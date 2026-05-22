Nükleer enerjinin geri dönüşü

Dünya enerji sis­temi tarihsel bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İklim deği­şikliğiyle mücadele, artan enerji talebi ve enerji güvenliği kay­gıları; ülkeleri yeni çözümler aramaya zorluyor. Elektrik­li araçlar, yapay zekâ destekli veri merkez­leri, dijital altyapı­lar ve sanayi üretimi, insanlığın her zamankinden daha fazla ve daha kesintisiz enerjiye ihtiyaç duymasına neden oluyor. İşte bu noktada nükleer enerji, uzun yıl­lar süren tartışmaların ardından yeniden küresel enerji denkle­minde önemli bir yer kazanmaya başladı.

Bir dönem yalnızca geç­mişin teknolojisi gibi görülen nükleer enerji, bugün birçok ül­ke tarafından enerji güvenliği ve düşük karbon hedefleri açısın­dan stratejik bir araç olarak de­ğerlendiriliyor. Bu dönüşümün en önemli göstergelerinden biri, 2023 yılında Dubai’de düzenle­nen COP28 zirvesi oldu. Zirvede çok sayıda ülke, net sıfır emis­yon hedeflerine ulaşabilmek için nükleer kapasitenin büyü­tülmesi gerektiğini kabul etti. Yirmiden fazla ülke, 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasite­nin üç katına çıkarılması yönün­de ortak irade ortaya koydu.

Avrupa ‘nükleer’i sorguluyor

Avrupa’da da benzer bir yak­laşım güç kazanıyor. Avrupa Bir­liği’nin nükleer enerjiyi sürdü­rülebilir yatırım sınıfına dahil etmesi, bu alandaki finansman imkanlarını artırdı. Çünkü yal­nızca güneş ve rüzgâr enerjisi­ne dayalı bir sistemin, modern ekonomilerin sürekli enerji ih­tiyacını tek başına karşılaması­nın kolay olmadığı giderek da­ha net görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye de­vam ederken, elektrik şebeke­lerinin istikrarı için kesintisiz “baz yük” üretimine hâlâ ihti­yaç duyuluyor. Almanya’nın ya­şadığı enerji deneyimi de bu tar­tışmaları derinleştirdi. Nükleer santrallerin kapatılmasının ar­dından yükselen enerji maliyet­leri ve doğal gaz bağımlılığı, Av­rupa’da “nükleerden tamamen çıkış” politikasının yeniden sor­gulanmasına neden oldu. Bugün Almanya’da bile küçük modüler reaktörlerin gelecekte yeniden değerlendirilebileceğini savu­nan görüşler giderek daha fazla dile getiriliyor.

Nükleer enerjinin yeni­den gündeme gelmesindeki en önemli nedenlerden biri ise teknolojik dönüşüm. Geçmi­şin devasa ve pahalı santralleri­nin yerini artık daha esnek, da­ha güvenli ve daha küçük ölçekli sistemler almaya başlıyor. Özel­likle “Küçük Modüler Reaktör­ler” (SMR) sektörün geleceği açısından büyük heyecan yaratı­yor. SMR teknolojileri, gelenek­sel reaktörlere göre daha kısa sürede kurulabiliyor ve farklı ih­tiyaçlara göre ölçeklenebiliyor. Ayrıca gelişmiş güvenlik sistem­leri sayesinde riskleri azaltmayı hedefliyor. Her ne kadar bu tek­noloji henüz tam anlamıyla yay­gınlaşmamış olsa da, birçok ülke ve özel şirket bu alana büyük ya­tırımlar yapıyor.

Bill Gates tarafından kurulan TerraPower gibi şirketler, ye­ni nesil reaktör teknolojileri ge­liştiriyor. Bu sistemler yalnızca elektrik üretmek için değil; çe­lik, kimya ve hidrojen üretimi gi­bi yüksek sıcaklık gerektiren sa­nayi süreçleri için de kullanıla­bilecek şekilde tasarlanıyor. Bu durum, nükleer enerjinin yal­nızca elektrik üretiminde değil, sanayi dönüşümünde de önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.

Bugün nükleer enerjiye olan ilginin artmasının arkasındaki en büyük güçlerden biri ise ya­pay zekâ devrimi olabilir. Mic­rosoft, Google, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri devasa ve­ri merkezleri inşa ediyor ve bu merkezler olağanüstü miktarda elektrik tüketiyor. Yapay zekâ sistemleri büyüdükçe enerji ih­tiyacı da katlanarak artıyor.

