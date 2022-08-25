Not ve performans

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1980’li yılların başlarında ortaokul kısmında okurken Cumhurbaşkanı Kenan Evren ülkede eğitimin kalitesini artırmaya karar vermişti. Hangi sırayla olduğunu hatırlamıyorum ama kurul kararı ile ders geçmeden şartsız kurula kadar bir dizi uygulama başlattı.

Benim favorim kurtarma sözlüsüydü. Öğrenciye basit sorular sorulup yüksek not verilen bu sözlü sınav, tam bir tiyatroydu. Öğretmenler neredeyse, “hangi soruyu istersin” diye öğrencilere soracaktı. Öğretmenlerimizden biri veya daha fazlası, bu kepazeliğe katılmamanın yolunu soruları sınıfa sordurmakta bulmuştu.

Sınıf yaklaşık aynı seviyede olduğu için ortalama öğrencilerin bildiği kadarıyla sorduğu sorular, sınıfta kalacak düzeydeki öğrencilerin yanıtlayabileceği sorular olacaktı ve öğrenciler kurtarılacaktı. Ben konuyu anlamadığım için soru hazırlamak için ders çalıştım ve bu yoğunlaşma daha önce farkında olmadığım ayrıntıları yakalamamı sağladı. Dersleri daha iyi anladım. İyi sorular çıkardım.

Sonrasında sınıfa gidince, arkadaşlarımın sorduğu soruları doğal olarak “bunlar da soru mu yahu” diye karşıladım ve sorma sırası bana geldiğinde sorumu patlattım. Öğretmen, “Biz burada arkadaşlarınıza sınıf geçirmeye çalışıyoruz. Sen ne biçim soru soruyorsun?” dedi.

Kenan Evren’in vizyonu, daha sonraki yıllarda belirleyici oldu. O yıllarda öğretmenlerin kanaat notuna kadar her şeyine büyük saygı duyulurken sonraki yıllarda sınıfta kalan çocuğun ailesinin ricaya geldiği, öğretmeni dövdüğü ve hatta daha ileriye gittiği bir sistem ortaya çıktı. Öğretim sistemi, öğrencilerin sınıf geçmesini sağlamaktan başka amacı olmayan bir hal alırken notun yükselişi performansın düşüşünü beraberinde getirdi.

Bunu anlatmamın nedeni, o zamanın çocukları olup bugün bizim gibi 50’li yaşlarının başında olan yöneticileri profillemek. Ben de bu resimde “aslında ne olduğunu anlamadığı için olaya Fransız kalmış kişi” olarak yer alıyorum.

Oyunu anlamanın önemi

Bu köşeye başladığımda hedefim, geleceğe yön gösterecek yazılar yazmaktı ama yazılar hep geçmişteki bir yere uzandı ve uzanıyor. Bu da bana geçmişi çözmeden geleceği yazmanın mümkün olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Yukarıdaki hikaye, bugünkü “başarı”larımızın açıklamasını barındırıyor ancak başarısızlıklarımızı açıklamadan geleceğe ilerlemek mümkün değil.

Bunu yapmak ise çok dikkatli olmayı gerektiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdiğim yıl teknik resim dersini kaldırmışlardı. Halbuki daha önce mekanik ve statik sistemleri anlamak için vazgeçilmez bir unsur olduğu savunuluyormuş. Dersin kaldırılma nedeni, bu işin artık bilgisayarlarla yapıldığı ve bilgisayarın yapabildiği bir işin mühendislik gerektirmediğiydi. Dönem içi bir karar olduğu için hepimiz dersten geçmiş sayıldık.

Şartsız kurulla ders geçmek yani bütün öğrencileri o dersten geçirmek ile üniversitede bizim karşılaştığımız durumu yapay zekanın önüne koysak, muhtemelen farkı algılayamaz. Bunun nedeni, yapay olan zekanın öğrenme seti ile eğitilip benzeterek sonuca varması. İnsan olarak ayrışma noktamız burası ve bu, insanların oluşturduğu bütün sistemler için de geçerli.

Öğretim sistemine dönersek, bugün geldiğimiz noktada devletin yetiştirmek için bir ton para harcadığı öğretmenleri atamadığı bir sisteme ulaşmış bulunuyoruz. Atamaları yapılmayan öğretmenler, asıl değerlerini yaratacak mesleki deneyimden mahrum kalıyor ve yarın öbür gün atansalar bile acemi öğretmen durumunda olacaklar. Ben bir kez daha bu oyundan hiçbir şey anlamıyorum ya da iç huzurum için anlamamayı tercih ediyorum.

Aynı durum finansmana erişim konusunda da geçerli. Şirketler düşük faizli krediye erişememekten şikayet edince, bankaları buna zorlamak için bir düzenleme yapılıyor. Daha önceki kararlar nedeniyle kârları şişen bankaların elindeki kaynağın yeniden dağıtılması hedefleniyor. Bu eklektik adımlarla şartsız kurul ile sınıf geçmekten çok farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağını görüyorum.

Transistörü anlamak

Geçenlerdeki basın toplantısında TurkNet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebiler, ayaküstü sohbetimizde telekomünikasyon tarafındaki gelişmeleri değerlendirirken, “Gelişme bilgisayarcılardan geliyor, telekominkasyon şirketlerinden değil. Transistör gibi... Amerikalılar buluyor ama bununla ne yapacaklarını bilemiyor. Japonlar alıp transistörlü radyoyu yapıyor” dedi.

Transistör, çok büyük akımları düşük güç harcayarak yönetebilen bir parça ve doğru akışı sağlıyor. Şirketlerin finansman maliyetini düzenleyen sistemin transistör gibi çalışması ve bu arada transistörün de aşırı yüklenip yanmaması gerekiyor. Performansı korumak için, yönettiği akımın büyüklüğüne de kendisini kutuplamak için kullaılan 5 voltluk gerilimin düşüklüğüne de aldanmamak gerekiyor ki not ve performans uyumlu artabilsin.

PÜF NOKTASI

Sistemleri anlamak için basit sistemler kurmak gerekiyor. Basit sistem kurma yeteneğinin arkasında ise kadim bilgi, köklü deneyim ve insaf/izan bulunması şart. Isaac Asimov, “Ben, Robot” kitabında robot dünyasını şu üç kuralla tanımlıyordu: “1-Bir Robot, bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. 2-Bir robot, birinci yasayla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. 3-Bir robot, birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla yükümlüdür.” Bunun üzerine gerçekleşebilecek farklı senaryolarda ne olacağı ile ilgili fikir cimnastiği ya da hukukçuların sevdiği sözcükler içtihat kuruluyordu. Mükemmel bir modeldir. Bugün yalın yönetim üzerine bu kadar gevezelik ederken herhangi bir konuda bu kadar yalın bir model kurmaktan çok uzağız. Bu, oyunu doğru anlamamış olduğumuzu gösteriyor.