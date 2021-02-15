Nurol, Ejder Yalçın’ı Macaristan’da sembol at Gidran'ın adıyla üretecek

Türk savunma sanayisi için geçen yıl atılan en önemli adımlardan biri Nurol’un Avrupa Birliği ülkesi Macaristan’la imzaladığı 40 zırhlı araç projesiydi. Geçtiğimiz hafta Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, 40 adet Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe araçtan 10 adedinin teslim alındığını açıkladı. Macaristan ile birlikte Ejder Yalçın, ilk kez Avrupa Birliği sınırları içine de dahil oldu. Teslim törenine Macar Savunma Bakanı ile birlikte katılan Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol’un Macaristan'da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazır olduklarına dair sözleri dikkat çekiciydi.

Bu konuda yaptığım araştırmada ilginç bilgilere ulaştım. Öncelikle Türkiye’den yola Ejder Yalçın adıyla çıkacak araçlar, Macaristan'da isim değiştirecek. Macaristan’ın sembol olan atı Gidran adını alacak araçlar sözünü ettiğimiz bu ilk parti ile sınırlı kalmayacak. Anlaşma aslında 300’ün üzerinde aracı kapsıyor. İlk planda 40 araçlık bir anlaşma söz konusu. Bu 40 araçlık partinin ardından bu kez üretim Türkiye’den Macaristan’a kayacak. Burada ise devreye Macaristan’da kurulmuş bir şirket giriyor. Avrupa’nın en önemli sanayi şirketlerinden Alman devi Rheinmetall Group ile Macar HT Division Zrt adlı firma Budapeşte’de 18 Aralık 2020’de bir ortaklık yapmıştı. Nurol Holding, işte bu oluşuma dahil olacak. Üretim ise eski bir Osmanlı kenti olan Kapoşvar’da gerçekleşecek. Zira bu kentte Macar HT Division’un bir üretim tesisi bulunuyor. Bu 3’lü ortak girişim ise üretime bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Kapoşvar’daki üretim sadece Macar Ordusu ile sınırlı kalmayacak. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere çevre coğrafyaya da ihracat yapılacak.

İLK YABANCI MÜŞTERİ KATAR OLMUŞTU

Ejder Yalçın 4x4 MRAP sınıfı zırhlı araç ilk olarak 2012 yılında tanıtılan araç, 18 ton ağırlığa sahip. 11 kişilik kapasiteye sahip Ejder Yalçın’ın 2014 yılında ilk 11 adetlik üretimi Türk Emniyet Güçleri’ne teslim edildi. 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren araç, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor. İlk yabancı müşterisi 2017’de Katar olan aracı Tunus, Senegal, Türkmenistan ve Özbekistan sipariş etti. Edindiğim bir başka bilgiye göre 3 ortak, üretimi geliştirip farklı bir araca yoğunlaşacak. Bu araç ise insansız zırhlı savaş aracı olarak 2024 yılında görücüye çıkacak.