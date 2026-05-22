Nükleer enerjinin geri dönüşü
Dünya enerji sistemi tarihsel bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İklim değişikliğiyle mücadele, artan enerji talebi ve enerji güvenliği kaygıları; ülkeleri yeni çözümler aramaya zorluyor. Elektrikli araçlar, yapay zekâ destekli veri merkezleri, dijital altyapılar ve sanayi üretimi, insanlığın her zamankinden daha fazla ve daha kesintisiz enerjiye ihtiyaç duymasına neden oluyor. İşte bu noktada nükleer enerji, uzun yıllar süren tartışmaların ardından yeniden küresel enerji denkleminde önemli bir yer kazanmaya başladı.
Bir dönem yalnızca geçmişin teknolojisi gibi görülen nükleer enerji, bugün birçok ülke tarafından enerji güvenliği ve düşük karbon hedefleri açısından stratejik bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu dönüşümün en önemli göstergelerinden biri, 2023 yılında Dubai’de düzenlenen COP28 zirvesi oldu. Zirvede çok sayıda ülke, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmek için nükleer kapasitenin büyütülmesi gerektiğini kabul etti. Yirmiden fazla ülke, 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması yönünde ortak irade ortaya koydu.
Avrupa ‘nükleer’i sorguluyor
Avrupa’da da benzer bir yaklaşım güç kazanıyor. Avrupa Birliği’nin nükleer enerjiyi sürdürülebilir yatırım sınıfına dahil etmesi, bu alandaki finansman imkanlarını artırdı. Çünkü yalnızca güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı bir sistemin, modern ekonomilerin sürekli enerji ihtiyacını tek başına karşılamasının kolay olmadığı giderek daha net görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye devam ederken, elektrik şebekelerinin istikrarı için kesintisiz “baz yük” üretimine hâlâ ihtiyaç duyuluyor. Almanya’nın yaşadığı enerji deneyimi de bu tartışmaları derinleştirdi. Nükleer santrallerin kapatılmasının ardından yükselen enerji maliyetleri ve doğal gaz bağımlılığı, Avrupa’da “nükleerden tamamen çıkış” politikasının yeniden sorgulanmasına neden oldu. Bugün Almanya’da bile küçük modüler reaktörlerin gelecekte yeniden değerlendirilebileceğini savunan görüşler giderek daha fazla dile getiriliyor.
Nükleer enerjinin yeniden gündeme gelmesindeki en önemli nedenlerden biri ise teknolojik dönüşüm. Geçmişin devasa ve pahalı santrallerinin yerini artık daha esnek, daha güvenli ve daha küçük ölçekli sistemler almaya başlıyor. Özellikle “Küçük Modüler Reaktörler” (SMR) sektörün geleceği açısından büyük heyecan yaratıyor. SMR teknolojileri, geleneksel reaktörlere göre daha kısa sürede kurulabiliyor ve farklı ihtiyaçlara göre ölçeklenebiliyor. Ayrıca gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde riskleri azaltmayı hedefliyor. Her ne kadar bu teknoloji henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa da, birçok ülke ve özel şirket bu alana büyük yatırımlar yapıyor.
Bill Gates tarafından kurulan TerraPower gibi şirketler, yeni nesil reaktör teknolojileri geliştiriyor. Bu sistemler yalnızca elektrik üretmek için değil; çelik, kimya ve hidrojen üretimi gibi yüksek sıcaklık gerektiren sanayi süreçleri için de kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu durum, nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, sanayi dönüşümünde de önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.
Bugün nükleer enerjiye olan ilginin artmasının arkasındaki en büyük güçlerden biri ise yapay zekâ devrimi olabilir. Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri devasa veri merkezleri inşa ediyor ve bu merkezler olağanüstü miktarda elektrik tüketiyor. Yapay zekâ sistemleri büyüdükçe enerji ihtiyacı da katlanarak artıyor.