Üstelik teknoloji şirketleri yalnızca yüksek miktarda ener­ji değil, aynı zamanda günün her saati kesintisiz ve düşük kar­bonlu enerji talep ediyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi önemli olsa da, veri merkezlerinin sürekli enerji ihtiyacını her zaman tek başına karşılayamıyor. Nükleer enerji ise yüksek kapasite faktörü sa­yesinde 7 gün 24 saat kesintisiz üretim sağlayabiliyor. Bu neden­le birçok uzman, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ekonomisi­nin arkasındaki en kritik altya­pının enerji sistemi olacağını düşünüyor.

Çin de nükleer enerji alanın­da en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Pekin yöneti­mi, enerji güvenliği ile teknolo­jik bağımsızlığı birlikte ele alı­yor. Ülke yalnızca yeni reaktör­ler inşa etmiyor, aynı zamanda kendi geliştirdiği Hualong One gibi teknolojileri küresel pazara taşımaya çalışıyor. Çin’in hedefi hem karbon emisyonlarını azalt­mak hem de sanayi büyümesini kesintisiz şekilde sürdürmek.

Nükleer enerjinin geleceği ko­nuşulurken füzyon teknolojile­ri de giderek daha fazla dikkat çekiyor. Füzyon enerjisi teorik olarak çok daha temiz ve güçlü bir enerji kaynağı sunma potan­siyeline sahip. Son yıllarda hem devletler hem de özel sektör bu alandaki yatırımlarını hızlan­dırdı. Ancak ticari ölçekte sür­dürülebilir füzyon enerjisi için hâlâ önemli mühendislik ve ma­liyet sorunlarının çözülmesi ge­rekiyor. Buna rağmen füzyon ar­tık yalnızca bilim kurgu fikri ol­maktan çıkmış durumda.

Maliyetler yüksek olabilir

Nükleer enerji denildiğinde en çok tartışılan konulardan biri ise radyoaktif atıklar. Uzun yıl­lardır sektörün en büyük eleş­tiri noktası olan bu konuda da önemli ilerlemeler yaşanıyor. Finlandiya’da geliştirilen Onka­lo derin jeolojik depolama tesi­si, yüksek seviyeli atıkların uzun vadeli güvenli depolanması için önemli bir örnek olarak görülü­yor.

Elbette bu konu tamamen çö­zülmüş değil. Atık yönetimi hâlâ maliyet, siyasi kabul ve uzun va­deli güvenlik açısından tartışıl­maya devam ediyor. Ancak bu­gün bilimsel çevrelerde, jeolojik depolama yöntemlerinin uygu­lanabilir bir çözüm sunduğuna dair daha güçlü bir fikir birliği oluşmaya başladığı görülüyor.

Bununla birlikte nükleer enerjinin önünde hâlâ ciddi zor­luklar bulunuyor. Yeni santral­lerin maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor ve büyük projelerde gecikmeler yaşanabiliyor. Gü­venlik standartlarının korun­ması, kamu desteğinin sağlan­ması ve finansman modellerinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle nükleer enerji kusursuz bir çözüm de­ğil; ancak enerji dönüşümünün önemli araçlarından biri olarak yeniden değerlendiriliyor. Bu­gün dünya şunu fark etmiş du­rumda: Enerji dönüşümü yal­nızca çevresel bir mesele değil; aynı zamanda ekonomik reka­bet, ulusal güvenlik ve teknolo­jik bağımsızlık meselesi. Enerji krizleri ve jeopolitik gerilimler, ülkeleri daha dayanıklı enerji sistemleri kurmaya yöneltiyor. Bu nedenle nükleer enerji ar­tık yalnızca geçmişin tartışma­lı mirası olarak görülmüyor. Da­ha çok; düşük karbonlu sanayi üretimi, enerji güvenliği, yapay zekâ ekonomisi ve sürdürülebi­lir kalkınma hedefleriyle birlik­te düşünülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye de­vam ederken, nükleer enerji de bu dönüşümün tamamlayıcı un­surlarından biri olarak yeniden sahneye çıkıyor.

Önümüzdeki yıllarda ener­ji dünyasının nasıl şekillenece­ği henüz kesin değil. Ancak gö­rünen o ki, insanlık artan enerji ihtiyacı ile iklim hedefleri ara­sında denge kurmaya çalışırken nükleer enerji yeniden merkezi bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.