha iyi tanımamız ve potansiyelimizi keşfetmemiz açısından da son derece verimli bir eylemdir.

- Unuttum vb. bahaneleri ortadan kaldırır

Günümüzde amatör bir kültüre sahip çalışanların sayısı hiç de az değildir. Eminim siz de iş yaşamında, “unuttum” vb. sözleri çok duyuyorsunuzdur. Not almak, unutma alışkanlığını da yenmemiz için önemli bir zemin oluşturur.

- Başarıya ulaşmamız için önemli bir etkendir

Günümüzde yaşam koşullarının sürekli değiştiğini düşünürsek eğer, not almak ve aldığımız notları içselleştirmek, değişime daha kolay ayak uydurmamızı sağlıyor. Tutuğumuz notlar, bizim görünmeyen yardımcılarımızdır.

Yukarıdakilere ek olarak bence bilginin, “tutku, kararlılık ve azimle” birleşmesi de son derece önemli. Hayata dair büyük resmi olan ve ona büyük bir tutkuyla sarılan bireylerin, bu konuda daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Gelin 2021’i not tutma yılı yapalım…