Üstelik teknoloji şirketleri yalnızca yüksek miktarda enerji değil, aynı zamanda günün her saati kesintisiz ve düşük karbonlu enerji talep ediyor. Güneş ve rüzgâr enerjisi önemli olsa da, veri merkezlerinin sürekli enerji ihtiyacını her zaman tek başına karşılayamıyor. Nükleer enerji ise yüksek kapasite faktörü sayesinde 7 gün 24 saat kesintisiz üretim sağlayabiliyor. Bu nedenle birçok uzman, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ekonomisinin arkasındaki en kritik altyapının enerji sistemi olacağını düşünüyor.
Çin de nükleer enerji alanında en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Pekin yönetimi, enerji güvenliği ile teknolojik bağımsızlığı birlikte ele alıyor. Ülke yalnızca yeni reaktörler inşa etmiyor, aynı zamanda kendi geliştirdiği Hualong One gibi teknolojileri küresel pazara taşımaya çalışıyor. Çin’in hedefi hem karbon emisyonlarını azaltmak hem de sanayi büyümesini kesintisiz şekilde sürdürmek.
Nükleer enerjinin geleceği konuşulurken füzyon teknolojileri de giderek daha fazla dikkat çekiyor. Füzyon enerjisi teorik olarak çok daha temiz ve güçlü bir enerji kaynağı sunma potansiyeline sahip. Son yıllarda hem devletler hem de özel sektör bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı. Ancak ticari ölçekte sürdürülebilir füzyon enerjisi için hâlâ önemli mühendislik ve maliyet sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Buna rağmen füzyon artık yalnızca bilim kurgu fikri olmaktan çıkmış durumda.
Maliyetler yüksek olabilir
Nükleer enerji denildiğinde en çok tartışılan konulardan biri ise radyoaktif atıklar. Uzun yıllardır sektörün en büyük eleştiri noktası olan bu konuda da önemli ilerlemeler yaşanıyor. Finlandiya’da geliştirilen Onkalo derin jeolojik depolama tesisi, yüksek seviyeli atıkların uzun vadeli güvenli depolanması için önemli bir örnek olarak görülüyor.
Elbette bu konu tamamen çözülmüş değil. Atık yönetimi hâlâ maliyet, siyasi kabul ve uzun vadeli güvenlik açısından tartışılmaya devam ediyor. Ancak bugün bilimsel çevrelerde, jeolojik depolama yöntemlerinin uygulanabilir bir çözüm sunduğuna dair daha güçlü bir fikir birliği oluşmaya başladığı görülüyor.
Bununla birlikte nükleer enerjinin önünde hâlâ ciddi zorluklar bulunuyor. Yeni santrallerin maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor ve büyük projelerde gecikmeler yaşanabiliyor. Güvenlik standartlarının korunması, kamu desteğinin sağlanması ve finansman modellerinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle nükleer enerji kusursuz bir çözüm değil; ancak enerji dönüşümünün önemli araçlarından biri olarak yeniden değerlendiriliyor. Bugün dünya şunu fark etmiş durumda: Enerji dönüşümü yalnızca çevresel bir mesele değil; aynı zamanda ekonomik rekabet, ulusal güvenlik ve teknolojik bağımsızlık meselesi. Enerji krizleri ve jeopolitik gerilimler, ülkeleri daha dayanıklı enerji sistemleri kurmaya yöneltiyor. Bu nedenle nükleer enerji artık yalnızca geçmişin tartışmalı mirası olarak görülmüyor. Daha çok; düşük karbonlu sanayi üretimi, enerji güvenliği, yapay zekâ ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte düşünülüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye devam ederken, nükleer enerji de bu dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olarak yeniden sahneye çıkıyor.
Önümüzdeki yıllarda enerji dünyasının nasıl şekilleneceği henüz kesin değil. Ancak görünen o ki, insanlık artan enerji ihtiyacı ile iklim hedefleri arasında denge kurmaya çalışırken nükleer enerji yeniden merkezi bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.
