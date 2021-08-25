Novartis’ten alınan fabrika ile atağa geçti 83 ülkeye ilaç üretiyor

GENVEON İlaç Genel Müdürü Erhan Baş ile görüşmeye giderken 2009 yılı aralık ayını anımsadım. Bülent Karaağaç’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Bilim İlaç, “Kat Kat Değer Kat” yarışması düzenlemiş, jüride bana da yer vermişti.

Jüri toplantısı vesilesiyle Bilim İlaç’ın 120 milyon Euro yatırımla 2007 yılında devreye aldığı Gebze’deki fabrikasını, Bülent Karaağaç ve Genel Müdür Erhan Baş rehberliğinde gezmiştik.

Erhan Baş, buluştuğumuzda şimdi Genel Müdürlüğünü yürüttüğü Genveon için şu tanımı yaptı:

- Bilim İlaç’ın kardeş şirketiyiz…

Bu tanımı açtı:

- Alp Bey (Karaağaç) 2007’de Bilim İlaç’tan ayrılıp Generica’yı kurdu. Şirket ilk ürünlerini 2009 yılında piyasaya sürdü.

Kopaş Kozmetik’in de Alp Karaağaç’ın elinde olduğunu belirtti:

- Generica’nın adı 2020 yılında Genveon olarak değiştirildi. Genveon ismi, Generica ve“Invention”ın birleşiminden doğdu.

Genveon’u üretim yelpazesini özetledi:

- Toplam 47 adet ürün ve 89 form ile ilaç sektörüne hizmet veriyoruz. Toplam yıllık 13 milyon kutu yıllık üretimimiz var.

Şirkette dönüşüm hareketinin önemli bir adımının da Novartis’ten aldıkları fabrikanın olduğunu kaydetti:

- Novartis’ten fabrikanın alımı gerçekleşene kadar ilaçlarımızı Bilim İlaç’a ürettiriyorduk. Aldığımız fabrika, 20 bin metrekarelik bir alana kurulu. Ayrıca fabrikanın karşısındaki 15 bin metrekarelik yerimiz de büyüme alanı olarak kullanılacak.

Novartis’ten alınan fabrikanın 29 ülkenin sağlık otoritesi tarafından onaylı olduğunu bildirdi:

- Fabrikamız 83 ülkeye aktif olarak ilaç üretiyor.

Fabrikada üretim yapılan ülkelerden bazılarını sıraladı:

- Japonya, Kanada, Rusya, Brezilya, Güney Kore, Filipinler, Almanya, Slovenya, Polonya, Avusturya.

Fabrikanın alımı sırasında Novartis’le 6 yıla uzanan bir anlaşma da yapıldığını bildirdi:

- Novartis ve Sandoz’un ürünleri bize geçen fabrikadan 83 ülkeye gönderiliyor.

Fabrikada yıllık 3 milyar bulk ürün ve 50 milyon kutu üretim yapıldığını vurguladı:

- Tesisin alımıyla birlikte Genveon İlaç olarak biz de ihracata dönük adımlar atmaya başladık. Avrupa’nın ilaç üretim merkezi olmak istiyoruz. Tesisin 29 ülkenin sağlık otoritesi tarafından onaylı olması, ihracatta önümüzü açtı. İhracatta öncelikle bölgesel güç olmayı hedefliyoruz.

Fabrikanın Genveon’a katılımıyla birlikte istihdamda 300 kişilik artış olduğunun altını çizdi:

- Genveon’da şu anda yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlıyoruz.

Genveon’un 2021 yılı ciro beklentisini de paylaştı:

- Bu yılı 500 milyon lira düzeyinde net ciro ile kapatmayı öngörüyoruz.

Fabrikanın alımının ardından yatırımlarının hız kesmediğine işaret etti:

- Bu yıl IT alanında 30 milyon liralık yatırıma ilave olarak 20 milyon liralık yatırım yapıyoruz. 2022’de de 50 milyon liralık yatırım hedefimiz var.

Yatırımlarla birlikte fabrikada kapasite artıracaklarının altını çizdi:

- Daha önce üretimi yapılmayan hormon ve onkolojik üretimini planlıyoruz. Bu üretimlerle ülkemiz ilaç ithalatını azaltıcı adım atmış olmayı hedefliyoruz.

Genveon’un Ar-Ge merkezinde 27 kişinin çalıştığını aktardı:

- Ar-Ge merkezimiz, teknoloji transferi ve yeni ürün geliştirilmesi çalışmalarını hızlandıracak.

Türk ilaç pazarında yerli-yabancı toplam 738 firma yer alıyor.

Alp Karaağaç’ın Bilim İlaç’tan ayrılıp, Generica ile 2007 yılında çıktığı yolculukta Genveon’a dönüşme sonrası sektörde kutu bazında 43’üncü sıraya yerleşti.

Genveon, Novartis’ten satın alınan fabrikayla sektörde üretim çıtasını daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor…

İlaç kutuda yüzde 1 küçüldü, toplam ciro 27 milyar lirayı aştı

GENVEON İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, sektörle ilgili verileri şöyle değerlendirdi:

Bu yıl Türkiye pazarı kutu bazında 2020 yılına oranla yüzde 1 küçüldü.

TL bazında ilaç pazarı yüzde 23.9 büyüdü. Sektörün toplam cirosu 27.3 milyar liraya ulaştı.

17 Şubat 2021’de ilaç fiyatlarının yüzde 20 artması, ciro artışında etkili oldu.

En büyük daralma yüzde 54 düşüşle antibiyotikte oldu

GENVEON İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, Türkiye pazarında pandemiden en az etkilenen segmentlerin kan ürünleri ve onkoloji ilaçları olduğunu bildirdi:

- En büyük daralmayı yüzde 54 düşüşle antibiyotik pazarında gördük. Daralmada yüzde 37.1 düşüşle solunum sistemi ilaçları ikinci sırada yer aldı.

Antibiyotik ve ateş düşürücülerde yaşanan gerilemeyle ilgili şu saptamayı yaptı:

- Uzaktan eğitim, antibiyotik ve ateş düşürücülerin gerilemesinde önemli rol oynadı. Çünkü, en çok bulaşı okullarda gerçekleşiyor.

Ciroda yabancılar kutuda yerliler önde gidiyor

GENVEON İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, Türkiye ilaç pazarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: