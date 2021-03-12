Nurettin Çarmıklı: Üç kıtada başarı...

Nurettin Çarmıklı, 3 kıtada taahhüt işinde başarılı olmuş örnek bir iş insanı. İnşaat sektöründeki birikimini başka sektörlere de taşıyarak başarılı birçok firma kurdu. Genç nesillerin kendisinden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum.

Nurettin Çarmıklı, 1934’de Eyüp Sabri Bey’in oğlu olarak Ardahan’da dünyaya geldi. Genç yaşında inşaat sektörüne girdi. 1964’de kurduğu Nurol İnşaat kısa sürede önemli işler gerçekleştirdi. 1966’da bunu Nurol Holding’e dönüştürdü.

İskenderun Demir-Çelik, Elazığ Ferro Çelik, Murgul Sülfürik Asit Fabrikası Tesisleri inşaatlarını yaptı. Bu tesisler, Türkiye’nin kendi kendine yeterliliğini temel alan kritik tesislerdi, know-how’ı inşaatçı kuruluşun geliştirilmesi gerekiyordu, Nurol bunu gerçekleştirdi. TUSAŞ F-16 Uçak Fabrikası da bu alanda anılması gereken bir başka anlamlı örnektir.

Ayaş Çift Hatlı Demiryolu Tüneli, İstanbul Belediyesi Katı Atık Tesisleri, İskenderun- Toprakkale otoyolu gibi projelerde yer aldı. 1970’lerde Suudi Arabistan’da büyük yerleşim merkezlerini ve altyapı projelerini tamamladı.

Çarmıklı’nın önemli bir özelliği holding bünyesini çeşitlendirmesi oldu. Nurol İnşaat yanında Nurol Makine, Nurol Matbaacılık, Lamas Kalıp, Nurol Ticaret, FMC Nurol Savunma Sanayi, Tümad Madencilik, Nurol Turizm, Nurol Gayrimenkul şirketlerini oluşturdu ve bu şirketlerin her birinin başarıyla yol almalarını sağladı. Bunun sonucunda Nurol’un 3 kıtada 40’ı aşkın şirketinde 20 bin çalışana ulaştı.

İstanbul Çağlayan’da 42 katlı 160 metrelik Nurol Tower kentin önemli simgelerinden oldu.

Çarmıklı, çeşitli meslek kuruluşlarının ve STK‘ların üyesi. Gürcistan’a katkıları nedeniyle ülkenin en önemli ödülü olan Altın Post’a, 2014’de IMDA tarafından ‘Dünyada Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görüldü.

‘‘Babama Söz Verdim’’ kitabında 1980 Askeri Darbesi sonrasında hapis yatmasını anlatır. Verdiği bir çek nedeniyle Ayaş Tüneli konusunda rüşvet iddiasıyla tutuklanır, Mamak Askeri Cezaevi’ne konulur ve sonra da aklanır. Çarmıklı, önemli işler başarmış bir iş insanı. En önemlisi inşaat sektöründeki birikimini başka sektörlerde de kullanması. Bunu Türkiye’de az sayıda taahhüt kuruluşu gerçekleştirebildi.

Genç nesillerin kendisinden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum.

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